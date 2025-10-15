Tigres UANL vs Necaxa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El cuadro felino quiere meterse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general; mientras que el conjunto hidrocálido quiere salir del sótano tras ocupar la penúltima posición y tener uno de los peores torneos recientes.
El Club Tigres UANL recibirá al Club Necaxa en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres UANL vs Necaxa?
- Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Fecha: viernes 17 de octubre
- Horario: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)
- Estadio: Universitario
¿Cómo se podrá ver el Tigres UANL vs Necaxa en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
México
Azteca 7
TV Azteca App
Estados Unidos
FOX Deportes y Estrella TV
fuboTV, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App y FOX One
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Tigres UANL
Rival
Resultado
Competición
Cruz Azul
1-1 E
Liga MX
Querétaro
0-2 V
Liga MX
Atlas
2-0 V
Liga MX
Pumas
1-1 E
Liga MX
Chivas
0-0 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Necaxa
Rival
Resultado
Competición
Pachuca
0-1 D
Liga MX
Atlas
3-2 D
Liga MX
Chivas
3-1 D
Liga MX
Puebla
1-0 D
Liga MX
Juárez
1-1 E
Liga MX
Últimas noticias de Tigres UANL
Después de su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, el juvenil Diego 'Chica' Sánchez está de vuelta en los entrenamientos del equipo felino y es opción para tener actividad.
Últimas noticias de Necaxa
El Necaxa no está atravesando su mejor momento. Los rayos acumulan tres derrotas consecutivas, sumando solo 4 puntos en los últimos 15 posibles. Eso les mantiene en la parte baja de la tabla con solo dos victorias en lo que llevamos de torneo.
Posibles alineaciones
Tigres UANL
Portero: Nahuel Guzmán.
Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán.
Centrocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta; Diego Lainez, Ángel Correa, Marcelo Flores.
Delanteros: André-Pierre Gignac.
Necaxa
Portero: Ezequiel Unsain.
Defensas: Emilio Lara, Tomás Jacob, Cristian Calderón.
Centrocampistas: Kevin Rosero, Iván Rodríguez, Agustín Palavecino y Franco Rossano; Joao Rojas.
Delanteros: Diber Cambindo y Tomás Badaloni.
Pronóstico SI
Tigres UANL 3-1 Necaxa
