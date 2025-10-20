Sports Illustrated Fútbol

Todos los futbolistas argentinos con rostro escaneado en el EA Sports FC 26

Desde Lautaro y Messi, hasta jóvenes estrellas como Mastantuono.
Puerto Rico v Argentina - International Friendly
La euforia tras la salida del FC 26 sigue a tope y en Argentina no es cosa menor. Es así que se han filtrado ya quiénes son los futbolistas de aquel país sudamericano que aparecerán en el afamado juego con el rostro escaneado, algo que le da un plus a cualquiera por el realismo que esto te otorga.

A continuación te enlistamos a todos los futbolistas nacidos en Argentina, de cualquier liga en el mundo, que aparecen con esta característica. Además, te damos información sobre su calificación actual, su potencial y las posiciones en las que podrías usarlo en caso de así quererlo.

¿Aparece la Liga Profesional Argentina en EA FC 26?

Año con año se especula sobre qué ligas estarán o dejarán de estar en el juego de EA Sports, de hecho, de la versión anterior a esta, no sufrimos ningún cambio en cuanto a la aparición de estas, se mantuvieron todas las licencias previamente adquiridas.

Es por esto que la Liga Profesional Argentina sí aparecerá en el videojuego y ahí podremos ver a 30 equipos de aquel país que podrán ser elegidos por ti para tu Modo Carrera o simplemente para derrotar a tus amigos en una reta casual.

En esta edición River Plate lidera a los mejores equipos de la liga argentina con 76 de promedio, le sigue Boca Juniors con 75, para después darle paso a Racing Club con 74 puntos y Estudiantes de la Plata y Vélez Sarsfield con 74.

Jugador

Cal. Gral.

