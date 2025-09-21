Tigres UANL manda a la banca a una de sus principales figuras

La noche del sábado 20 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentarán a los Pumas de la UNAM, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025.

Los dirigidos por Guido Pizarro buscan retomar el camino del triunfo, luego de empatar sin goles frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara a mitad de semana, en el duelo pendiente a la fecha número uno.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el 'Conde' de Lanús ha decidido dejar en la banca a una de sus principales figuras en las últimas camapañas. Se trata del argentino Juan Brunetta, y su lugar en la mitad de la cancha será ocupado por el canterano Parra.; al frente alinearán Edgar: el 'Gacelo' López y el campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección nacional de Argentina: Ángel Correa.

La alineación con la que Tigres UANL enfrentará a los Pumas de la UNAM en la jornada número 9 por el torneo de Apertura 2025

Así salta Tigres hoy ante Pumas! Sigue acumulando minutos en la regla de menores con Parra. Brunetta a la banca y Correa de vuelta a su posición habitual para que el Gacelo tome la delantera. Regresa el seleccionado mexicano, Purata! pic.twitter.com/Jr2HolT5St — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) September 21, 2025

¿Qué sigue para Tigres UANL?

Una vez culminado este emocionante compromiso entre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Pumas de la UNAM, los dirigidos por Guido Pizarro tendrán que concentrarse de lleno en el duelo correspondiente a la jornada número diez, cuando reciban la visita del Atlas de Guadalajara, en la cancha del 'Volcán' Universitario. El duelo se jugará el próximo miércoles 24 de septiembre.