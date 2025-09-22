Tigres UANL vs Atlas: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Jornada 10 de la Liga MX

El Club Tigres UANL recibirá al Atlas en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX a mitad de semana en lo que será una fecha doble del campeonato mexicano de Primera División.

El conjunto regio quiere volver al triunfo tras dos partidos consecutivos sin ganar y sacar dos empates a cero goles ubicándose en quinto sitio de la clasificación. Mientras que, el cuadro rojinegro necesita volver al triunfo, pues no sabe lo que es ganar desde la Jornada 1.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para ambos clubes que buscan ganar terreno en zona de clasificación.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres UANL vs Atlas?

Ciudad: San Nicolás de los Garza

Estadio: Universitario

Fecha: miércoles 24 de septiembre

Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Tigres UANL vs Atlas en TV y streaming online?

fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Fox Sports 2, UNIVERSO, FOX Deportes y Estrella TV (Estados Unidos) y Azteca 7, Azteca Deportes En vivo (México)

Últimos 5 partidos de Tigres UANL

Rival Resultado Competición Pumas 1-1 E Liga MX Chivas 0-0 E Liga MX León 0-0 E Liga MX Santos 0-1 V Liga MX Mazatlán 2-2 E Liga MX

Últimos 5 partidos de Atlas

Rival Resultado Competición Mazatlán 1-1 E Liga MX Santos 2-2 E Liga MX Pumas 1-0 D Liga MX América 2-4 D Liga MX Querétaro 3-3 E Liga MX

Últimas noticias de Tigres UANL

El conjunto de San Nicolás de los Garza registra tres empates consecutivos en el presente torneo, además, pasan por una sequía goleadora con solamente un gol en tres encuentros.

Últimas noticias de Atlas

Empate de la Academia en Mazatlán!!! 🙌



Pégate al resultado del encuentro con KolaLoka. pic.twitter.com/IkeslBQkW4 — Atlas FC (@AtlasFC) September 20, 2025

El cuadro rojinegro pasa por un mal momento, alcanzaron a empatar el fin de semana pasado en el tiempo añadido y solamente registran un triunfo en las nueve jornadas disputadas en el certamen, siendo antepenúltimos de la clasificación.

Posibles alineaciones de Tigres UANL vs Atlas

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza; Juan Brunetta, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrera y Nicolás Ibáñez.

Atlas: Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Matheus Dória, Alan Mora, Rivaldo Lozano; Diego González, Aldo Rohca, Víctor Ríos, Gustavo Del Prete y Matías Cóccaro.

Pronóstico SI

Tigres UANL 2-2 Atlas.

Más noticias sobre la Liga MX