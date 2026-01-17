Tigres vs Toluca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El partido más atractivo de la Jornada 3 se juega este sábado en San Nicolás de los Garza. Apenas un mes después de la dramática final donde el Toluca se coronó bicampeón en penales, los Tigres UANL reciben a los Escarlatas con sed de revancha.
Los papeles llegan marcados: el campeón llega como líder invicto, mientras que los felinos buscan sacudirse la irregularidad tras caer a mitad de semana dentro de la Liga MX.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs Toluca?
- Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Fecha: sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 20:00 (hora de EE.UU. ET), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
- Estadio: Estadio Universitario (El Volcán)
¿Cómo se podrá ver el Tigres vs Toluca en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, Fox Sports
FOX One, FuboTV
México
Azteca 7
FOX One, App Azteca Deportes
España
-
-
Últimos partidos de Tigres
Rival
Resultado
Competición
Pumas UNAM
0-1 D
Liga MX
Atl. San Luis
2-1 V
Liga MX
Toluca
1-2 (p) D
Liga MX
Toluca
1-2 D (Ida)
Liga MX
Cruz Azul
1-1 E
Liga MX
Últimos partidos de Toluca
Rival
Resultado
Competición
Santos Laguna
3-1 V
Liga MX
Monterrey
1-0 V
Liga MX
Tigres
2-1 (p) V
Liga MX
Tigres
2-1 V (Ida)
Liga MX
Monterrey
3-2 V
Liga MX
Últimas noticias de Tigres
El equipo de Guido Pizarro llega herido. Tras debutar con victoria ante San Luis, los felinos tropezaron en la Jornada 2 cayendo 0-1 ante Pumas. Actualmente se ubican en la décima posición con 3 puntos y con muchas dudas.
La presión en elVolcán será máxima. La afición no olvida la final perdida en diciembre y exigirá intensidad desde el primer minuto. Juan Brunetta y Ángel Correa serán claves para generar juego ofensivo y alimentar a Nico Ibáñez, quien necesita reencontrarse con el gol ante una defensa que ya conocen bien.
Últimas noticias de Toluca
Los Diablos Rojos del Turco Mohamed viven una luna de miel. Son los Líderes Generales del torneo con paso perfecto: 6 puntos de 6 posibles, 4 goles a favor y solo 1 en contra. Vienen de una sólida victoria 3-1 sobre Santos Laguna y previamente vencieron a Monterrey.
El campeón mantiene la base que le dio el título, con Paulinho como referente de área y un medio campo dinámico comandado por Marcel Ruiz. La solidez defensiva, liderada por Federico Pereira, ha sido su sello en este arranque de año.
Posibles alineaciones
Tigres (4-2-3-1)
Paunović apuesta por su once de gala, confiando en la desequilibrante banda izquierda con Marcelo Flores.
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan Purata, Osvaldo Rodríguez
- Pivotes: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg
- Medios Ofensivos: Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa
- Delantero: Nicolás Ibáñez.
Toluca (4-2-3-1)
Paiva repite la fórmula ganadora, con un bloque sólido atrás y explosividad por las bandas con Helinho.
- Portero: Luis García
- Defensas: Francisco Pumpido, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo
- Pivotes: Marcel Ruiz, Franco Romero
- Mediapuntas: Helinho, Jesús Angulo, Nicolás Federico Castro
- Delantero: Paulinho.
Pronóstico SI
Estamos ante el mejor partido de la jornada. Tigres tiene una deuda pendiente y el 'Volcán' pesará, pero Toluca llega en un estado de forma superior y con la confianza de campeón. Será un duelo táctico intenso, con mucha fricción en el medio campo. La necesidad de Tigres podría llevarlos a arriesgar más, lo que Toluca podría aprovechar a la contra. Se prevé un empate vibrante.
Tigres 2-2 Toluca
