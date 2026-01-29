Todos los detalles sobre la posible llegada del ex futbolista de Rayados Rodrigo Aguirre al equipo de Tigres

Rodrigo Aguirre está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Tigres. El club felino y el América tendrían ya un acuerdo verbal para la cesión del delantero uruguayo por un año, con opción de compra que se volvería obligatoria en caso de que el futbolista cumpla con ciertos objetivos deportivos. La información fue adelantada por el periodista regiomontano Pello Maldonado, quien da prácticamente por cerrado el movimiento.

El llamado “Buffalo” pasará del nido azulcrema al 'Volcán', un escenario que no perdona dudas ni medias tintas. Y justo ahí nace el escepticismo de buena parte de la afición de Tigres, que contempla el fichaje con la ceja levantada. No es para menos, su etapa con Rayados fue muy discreta y, lejos de relanzar su carrera, su nivel terminó por decaer durante su paso por el América, donde nunca logró consolidarse.

Sin embargo, en Tigres hay factores que invitan a pensar en una historia distinta. Uno de ellos va más allá de la cancha. Rodrigo Aguirre tiene un vínculo personal con Fernando Gorriarán: su esposa es hermana de la mujer del mediocampista auriazul. Una conexión que, sin garantizar goles, sí puede facilitar la adaptación, la integración al vestidor y el entendimiento dentro del terreno de juego. Sangre charrúa, confianza previa y un entorno conocido.

Tigres UANL v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Tigres también estaría a detalles de cerrar la incorporación de César Araujo, mediocampista uruguayo de 24 años de edad, exjugador del Orlando City. Araujo puede desempeñarse como contención o pivote, llegaría en condición de agente libre y reforzaría una zona clave del campo con juventud, despliegue y orden táctico.

Dos uruguayos más al proyecto, dos apuestas que combinan necesidad deportiva y conocimiento del perfil. En Tigres lo saben: el margen de error es corto y la paciencia, todavía más. El Volcán ya espera respuestas, no promesas.

