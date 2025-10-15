Sports Illustrated Fútbol

Tigres UANL vs Necaxa: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El cuadro auriazul quiere volver a estar entre los mejores cuatro equipos de la clasificación
Benjamín Guerra|
La previa de Tigres UANL vs Necaxa en la Liga MX
| JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El cuadro felino quiere meterse entre los mejores cuatro equipos de la clasificación general; mientras que el conjunto hidrocálido quiere salir del sótano tras ocupar la penúltima posición y tener uno de los peores torneos recientes.

El Club Tigres UANL recibirá al Club Necaxa en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres UANL vs Necaxa?

  • Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Fecha: viernes 17 de octubre
  • Horario: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 05:00 horas (España)
  • Estadio: Universitario

¿Cómo se podrá ver el Tigres UANL vs Necaxa en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

México

Azteca 7

TV Azteca App

Estados Unidos

FOX Deportes y Estrella TV

fuboTV, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App y FOX One

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Tigres UANL

Rival

Resultado

Competición

Cruz Azul

1-1 E

Liga MX

Querétaro

0-2 V

Liga MX

Atlas

2-0 V

Liga MX

Pumas

1-1 E

Liga MX

Chivas

0-0 E

Liga MX

Últimos cinco partidos de Necaxa

Rival

Resultado

Competición

Pachuca

0-1 D

Liga MX

Atlas

3-2 D

Liga MX

Chivas

3-1 D

Liga MX

Puebla

1-0 D

Liga MX

Juárez

1-1 E

Liga MX

Últimas noticias de Tigres UANL

Después de su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, el juvenil Diego 'Chica' Sánchez está de vuelta en los entrenamientos del equipo felino y es opción para tener actividad.

Últimas noticias de Necaxa

El Necaxa no está atravesando su mejor momento. Los rayos acumulan tres derrotas consecutivas, sumando solo 4 puntos en los últimos 15 posibles. Eso les mantiene en la parte baja de la tabla con solo dos victorias en lo que llevamos de torneo.

Posibles alineaciones

Tigres UANL

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Javier Aquino, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán.

Centrocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta; Diego Lainez, Ángel Correa, Marcelo Flores.

Delanteros: André-Pierre Gignac.

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain.

Defensas: Emilio Lara, Tomás Jacob, Cristian Calderón.

Centrocampistas: Kevin Rosero, Iván Rodríguez, Agustín Palavecino y Franco Rossano; Joao Rojas.

Delanteros: Diber Cambindo y Tomás Badaloni.

Pronóstico SI

Tigres UANL 3-1 Necaxa

Published | Modified

BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

