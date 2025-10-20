Todos los futbolistas argentinos con rostro escaneado en el EA Sports FC 26

La euforia tras la salida del FC 26 sigue a tope y en Argentina no es cosa menor. Es así que se han filtrado ya quiénes son los futbolistas de aquel país sudamericano que aparecerán en el afamado juego con el rostro escaneado, algo que le da un plus a cualquiera por el realismo que esto te otorga.

A continuación te enlistamos a todos los futbolistas nacidos en Argentina, de cualquier liga en el mundo, que aparecen con esta característica. Además, te damos información sobre su calificación actual, su potencial y las posiciones en las que podrías usarlo en caso de así quererlo.

¿Aparece la Liga Profesional Argentina en EA FC 26?

Año con año se especula sobre qué ligas estarán o dejarán de estar en el juego de EA Sports, de hecho, de la versión anterior a esta, no sufrimos ningún cambio en cuanto a la aparición de estas, se mantuvieron todas las licencias previamente adquiridas.

Es por esto que la Liga Profesional Argentina sí aparecerá en el videojuego y ahí podremos ver a 30 equipos de aquel país que podrán ser elegidos por ti para tu Modo Carrera o simplemente para derrotar a tus amigos en una reta casual.

En esta edición River Plate lidera a los mejores equipos de la liga argentina con 76 de promedio, le sigue Boca Juniors con 75, para después darle paso a Racing Club con 74 puntos y Estudiantes de la Plata y Vélez Sarsfield con 74.