Potencial

Edad

Posiciones

Lautaro Martínez

88

88

27

ST

Julián Álvarez

87

90

25

ST

Alexis Mac Allister

87

88

26

CM, CDM

Lionel Messi

86

86

38

RW, ST, CAM, RM

Paulo Dybala

86

86

31

CAM, ST

Emiliano Martínez

85

85

32

GK

Enzo Fernández

84

87

24

CM, CDM, CAM

Exequiel Palacios

84

85

26

CM, CDM

Rodrigo De Paul

84

84

31

CM, CDM, RM, CAM

Gerónimo Rulli

82

82

33

GK

Cristian Romero

82

84

27

CB

Ángel Di María

82

82

37

RW, RM, CAM

Nicolás Otamendi

82

82

37

CB

Giovani Lo Celso

82

82

29

CAM, CM, CDM

Leonardo Balerdi

81

84

26

CB

Mauro Icardi

81

81

32

ST

Lisandro Martínez

81

82

27

CB

Giuliano Simeone

81

86

22

RM, ST, LM, RW

Valentin Castellanos

80

81

26

ST

Facundo Medina

79

83

26

CB, LB, LM

Adrián Martínez

79

79

32

ST

Nico Paz

79

89

20

CAM, CM

Augusto Batalla

79

80

29

GK

Paulo Gazzaniga

79

79

33

GK

Juan Foyth

79

80

27

CB, RB

Juan Musso

79

79

31

GK

Alan Varela

79

85

23

CDM, CM

Nicolás Domínguez

79

80

27

CDM, CM

Rodrigo Rey

78

78

34

GK

Nico Gonzalez

78

78

27

RM, LM, LW, RW

Santiago Ascacíbar

78

78

28

CDM, CM

Nicolás Tagliafico

78

78

32

LB, LM

Franco Armani

78

78

38

GK

Marcos Acuña

78

78

33

LB, LM

Leandro Paredes

78

78

31

CM, CDM

Nahuel Molina

78

79

27

RB, RM

Pablo Maffeo

78

78

27

RB, RM

Marcos Senesi

78

78

28

CB

Matías Soulé

78

85

22

CAM, RM, CM

Emiliano Buendía

77

77

28

CAM, LM, RM, CM

Guido Rodríguez

77

77

31

CDM, CM

Conan Ledesma

77

77

32

GK

Éver Banega

77

77

37

CM, CDM, CAM

Franco Mastantuono

77

88

17

CAM, RM, RW, ST

Agustín Marchesín

77

77

37

GK

Alejandro Garnacho

77

84

21

CAM, LW, LM, CM

Gonzalo Montiel

77

77

28

RM, RB

Iván Marcone

76

76

35

CDM, CM, CB

Roberto Pereyra

76

76

34

CM, CAM

Nahuel Tenaglia

76

76

29

RB, CB

Santiago Castro

76

84

20

ST

Lucas Martínez

76

76

29

CB

Fabricio Bustos

76

76

29

RB, RM

Valentín Barco

76

84

20

CM, LM, LB, LW

Facundo Colidio

76

79

25

ST, LW, CAM

Ignacio Malcorra

76

76

37

CAM, CM, CDM

Nehuén Pérez

76

81

25

CB

Matías Dituro

75

75

38

GK

Germán Pezzella

75

75

34

CB

Pol Fernández

75

75

33

CM, CDM, RM

Cristian Espinoza

75

75

30

RM, RW

Marcos Rojo

75

75

35

CB

Matías Zaracho

75

76

27

CM, CAM, RW

Facundo Buonanotte

75

82

20

RM, CAM, RW

Ignacio Fernández

75

75

35

CM, CAM

Giovanni Simeone

75

75

29

ST

Milton Casco

74

74

37

LB, RB, LM

Guido Carrillo

74

74

34

ST

Claudio Echeverri

74

86

19

CAM, CM, LW

Manuel Lanzini

74

74

32

CAM, CM

Sergio Romero

74

74

38

GK

Gonzalo Martínez

74

74

32

LW, RW, CAM, LM

Alan Velasco

74

82

22

LM, LW, CAM

Franco Vázquez

74

74

36

ST, CAM

Chimy Ávila

74

74

31

RM, ST, RW

Leandro González

74

74

33

CB

Exequiel Zeballos

74

81

23

RM, RW, LW

Ezequiel Ponce

73

73

28

ST

Julián Carranza

73

77

25

ST

Luciano Vietto

73

73

31

ST, CAM, RW

Franco Cervi

73

73

31

LM, LW

Lucas Boyé

73

73

29

ST, CAM

Nicolás Freire

73

73

31

CB

Nicolás Figal

73

73

31

CB, RB

Cristian Medina

73

79

23

CM, CAM, LM

Lucas Robertone

72

72

28

CM, CDM

Lucas Alario

72

72

32

ST

Maxi Moralez

72

72

38

CAM, CM, CDM

Mauricio Martínez

72

72

32

CDM, CM, CB

Nery Domínguez

72

72

35

CB, CDM

Emanuel Aguilera

71

71

36

CB

Darío Benedetto

71

71

35

ST

Lucas González

71

76

25

CM, CDM, CAM

Alexis Soto

71

71

31

LB, CB

Alejo Veliz

71

80

21

ST

Leandro Chichizola

71

71

35

GK

Óscar Trejo

71

71

37

CAM, CM

Pablo Ruiz

70

73

26

CM, CDM

Julián López

70

73

25

CDM, CM, CB

Juan Ramírez

70

70

32

CM, LM, CAM

Erik Godoy

70

70

31

CB

Ignacio Pussetto

70

70

29

ST

Francisco Pizzini

70

70

31

RM, LM, RW

David Barbona

70

70

30

CAM, RM, CDM

Ramiro Funes Mori

70

70

34

CB

Nicolás Orsini

70

70

30

ST, RW, CAM

Augusto Solari

70

70

33

RM, RB, RW

Luis Vázquez

69

74

24

ST

Julián Malatini

69

76

24

CB, RB

Ezequiel Muñoz

69

69

34

CB

Javier García

69

69

38

GK

Facundo Roncaglia

69

69

38

CB, RB

Milton Valenzuela

68

69

26

LB, LM

Franco Escobar

68

68

30

LB, RB, LM

Axel Werner

68

70

29

GK

Eric Remedi

68

68

30

CDM, CM

Iván Pillud

67

67

39

RB, CB

Tomás Pérez

65

79

19

CDM, CM

