Tigres vs Atlético San Luis: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 17 del Apertura 2025 presenta un enfrentamiento que, en el papel, luce muy disparejo. Los Tigres de la UANL, en plena lucha por el subliderato, reciben en el Estadio Universitario a un Atlético San Luis que ya no tiene aspiraciones de Play-In.

El equipo felino llega en un momento inmejorable, como cuarto de la tabla con 33 puntos y una racha de cinco partidos sin perder (cuatro victorias y un empate), además de ser la mejor defensa del torneo con solo 15 goles en contra.

Por su parte, el San Luis es decimocuarto con 16 unidades; aunque ha ganado dos de sus últimos tres juegos, su torneo ha sido muy irregular.

Con un favoritismo abrumador para el local, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Momios del partido de Tigres vs Atlético San Luis:

Tigres UANL: -239

Empate: +370

Atlético San Luis: +610

Las cifras son contundentes: Tigres es el aplastante favorito para ganar el partido. Una cuota de -239 refleja la altísima probabilidad de una victoria felina. Un triunfo del San Luis se considera una hazaña mayúscula y ofrece un pago extraordinario de +610.

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Tigres UANL: 68% - 71%

Empate: 20% - 22%

Atlético San Luis: 13% - 15%

El cálculo de probabilidades confirma el estatus de Tigres como el gran candidato a llevarse los tres puntos, con más de un 70% de posibilidades. Las opciones de que el San Luis dé la campanada en "El Volcán" son estadísticamente muy remotas.

Doble oportunidad:

Tigres UANL/Empate: -1000

Tigres UANL/Atlético San Luis: -700

Atlético San Luis/Empate: +180

Las cuotas en este mercado son prohibitivas para las opciones que incluyen a Tigres. La única apuesta con valor real, aunque de altísimo riesgo, es el "Atlético San Luis/Empate" (+180).

Atletico San Luis v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -143

No: +105

La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. El momio de -143 sugiere que, a pesar de que Tigres es la mejor defensa, se espera que la ofensiva de San Luis (24 goles a favor) pueda encontrar un espacio y marcar.

Total de goles:

Más de 3.5 goles: +135

Menos de 3.5 goles: -175

La línea de goles está establecida en 3.5, lo que anticipa una buena cantidad de anotaciones. Sin embargo, la tendencia se inclina claramente hacia un partido con menos de 3.5 goles, con una cuota de -175. Esto sugiere que, si bien se esperan goles, es más probable un 2-1 o 3-0 que una goleada de escándalo.

Pronóstico del partido de Tigres vs Atlético San Luis:

Se espera un dominio total de Tigres, que buscará cerrar el torneo con fuerza ante su afición y asegurar el subliderato. La mejor defensa de la liga no debería tener problemas ante un rival de media tabla. Un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 3-0 a favor de Tigres.