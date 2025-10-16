Tigres vs Necaxa: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 13 del Apertura 2025 presenta un enfrentamiento entre equipos con realidades contrastantes, cuando los Tigres de la UANL reciban en el Estadio Universitario a los Rayos del Necaxa.

El conjunto felino buscará hacer valer su localía para regresar a la pelea por los primeros puestos, mientras que los hidrocálidos necesitan sumar de manera urgente para salir de la crisis de resultados que los atormenta en la Liga MX.

Tigres llega a este compromiso ubicado en la quinta posición de la tabla con 23 puntos, presumiendo además de ser la mejor defensiva del campeonato con solo diez goles recibidos. El panorama es completamente opuesto para el Necaxa, que se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación con apenas nueve unidades y atraviesa una mala racha de resultados.

Con un favoritismo muy marcado para los locales, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Momios del partido de Tigres vs Necaxa

Tigres UANL: -182

Empate: +335

Necaxa: +440

Las casas de apuestas colocan a Tigres como el amplio favorito para llevarse la victoria. La cuota de -182 refleja la alta confianza en el equipo regiomontano. En contraparte, un triunfo del Necaxa se considera una sorpresa mayúscula y ofrece un pago muy elevado de +440, evidenciando la disparidad de momentos que viven ambos clubes.

Probabilidades de Victoria

De acuerdo con el análisis de datos y los momios, las probabilidades para este encuentro son:

Tigres: 60%

Empate: 22%

Necaxa: 18%

El cálculo de probabilidades confirma el estatus de favorito de Tigres, superando el 60% de posibilidades de quedarse con el triunfo. La historia reciente respalda esta tendencia, ya que los felinos han ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos, con dos empates.

Doble Oportunidad:

Tigres UANL/Empate: -650

Tigres UANL/Necaxa: -600

Necaxa/Empate: +137

Para este compromiso, la opción con valor real es el "Necaxa/Empate", que ofrece un atractivo momio positivo de +137. Es una apuesta de alto riesgo, pero luce perfecto para quienes creen que el conjunto de Aguascalientes puede dar la campanada en una de las canchas más difíciles de la Liga MX.

Necaxa v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -154

No: +110

La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. Se espera que la necesidad de Necaxa lo lleve a buscar el arco rival, mientras que la calidad ofensiva de Tigres, con jugadores como Juan Brunetta, hace pensar que su gol es casi un hecho, justificando la cuota de -154.

Total de goles

Más de 2.5 goles: -167

Menos de 2.5 goles: +130

La línea de goles se inclina claramente hacia un partido con tres o más anotaciones totales. La cuota de -167 para el "Más de 2.5 goles" sugiere que veremos un encuentro con varias celebraciones, a pesar de que Tigres es la mejor defensiva del torneo.

Pronóstico del partido de Tigres vs Necaxa

Se anticipa un dominio de Tigres, que buscará imponer su jerarquía y su solidez defensiva desde el primer minuto. Necaxa, por su parte, intentará cerrar espacios y aprovechar algún contragolpe para dar la sorpresa.

Por la fortaleza local y la notable diferencia de planteles y momentos, un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 2-0 a favor de Tigres.

Más noticias sobre la Liga MX