Tigres vs Toluca: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

¡Reedición de la Final! El 'Volcán' clama venganza ante un Diablo que llega líder y con paso perfecto.
Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final
Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Agustin Cuevas/GettyImages

El partido más atractivo de la Jornada 3 se juega este sábado en San Nicolás de los Garza. Apenas un mes después de la dramática final donde el Toluca se coronó bicampeón en penales, los Tigres UANL reciben a los Escarlatas con sed de revancha.

Los papeles llegan marcados: el campeón llega como líder invicto, mientras que los felinos buscan sacudirse la irregularidad tras caer a mitad de semana dentro de la Liga MX.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tigres vs Toluca?

  • Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Fecha: sábado 17 de enero de 2026
  • Horario: 20:00 (hora de EE.UU. ET), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
  • Estadio: Estadio Universitario (El Volcán)
Diego Láinez
Tigres UANL v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Tigres vs Toluca en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo, Fox Sports

FOX One, FuboTV

México

Azteca 7

FOX One, App Azteca Deportes

España

-

-

Últimos partidos de Tigres

Rival

Resultado

Competición

Pumas UNAM

0-1 D

Liga MX

Atl. San Luis

2-1 V

Liga MX

Toluca

1-2 (p) D

Liga MX

Toluca

1-2 D (Ida)

Liga MX

Cruz Azul

1-1 E

Liga MX

Últimos partidos de Toluca

Rival

Resultado

Competición

Santos Laguna

3-1 V

Liga MX

Monterrey

1-0 V

Liga MX

Tigres

2-1 (p) V

Liga MX

Tigres

2-1 V (Ida)

Liga MX

Monterrey

3-2 V

Liga MX

Helinho
Toluca v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Últimas noticias de Tigres

El equipo de Guido Pizarro llega herido. Tras debutar con victoria ante San Luis, los felinos tropezaron en la Jornada 2 cayendo 0-1 ante Pumas. Actualmente se ubican en la décima posición con 3 puntos y con muchas dudas.

La presión en elVolcán será máxima. La afición no olvida la final perdida en diciembre y exigirá intensidad desde el primer minuto. Juan Brunetta y Ángel Correa serán claves para generar juego ofensivo y alimentar a Nico Ibáñez, quien necesita reencontrarse con el gol ante una defensa que ya conocen bien.

Últimas noticias de Toluca

Los Diablos Rojos del Turco Mohamed viven una luna de miel. Son los Líderes Generales del torneo con paso perfecto: 6 puntos de 6 posibles, 4 goles a favor y solo 1 en contra. Vienen de una sólida victoria 3-1 sobre Santos Laguna y previamente vencieron a Monterrey.

El campeón mantiene la base que le dio el título, con Paulinho como referente de área y un medio campo dinámico comandado por Marcel Ruiz. La solidez defensiva, liderada por Federico Pereira, ha sido su sello en este arranque de año.

Antonio Mohamed, Guido Pizarro
Tigres UANL v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Posibles alineaciones

Tigres (4-2-3-1)

Paunović apuesta por su once de gala, confiando en la desequilibrante banda izquierda con Marcelo Flores.

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan Purata, Osvaldo Rodríguez
  • Pivotes: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg
  • Medios Ofensivos: Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa
  • Delantero: Nicolás Ibáñez.

Toluca (4-2-3-1)

Paiva repite la fórmula ganadora, con un bloque sólido atrás y explosividad por las bandas con Helinho.

  • Portero: Luis García
  • Defensas: Francisco Pumpido, Antonio Briseño, Federico Pereira, Jesús Gallardo
  • Pivotes: Marcel Ruiz, Franco Romero
  • Mediapuntas: Helinho, Jesús Angulo, Nicolás Federico Castro
  • Delantero: Paulinho.

Pronóstico SI

Estamos ante el mejor partido de la jornada. Tigres tiene una deuda pendiente y el 'Volcán' pesará, pero Toluca llega en un estado de forma superior y con la confianza de campeón. Será un duelo táctico intenso, con mucha fricción en el medio campo. La necesidad de Tigres podría llevarlos a arriesgar más, lo que Toluca podría aprovechar a la contra. Se prevé un empate vibrante.

Tigres 2-2 Toluca

Carlos García
CARLOS GARCÍA

CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

