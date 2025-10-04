Tijuana vs Monterrey: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 12 del Apertura 2025 presenta un enfrentamiento de alto calibre en el Estadio Caliente, cuando los Xolos de Tijuana reciban a los Rayados de Monterrey.

Se trata de un choque entre dos equipos de la parte alta de la tabla que promete ser de los más atractivos del fin de semana dentro de la Liga MX.

El equipo de Tijuana llega a este compromiso en la sexta posición de la tabla con 19 puntos, presumiendo de una gran fortaleza como local, donde buscará su cuarta victoria consecutiva.

Enfrente estará Monterrey, segundo lugar general con 25 unidades y con la misión de sumar un triunfo que le permita seguir en la lucha por la cima de la clasificación, especialmente para sacudirse de forma definitiva de la goleada 6-2 sufrida ante el Toluca hace menos de dos semanas.

En un encuentro que se anticipa muy reñido y con ofensivas de calidad, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Momios del partido de Tijuana vs Monterrey:

Tijuana Xolos de Caliente: +175

Empate: +270

Monterrey: +135

Para sorpresa de algunos, cuotas reflejan un partido sin un claro dominador, aunque otorgan un ligero favoritismo al visitante. Monterrey parte como favorito con un momio de +135, pero el pago positivo demuestra que una victoria no es un resultado seguro.

Un triunfo de los Xolos en casa ofrece un atractivo pago de +175, convirtiéndolo en una opción de gran valor, impulsado por su buen rendimiento en lo que va del torneo.

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Tijuana Xolos de Caliente: 34% - 36%

Empate: 26% - 28%

Monterrey: 40% - 43%

El cálculo de probabilidades confirma la ligera ventaja de Monterrey, pero el margen es muy estrecho. La fortaleza de Tijuana en el Estadio Caliente equilibra la balanza y sugiere que cualquier resultado es posible, convirtiendo a este partido en uno de pronóstico reservado.

Doble Oportunidad:

Tijuana Xolos de Caliente/Empate: -175

Tijuana Xolos de Caliente/Monterrey: -450

Monterrey/Empate: -225

La opción de "Tijuana Xolos de Caliente/Empate" con un momio de -175 se presenta como la de mayor valor. Si confías en la fortaleza de los fronterizos en casa, esta apuesta cubre dos de los tres resultados posibles con un pago decente, pero nada espectacular.

Tijuana v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -209

No: +150

La tendencia es abrumadora: se espera que ambos equipos anoten. El momio de -209, uno de los más altos en este mercado, indica que las casas de apuestas ven casi un hecho que las dos potentes ofensivas lograrán hacerse presentes en el marcador.

Total de goles:

Más de 2.5 goles: -175

Menos de 2.5 goles: +135

En sintonía con la expectativa de que ambos equipos marquen, la línea de goles se inclina claramente hacia un partido con tres o más anotaciones totales. La cuota de -175 para el "Más de 2.5 goles" sugiere que veremos un encuentro entretenido y con varias celebraciones.

Pronóstico del partido de Tijuana vs Monterrey:

Se anticipa un partido abierto y con goles en ambas porterías. Tijuana buscará imponer su localía y el ritmo vertiginoso que le caracteriza en el césped sintético, mientras que Monterrey intentará hacer valer su mayor calidad individual.

Por el momento de ambos y las tendencias de las cuotas, un empate 2-2 es un resultado probable y bien pagado.