Tijuana vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Dos equipos con mucha regularidad en este Apertura 2025 de la Liga MX se enfrentan este domingo 5 de octubre. Los Xolos de Tijuana reciben a los Rayados del Monterrey en el Estadio Caliente en búsqueda de tres puntos que los mantengan, a ambos, en zona de clasificación en el balompié mexicano.
Los fronterizos llegan a este partido como sexto lugar con 19 unidades conseguidas, además, de seis juegos en casa no han perdido en uno solo siendo los mejores locales en lo que va del certamen. Por su parte la Pandilla ha tenido un buen camino como visitante, consiguiendo cuatro triunfos en seis encuentros.
Aunque en enfrentamientos directos entre estos dos en la también conocida como Perrera, desde el Guardianes 2020 los locales no consiguen un triunfo frente a los regios. Ahí ganaron dos goles por uno y a partir de ahí lograron tres empates y dos derrotas.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tijuana vs Monterrey?
- Ciudad: Tijuana
- Estadio: Caliente
- Fecha: domingo 5 de octubre
- Horario: 23:05hs (Este de Estados Unidos), 05:05hs (España siguiente día) y 21:05hs (México)
¿Dónde se podrá ver el Tijuana vs Monterrey en TV y streaming online?
Estados Unidos: TUDN USA
México: Fox México
Streaming: Caliente TV y Tubi
Últimos 5 partidos de Tijuana
Rival
Resultado
Competición
Cruz Azul
2-0 V
Liga MX
Santos
1-0 D
Liga Mx
León
5-0 V
Liga MX
San Luis
1-1 E
Liga MX
Necaxa
3-0 V
Liga MX
Últimos 5 partidos de Monterrey
Rival
Resultado
Competición
Santos
1-0 V
Liga MX
Toluca
6-2 D
Liga MX
América
2-2 E
Liga MX
Querétaro
0-1 V
Liga MX
Puebla
2-4 V
Liga MX
Últimas noticias de Monterrey
Tras la disputa de la Jornada 11 en donde ganaron uno por cero frente a Santos Laguna, los regiomontanos llegaron a 25 unidades, por lo que de conseguir tres puntos contra Xolos, asegurarían matemáticamente un lugar en el Play In de la Liga MX, siendo ellos y Toluca los primeros en hacerlo de tener un resultado en su favor.
Posibles alineaciones de Tijuana vs Monterrey
Tijuana: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega; Domingo Blanco, Frank Boya, Iván Tona, Adonis Preciado; Shamar Nicholson y Kevin Castañeda.
Monterrey: Santiago Melé; Ricardo Chávez, John Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga; Jesús Corona, Oliver Torres, Fidel Ambriz, Lucas Ocampos; Germán Berterame y Anthony Martial.
Pronóstico SI
Tijuana 1-1 Monterrey
