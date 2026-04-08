Tigres vs Seattle Sounders: previa, predicciones y alineaciones

Tigres UANL recibirá al Seattle Sounders en el Volcán en partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. El conjunto dirigido por Guido Pizarro no está ofreciendo su mejor versión en el Clausura 2026 de la Liga MX, en contraparte, el cuadro de la MLS ha tenido un buen arranque de temporada y está en quinto lugar de la Conferencia Oeste.

A continuación te compartimos todo lo que tienes que saber sobre este choque: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones de Tigres y Seattle, pronóstico y noticias.

Pronóstico SI Fútbol

Puede que Tigres no viva su mejor momento, pero tiene un gran equipo y su estadio es una verdadera fortaleza. El cuadro de Pizarro saldrá como favorito para llevarse el primer capítulo de la eliminatoria, aunque parece que no será por un margen muy amplio. El Seattle Sounders es un duro rival al que no hay que menospreciar.

Tigres 2-1 Seattle Sounders

¿A qué hora se juega el Tigres vs Seattle?

Ciudad : Nuevo León

: Nuevo León Estadio : Estadio Universitario

: Estadio Universitario Fecha : miércoles 8 de abril

: miércoles 8 de abril Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

Historial de enfrentamientos directos entre el Tigres y Seattle Sounders

Tigres UANL y Seattle Sounders se han enfrentado con anterioridad. Ambas escuadras se vieron las caras en los cuartos de final de la Concachampions 2013. Los felinos se llevaron la victoria en el partido de ida, pero en la vuelta fueron eliminados por The Sounders.

En 2021, los dos equipos se volvieron a encontrar, ahora en la Leagues Cup. El equipo mexicano volvió a caer ante los de Seattle.

Últimos 5 partidos

Tigres Seattle Sounders Club Tijuana 1-0 Tigres 03/04/26 Houston Dynamo 0-1 Seattle Sounders 04/04/26 FC Juárez 2-1 Tigres 22/03/26 Minnesota United 0-0 Seattle Sounders 22/03/26 Tigres 5-1 FC Cincinnati 19/03/26 Seattle Sounders 2-1 Vancouver Whitecaps 18/03/26 Tigres 0-0 Querétaro 15/03/26 San Jose Earthquakes 0-1 Seattle Sounders 15/03/26 FC Cincinnati 3-0 Tigres 12/03/26 Vancouver Whitecaps 0-3 Seattle Sounders 12/03/26

¿Cómo ver el Tigres vs Seattle por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming México FOX ONE, FOX + Estados Unidos TUDN, CONCACAF GO, VIX PREMIUM, FUBO, FOX SPORTS, UNIMÁS

Últimas noticias de Tigres

Tras la derrota ante Xolos de Tijuana, el cuadro universitario buscará tener una buena presentación en el Volcán, ante su gente, contra el Seattle Sounders. Previo al choque, Guido Pizarro, entrenador de los felinos, aseguró que mandará al terreno de juego a sus mejores jugadores y no realizará rotaciones.

Asimismo el estratega argentino indicó que el objetivo del conjunto de la UANL es pelear por el campeonato.

Tenemos un plantel que sabe lo que se juega. Entendemos la importancia de una fase definitiva, donde cada detalle cuenta Guido Pizarro

Tigres UANL v FC Cincinnati - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Posible alineación de Tigres contra Seattle (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, José Purata, Vladimir Loroña, Rómulo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera; Ángel Correa.

Últimas noticias del Seattle Sounders

El conjunto de la MLS buscará sacar un buen resultado como visitante para cerrar la eliminatoria en casa. En conferencia de prensa previa a este duelo, el entrenador Brian Schmetzer indicó que estudió la serie entre Tigres y Cincinnati en la ronda pasada de la Concachampions. El director técnico de The Sounders valoró la plantilla que tiene, pero también aseguró que la suerte es un factor a tener en cuenta.

Seattle Sounders FC v Vancouver Whitecaps FC - CONCACAF Champions League | Caean Couto/GettyImages

El entrenador estadounidense recordó la ocasión en que Seattle Sounders eliminó a Tigres en la Concachampions 2013. "Fue hace mucho tiempo… vi los momentos más destacados de ese partido. Cuando jugamos aquí (en el Volcán) fue 1-0, y luego la vuelta fue 3-1. Es un lugar muy difícil y desafiante para jugar. Tenemos mucho respeto por nuestro rival", señaló Schmetzer.

Posible alineación de Seattle contra Tigres (4-2-3-1): Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Alexander Roldán, Jackson Ragen, Nouhou; Snyder Brunell, Cristian Roldán: Jesús Ferreira, Albert Rusnak, Paul Arriola; Osaze de Rosario.

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