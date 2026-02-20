Tigres vs Pachuca: previa, predicciones y alineaciones

El arranque de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX nos traerá consigo un duelo de alto impacto, esto cuando los Tigres de la UANL visiten a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Universitario este viernes 20 de febrero, lugar en donde suele haber muchos goles de por medio.

Los partidos entre felinos e hidalguenses nos tienen acostumbrados a una buena cantidad de anotaciones, destacando que en las últimas cinco ocasiones en el certamen liguero, ambos equipos se han marcado 15 goles entre sí, siendo el marcador más abultado un cuatro por uno en favor de los universitarios en el Clausura 2023.

Cabe destacar que las últimas dos veces que se han visto las caras ha sido en el Estadio Hidalgo y ahí los Tigres han sacado buenos dividendos, terminando con un empate en el Clausura 2025 y con una victoria en el campeonato pasado.

¿A qué hora se juega el Tigres vs Pachuca?

Ciudad : San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: San Nicolás de los Garza, Nuevo León Estadio : Universitario

: Universitario Fecha : viernes 20 de febrero

: viernes 20 de febrero Hora : 20:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 02:00 ESP

: 20:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 02:00 ESP Árbitro: Marco Ortiz Nava

Historial de enfrentamientos directos entre Tigres y Pachuca (últimos cinco partidos)

Tigres : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Pachuca: 1

Último partido entre ambos: 22/10/2025 - Pachuca 1-2 Tigres - Liga MX Jornada 14 Apertura 2025

Últimos 5 partidos

Tigres Pachuca Cruz Azul 2-1 Tigres

15/02/2026 Pachuca 3-1 Atlas

14/02/2026 Tigres 4-1 Forge FC

10/02/2026 Pachuca 2-0 Juárez

07/02/2026 Tigres 5-1 Santos

06/02/2026 Querétaro 0-0 Pachuca

01/02/2026 Forge 0-0 Tigres

03/02/2026 Pachuca 0-0 América

18/01/2026 León 1-2 Tigres

31/01/2026 Pachuca 2-1 León

13/01/2026

¿Cómo ver el Tigres vs Pachuca por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos fuboTV, UNIVERSO y FOX Deportes México Azteca 7 y Fox One España Sin transmisión

Últimas noticias de Tigres

Al arranque del torneo se especuló mucho sobre la posible salida de Ángel Correa para formar parte del Inter Miami, situación que hizo olas en el equipo, sin embargo, el mismo argentino salió a desmentir tal situación y en conferencia de prensa afirmó que hasta el momento no ha siquiera pensado en irse, que se encuentra muy cómodo con el equipo.

Estoy muy contento y agradecido con este equipo, con la forma en que nos abrieron las puertas a mí y a mi familia; en ningún momento se me ha cruzado irme para ningún lado. Ángel Correa

Tigres UANL v Forge FC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Posible alineación de Tigres contra Pachuca (4-4-2) : Nahuél Guzmán; Jesús Garza, Juan José Purata, Joaquim, Vladimir Loroña; Diego Lainez, César Araujo, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores; Rodrigo Aguirre, Ángel Correa

Últimas noticias de Pachuca

El famoso mercado de piernas aún no se detiene en la Liga MX y es por eso que se ha anunciado la salida de Jhonder Cádiz de los Tuzos del Pachuca rumbo al Wuhan Three Towns, equipo de la primera división de China.

Acorde a información revelada por diversos medios locales, el acuerdo se hará por dos años con compra definitiva, esto significa que el venezolano ya no formará parte de Grupo Pachuca y ahora se pondrá bajo las órdenes de Benjamín Mora, quien recientemente fue presentado como estratega de la escuadra asiática.

Pachuca v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Posible alineación de Pachuca contra Tigres (4-5-1) : Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García; Alexei Domínguez, Christian Rivera, Sergio Rodríguez, Oussama Idrissi, Alan Bautista; Salomón Rondón

Pronóstico SI Fútbol

Sin lugar a dudas este será un duelo de poder a poder, dos equipos que andan bien en este arranque de campeonato y que históricamente se hacen daño. Salvo por el Clausura 2025, desde el 9 de noviembre del 2019 no hay un juego si goles, así que si aprovechan su localía, los Tigres podrían llevarse este duelo por ventaja de un gol.

Tigres 2-1 Pachuca

