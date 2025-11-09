Tigres vence 3-1 al Atlético San Luis y sella temporada histórica

La noche del sábado 8 de noviembre, en la cancha del ‘Volcán’ Universitario, los Tigres de la UANL recibieron la visita del Atlético San Luis para disputar el partido correspondiente a la jornada número 17 del torneo Apertura 2025. El ambiente fue inmejorable, con un estadio lleno y una afición que no dejó de alentar durante los 90 minutos del encuentro.

Los visitantes sorprendieron desde muy temprano, cuando João Pedro abrió el marcador al minuto seis de la primera mitad, aprovechando una desatención defensiva de los locales. Sin embargo, Tigres reaccionó con intensidad y, al minuto 30, Ángel Correa marcó el tanto del empate para la ‘U’ de Nuevo León, devolviendo la calma a las gradas y motivando a sus compañeros para ir en busca del triunfo.

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En la segunda mitad, los dirigidos por Guido Pizarro adelantaron líneas y mostraron una clara superioridad. Su esfuerzo tuvo recompensa cuando, tras un tiro de esquina, el lateral izquierdo Farfán se elevó dentro del área para anotar el 2-1, desatando la locura en el ‘Volcán’.

Tigres no bajó el ritmo, y al minuto 73, Diego Lainez amplió la ventaja con una gran definición, poniendo el marcador 3-1 a favor de los felinos.

🇲🇽 Diego Lainez (25 años)



Siendo… “Factor” en gran momento 💥



En 97 partidos de #LigaMx con Tigres:



⚽️ 11 anotaciones | 🔺5 en este AP25

🅰️ 15 asistencias | 🔺3 en este AP25 pic.twitter.com/G1nZRrj4Io — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) November 9, 2025

En la recta final del compromiso, Nicolás Ibáñez marcó el que parecía ser el cuarto gol, pero la anotación fue anulada por una supuesta falta previa. A pesar de ello, el resultado no se modificó, y Tigres consiguió una victoria contundente que los deja como líderes provisionales del torneo.

Tigres cerró el Apertura 2025 con una campaña histórica, registrando únicamente una derrota en toda la fase regular, algo sin precedentes en la historia del club. Sin embargo, el conjunto regiomontano depende de otros resultados: necesita que América y Toluca empaten, además de que Cruz Azul no gane, para quedarse con el primer puesto del torneo con un total de 36 unidades.