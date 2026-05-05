Tigres UANL vs Nashville SC: previa, predicciones y alineaciones

El primer duelo de la historia entre Tigres y Nashville SC acabó con una victoria de parte de los mexicanos a través del argentino Ángel Correa, en las semifinales de Ida de la Copa Campeones de la CONCACAF. Los regios lograron aprovechar el criterio del gol de visitante en el GEODIS Park, sin embargo, los estadounidenses podrían poner en aprietos en la vuelta si consiguen más de dos anotaciones en el Estadio Universitario, un escenario que complicaría mucho al club felino.

Pronóstico SI

Tigres no tiene porque salir a defenderse en casa, sin embargo, es posible que apueste por aguantar el marcador lo más que pueda, aun cuando tiene elementos ofensivos de buen calibre. Nashville no tiene nada que perder y seguramente saldrán a dejar todo en el terreno de juego, pues en su inmueble lograron generar peligro. Si ya dieron una sorpresa en los cuartos de final frente al América, es posible que logren hacerlo de nuevo. Es posible que el gol de visitante les dé el boleto a la gran final, pero si que les costará.



Tigres 1-2 Nashville

¿A qué hora se juega el Tigres vs Nashville?

Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario (Volcán)

Fecha: martes, 5 de mayo

Hora: 18:30 h (EEUU ET), 19:30 h (México)

Últimos 5 partidos

Tigres Nashville SC Tigres – Chivas 2/5/26 Philadelphia Union – Nashville 2/5/26 Nashville 0-1 Tigres 28/4/26 Nashville 0-1 Tigres 28/4/26 Tigres 5-1 Mazatlán 25/4/26 Nashville 4-2 Charlotte FC 25/4/26 Atlas 0-0 Tigres 22/4/26 Atlanta United 0-2 Nashville 18/4/26 Necaxa 1-1 Tigres 18/4/26 América 0-1 Nashville 14/4/26

¿Cómo ver el Tigres vs Nashville por TV y Streaming Online?

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Luego del triunfo en la Ida, el técnico argentino Guido Pizarro salió contento, pero con la ‘espinita’ de que pudo haber hecho más anotaciones. Al mismo tiempo, está consciente de que faltan 90 minutos, así que apuntó que tratarán de ser todavía más competitivos. Al final, El Conde está ilusionado y confía en que lograrán el pase a la gran final.



“Manejamos mejor la pelota, en líneas generales, con y sin ella. Me quedo con la buena actuación y que generamos situaciones. Entiendo que la postura del rival será otra y será difícil, pero me ocupa que mi equipo tenga un gran nivel individual y colectivo para acceder a la siguiente fase. Confiamos que en nuestra casa, con nuestra gente, podamos lograrlo”, declaró.



Sobre la importancia de Ángel Correa, que dio la victoria, el timonel opinó: “Ángel es determinante, es nuestra bandera y el equipo lo está acompañando bien. Ojalá lo podamos seguir haciendo más cómodo y contento para ir todos juntos por más”.

Ángel Correa | Johnnie Izquierdo/GettyImages

La posible alineación de Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo Zwarg, Jesús Garza; César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta; Diego Laínez, Rodrigo Aguirre, Ángel Correa.

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Luego de la derrota de su escuadra, el estratega BJ Callaghan argumentó que habían tenido éxito en el control del esférico y de encontrar espacios, aunque dependió mucho de los centros. Asimismo, elogió la presión del rival, que defendió muy bien a través de las bandas.



“Probablemente estamos un poco frustrados porque tal vez no jugamos nuestro mejor partido”, dijo.



Por último, sobre la ausencia de su mejor goleador, el inglés Sam Surridge, que se perdió el choque por un dolor de último minuto en la espalda, el entrenador dijo: “Sam obviamente es una pieza importante para nosotros, pero hemos jugado antes sin él. Pensé que el grupo aún así fue capaz de responder y jugar de una manera realmente fuerte”.

Sam Surridge | Andy Lyons/GettyImages

La posible alineación del Nashville SC (4-4-2): Brian Schwake; Redd Baker Whiting, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Nájar; Alex Muyl, Edvard Tagseth, Patrick Yazbek, Cristian Espinoza; Hany Mukhtar, Sam Surridge.

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