Tigres vs Toluca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El partido más atractivo de la Jornada 3 se juega este sábado en San Nicolás de los Garza. Apenas un mes después de la dramática final donde el Toluca se coronó bicampeón en penales, los Tigres UANL reciben a los Escarlatas con sed de revancha.

Los papeles llegan marcados: el campeón llega como líder invicto, mientras que los felinos buscan sacudirse la irregularidad tras caer a mitad de semana dentro de la Liga MX.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs Toluca?

Ciudad : San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: San Nicolás de los Garza, Nuevo León Fecha : sábado 17 de enero de 2026

: sábado 17 de enero de 2026 Horario : 20:00 (hora de EE.UU. ET), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

: 20:00 (hora de EE.UU. ET), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España) Estadio: Estadio Universitario (El Volcán)

Tigres UANL v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Tigres vs Toluca en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, Fox Sports FOX One, FuboTV México Azteca 7 FOX One, App Azteca Deportes España - -

Últimos partidos de Tigres

Rival Resultado Competición Pumas UNAM 0-1 D Liga MX Atl. San Luis 2-1 V Liga MX Toluca 1-2 (p) D Liga MX Toluca 1-2 D (Ida) Liga MX Cruz Azul 1-1 E Liga MX

Últimos partidos de Toluca

Rival Resultado Competición Santos Laguna 3-1 V Liga MX Monterrey 1-0 V Liga MX Tigres 2-1 (p) V Liga MX Tigres 2-1 V (Ida) Liga MX Monterrey 3-2 V Liga MX

Toluca v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Últimas noticias de Tigres

El equipo de Guido Pizarro llega herido. Tras debutar con victoria ante San Luis, los felinos tropezaron en la Jornada 2 cayendo 0-1 ante Pumas. Actualmente se ubican en la décima posición con 3 puntos y con muchas dudas.

La presión en elVolcán será máxima. La afición no olvida la final perdida en diciembre y exigirá intensidad desde el primer minuto. Juan Brunetta y Ángel Correa serán claves para generar juego ofensivo y alimentar a Nico Ibáñez, quien necesita reencontrarse con el gol ante una defensa que ya conocen bien.

Últimas noticias de Toluca

Los Diablos Rojos del Turco Mohamed viven una luna de miel. Son los Líderes Generales del torneo con paso perfecto: 6 puntos de 6 posibles, 4 goles a favor y solo 1 en contra. Vienen de una sólida victoria 3-1 sobre Santos Laguna y previamente vencieron a Monterrey.

El campeón mantiene la base que le dio el título, con Paulinho como referente de área y un medio campo dinámico comandado por Marcel Ruiz. La solidez defensiva, liderada por Federico Pereira, ha sido su sello en este arranque de año.

Tigres UANL v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Posibles alineaciones

Tigres (4-2-3-1)

Paunović apuesta por su once de gala, confiando en la desequilibrante banda izquierda con Marcelo Flores.

Portero : Nahuel Guzmán

: Nahuel Guzmán Defensas : Jesús Garza, Joaquim, Juan Purata, Osvaldo Rodríguez

: Jesús Garza, Joaquim, Juan Purata, Osvaldo Rodríguez Pivotes : Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg

: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg Medios Ofensivos : Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa

: Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa Delantero: Nicolás Ibáñez.

Toluca (4-2-3-1)

Paiva repite la fórmula ganadora, con un bloque sólido atrás y explosividad por las bandas con Helinho.

Portero : Luis García

: Luis García Defensas : Francisco Pumpido, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo

: Francisco Pumpido, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo Pivotes : Marcel Ruiz, Franco Romero

: Marcel Ruiz, Franco Romero Mediapuntas : Helinho, Jesús Angulo, Nicolás Federico Castro

: Helinho, Jesús Angulo, Nicolás Federico Castro Delantero: Paulinho.

Pronóstico SI

Estamos ante el mejor partido de la jornada. Tigres tiene una deuda pendiente y el 'Volcán' pesará, pero Toluca llega en un estado de forma superior y con la confianza de campeón. Será un duelo táctico intenso, con mucha fricción en el medio campo. La necesidad de Tigres podría llevarlos a arriesgar más, lo que Toluca podría aprovechar a la contra. Se prevé un empate vibrante.

Tigres 2-2 Toluca