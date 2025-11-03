Todos los delanteros centrales del Atlético de Madrid desde la llegada de Diego Pablo Simeone

El Atlético de Madrid bajo el mando del 'Cholo' Simeone ha tenido temporadas históricas y delanteros que las han acompañado con goles.

Sin embargo, el '9' es puesto que siempre ha estado en el foco de la crítica en la historia del equipo, pero que desde la llegada del entrenador argentino parecía estar bien cubierto con los Falcao, Villa, Griezmann... el delantero, un puesto vital en el Atlético y que han ocupado todos estos futbolistas en la etapa Simeone:

1. Radamel Falcao

Atletico Madrid v Athletic Bilbao - UEFA Europa League Final | Scott Heavey/GettyImages

Dos temporadas en el club. 71 partidos y 58 goles marcados. El delantero con mejor promedio encuentros disputados y anotaciones de esta lista. Un jugador que es, para muchos, el mejor '9' de la historia del Atlético de Madrid, y no es para menos. El colombiano era el héroe del Vicente Calderón. El Cholo ya le tuvo en River y supo cómo sacarle todo lo que puede dar. Es, sin duda, merecedor de liderar esta lista.

2. Diego Costa

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-ELCHE | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El delantero de Lagarto es el favorito de Diego Pablo Simeone. No es para menos, él y Courtois, unidos al juego del equipo, hicieron campeón de LaLiga al Atlético de Madrid. La campaña 2013-2014 fue un año de ensueño para Diego Costa. El Cholo encontró en él lo que buscaba: lucha, esfuerzo, sacrificio y el jugador idóneo para correr al espacio. Un animal del área que ese curso anotó 27 goles en 38 partidos.

3. David Villa

Club Atletico de Madrid v Barcelona - Spanish Super Cup | Denis Doyle/GettyImages

Esa temporada el Atlético jugó con dos '9'. De hecho, este llevaba el número en su camiseta. Villa llegó en una operación similar a la que se acometería con Luis Suárez. El español era el delantero que el Cholo quería para acompañar a Diego Costa. Desatascador de partidos y experiencia para liderar un proyecto ganador. 13 goles consiguió esa temporada, número magnífico.

4. Mario Mandzukic

FBL-ESP-CUP-ATLETICO-HOSPITALET | GERARD JULIEN/GettyImages

Con la salida de Diego Costa al Chelsea y de David Villa a la MLS, el Atlético tuvo que buscar otro delantero. Apareció en escena Mario Mandzukic, quien parecía perfecto para el puesto, pero no lo fue. Pobres cifras goleadoras y toda la segunda vuelta sin marcar. En 43 partidos anotó 20 goles. Eso sí, era sacrificio puro y lucha en los balones divididos, un guerrero del Cholo.

5. Antoine Griezmann

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-SEVILLA | JAVIER SORIANO/GettyImages

Junto con el croata llegó un joven talento francés que era el ídolo de la Real Sociedad: Antoine Griezmann. Le costó entrar en el equipo, empezó como suplente, pero su segundo año fue la confirmación que se había firmado a un crack mundial. Él solo llevo al Atlético a la final de Champions de Milán. Al año siguiente volvió a responder, pero el cambio al Metropolitano no le sentó bien. Bajó sus prestaciones goleadoras y el equipo lo notó. Eso sí, siempre luchador de cada balón y organizador. 257 partidos y 133 goles, el que más de la lista. Pudo haberse ido como una leyenda y se marchó de la peor de las maneras.

6. Fernando Torres

Olympique de Marseille v Club Atletico de Madrid - UEFA Europa League Final | Matthias Hangst/GettyImages

En la búsqueda de cubrir los goles que no conseguía Mandzukic, se fichó a Fernando Torres. fue la vuelta del hijo pródigo al Vicente Calderón. 'El Niño' respondió, sobre todo en su segunda temporada donde fue clave en luchar hasta el final por LaLiga y llegar a Milan. Igual que Griezmann, el cambio de estadio no le sentó bien. Será siempre recordado jugando en el Calderón, ahí es donde creció y pasó de niño a leyenda, que es como se fue.

7. Kevin Gameiro

Olympique de Marseille v Club Atletico de Madrid - UEFA Europa League Final | Matthias Hangst/GettyImages

En el último año de vida del Vicente Calderón, y tras caer en la final de Milán, el club quiso formar una buena plantilla con fondo de armario. Llegó un desatascador de partidos como Kevin Gameiro. En el Sevilla demostraba tener la voracidad necesaria para ser el causante de las victorias de su equipo, pero en el Atleti le faltó algo. 82 partidos disputados y 27 goles.

8. Álvaro Morata

Atletico Madrid v Real Betis - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

En enero de 2018 llegaba al club Álvaro Morata. El ex del Real Madrid era un deseo de Simeone desde hacía años y se convertía así en una realidad. Álvaro se adaptaba perfectamente a las condiciones del Cholo: rápido, luchador y con buen juego aéreo, es perfecto. Sigue en el club, no va a salir y ofrece unas condiciones que, si el equipo le acompaña, pueden darle mucho a este equipo.

9. Luis Suárez

Club Atletico de Madrid v Sevilla FC - La Liga Santander | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Tras un paso lleno de gloria con el Barcelona, el "Pistolero" se convirtió en Colchonero y fiel a sus características y capacidades, no desentonó en ningún momento. En dos campañas hizo un total de 34 goles, siendo la primera la de mayor repercusión, ya que sus tantos le dieron 21 puntos al equipo, mismos que a la postre se convirtieron en un título de LaLiga, algo que no ganaban desde el 2014.

10. Memphis Depay

Atletico Madrid v Celta Vigo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Llegó del Futbol Club Barcelona para la temporada 2022/23 y no tuvo su mejor rendimiento como rojiblanco debido a que adoleció de muchas lesiones que lo mantuvieron fuera de las canchas, a tal grado que en la primera campaña solo disputó nueve partidos, aunque con esa baja cantidad, pudo marcar cuatro goles.

11. Alexander Sorloth

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Tras la salida de Álvaro Morata el noruego llegó para quedarse. La campaña pasado llegó a 24 anotaciones, dos por debajo de su máximo registro obtenido con el Villarreal. Ahora tiene 15 partidos disputados y dos tantos a su cuenta, por lo que se espera muchísimo más de este hombre aunque no ha sido titular indiscutible esta campaña.

12. Julián Álvarez

Atletico de Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

La Araña es el segundo fichaje más caro en la historia del club proveniento del Manchester City. Campeón de todo en su carrera (Mundial, Copa América, Finalissima, Champions, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes, Premier League, FA Cup, liga argentina y Copa Libertadores), llegó a los Colchoneros para convertirse en piedra angular de las exigencias del Cholo y para tomar el lugar de Griezmann cuando este decida partir.