Tigres vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana, Nuevo León se dividirá porque habrá una nueva edición del Clásico Regio entre Tigres y Monterrey. Los dos equipos tienen presentes muy diferentes, ya que los felinos llevan un buen tiempo bajo el mando del argentino Guido Pizarro, mientras los albiazules tuvieron que cortar un nuevo proceso debido a los pobres resultados obtenidos por el español Domènec Torrent, lo que llevó a que el argentino Nico Sánchez se convirtiera en el técnico interino, aunque arrancó su mando de una forma bastante positiva.

Durante la semana, en la Jornada 9 del Clausura 2026, de la Liga MX, la U de Nuevo León visitó al Puebla, siendo vencida 3-1, pese a un penal bien convertido por el argentino Juan Brunetta, y antes de eso, goleó 1-4 al América. Por ahora, los universitarios están en puestos de Liguilla al se séptimos con 13 unidades.



Por otro lado, en la Fecha 8, la caída 0-2 de La Pandilla ante Cruz Azul en el Estadio BBVA fue la gota que derramó el vaso, agotando la paciencia de la directiva, desembocando todo en el cese de Torrent. Ya entre semana, Nico debutó al frente del equipo recibiendo a Querétaro, al cual vapulearon 4-0 con doblete del argentino Luca Orellano y tantos del capitán español Sergio Canales y Jesús 'Tecatito' Corona. Gracias a esto, están dentro de la Fiesta Grande en estos momentos porque son sextos de la clasificación con 13 puntos.

¿A qué hora se juega el Tigres vs Monterrey?

Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario (El Volcán)

Fecha: sábado, 7 de marzo

Hora: 22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Historial de enfrentamientos directos entre Tigres y Monterrey

Tigres: 1

Empate: 2

Monterrey: 2

Último partido entre ambos: 1/11/25 – Monterrey 1-1 Tigres – Liga MX

Últimos 5 partidos

Tigres Monterrey Puebla – Tigres 4/3/26 Monterrey – Querétaro 4/3/26 América 1-4 Tigres 28/2/26 Monterrey 0-2 Cruz Azul 28/2/26 Tigres 1-2 Pachuca 20/2/26 Pumas 2-0 Monterrey 22/2/26 Cruz Azul 2-1 Tigres 15/2/26 Monterrey 1-0 León 14/2/26 Tigres 4-1 Forge FC 10/2/26 Monterrey 2-0 Xelajú MC 11/2/26

¿Cómo ver el Tigres vs Monterrey por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV, Foxsports.com, FOX Sports app, FOX One México Azteca 7, Azteca Deportes en vivo, FOX One

Pronóstico SI

Ninguno de los dos equipos ha sido consistente en este semestre, sin embargo, Tigres ha tenido un mejor funcionamiento y a veces los resultados no lo han acompañado, tal como pasó la fecha anterior, a diferencia de Monterrey, que a lo largo del campeonato nunca repitió un once titular y por momentos parecía no tener ni pies ni cabeza. El interinato de Nico Sánchez, un hombre institucional, levantó el ánimo del grupo pero no pueden echar campanas al vuelo porque su pasado rival se pasea en el penúltimo sitio de la tabla, así que eso no sería suficiente para llevarse los tres puntos. De cualquier forma, se espera un choque muy ríspido y sin muchos goles.

Tigres 1-0 Monterrey

Últimas noticias de Tigres

En la semana, el uruguayo Fernando Gorriarán no fue contemplado, incluso el capitán charrúa corre riesgo de quedar fuera del Clásico Regio por su lesión. Nando presentó un desgarro en la parte posterior del muslo derecho, algo que de entrada lo dejaría dos semanas fuera de acción.

Fernando Gorriarán | Jam Media/GettyImages

La posible alineación de Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Jesús Garza; César Araújo, Juan Brunetta, Rómulo Zwarg; Ángel Correa, Rodrigo Aguirre, Diego Laínez.

Últimas noticias de Monterrey

Nico Sánchez fue anunciado como el nuevo timonel acompañado de dos elementos históricos de la institución como sus auxiliares, el argentino Walter Erviti y Severo Meza, no obstante, eso no evita que la directiva encabezada por Antonio ‘Tato’ Noriega no tenga candidatos al puesto.



Desde el momento en que Domènec Torrent fue cesado, salieron a la luz los nombres de los uruguayos Diego Alonso y Robert Dante Siboldi, con el primero como prioridad porque ya tiene conocimiento del club al haber sido su estratega hace un tiempo, ganando la Concachampions 2019.

Diego Alonso | Jam Media/GettyImages

La posible alineación de Monterrey (4-3-3): Luis Cárdenas; Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, Ricardo Chávez; 'Corcho' Rodríguez, iker Fimbres, Óliver Torres; Luca Orellano, Cristian Reyes, Uros Djurdjevic.