Dos equipos con mucha regularidad en este Apertura 2025 de la Liga MX se enfrentan este domingo 5 de octubre. Los Xolos de Tijuana reciben a los Rayados del Monterrey en el Estadio Caliente en búsqueda de tres puntos que los mantengan, a ambos, en zona de clasificación en el balompié mexicano.

Los fronterizos llegan a este partido como sexto lugar con 19 unidades conseguidas, además, de seis juegos en casa no han perdido en uno solo siendo los mejores locales en lo que va del certamen. Por su parte la Pandilla ha tenido un buen camino como visitante, consiguiendo cuatro triunfos en seis encuentros.

Aunque en enfrentamientos directos entre estos dos en la también conocida como Perrera, desde el Guardianes 2020 los locales no consiguen un triunfo frente a los regios. Ahí ganaron dos goles por uno y a partir de ahí lograron tres empates y dos derrotas.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tijuana vs Monterrey?

Ciudad: Tijuana

Estadio: Caliente

Fecha: domingo 5 de octubre

Horario: 23:05hs (Este de Estados Unidos), 05:05hs (España siguiente día) y 21:05hs (México)

¿Dónde se podrá ver el Tijuana vs Monterrey en TV y streaming online?

Estados Unidos: TUDN USA

México: Fox México

Streaming: Caliente TV y Tubi

Últimos 5 partidos de Tijuana

Rival Resultado Competición Cruz Azul 2-0 V Liga MX Santos 1-0 D Liga Mx León 5-0 V Liga MX San Luis 1-1 E Liga MX Necaxa 3-0 V Liga MX

Últimos 5 partidos de Monterrey

Rival Resultado Competición Santos 1-0 V Liga MX Toluca 6-2 D Liga MX América 2-2 E Liga MX Querétaro 0-1 V Liga MX Puebla 2-4 V Liga MX

Últimas noticias de Monterrey

Tras la disputa de la Jornada 11 en donde ganaron uno por cero frente a Santos Laguna, los regiomontanos llegaron a 25 unidades, por lo que de conseguir tres puntos contra Xolos, asegurarían matemáticamente un lugar en el Play In de la Liga MX, siendo ellos y Toluca los primeros en hacerlo de tener un resultado en su favor.

Posibles alineaciones de Tijuana vs Monterrey

Tijuana: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega; Domingo Blanco, Frank Boya, Iván Tona, Adonis Preciado; Shamar Nicholson y Kevin Castañeda.

Monterrey: Santiago Melé; Ricardo Chávez, John Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga; Jesús Corona, Oliver Torres, Fidel Ambriz, Lucas Ocampos; Germán Berterame y Anthony Martial.

Pronóstico SI

Tijuana 1-1 Monterrey