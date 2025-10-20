Todos los futbolistas argentinos con rostro escaneado en el EA Sports FC 26
La euforia tras la salida del FC 26 sigue a tope y en Argentina no es cosa menor. Es así que se han filtrado ya quiénes son los futbolistas de aquel país sudamericano que aparecerán en el afamado juego con el rostro escaneado, algo que le da un plus a cualquiera por el realismo que esto te otorga.
A continuación te enlistamos a todos los futbolistas nacidos en Argentina, de cualquier liga en el mundo, que aparecen con esta característica. Además, te damos información sobre su calificación actual, su potencial y las posiciones en las que podrías usarlo en caso de así quererlo.
¿Aparece la Liga Profesional Argentina en EA FC 26?
Año con año se especula sobre qué ligas estarán o dejarán de estar en el juego de EA Sports, de hecho, de la versión anterior a esta, no sufrimos ningún cambio en cuanto a la aparición de estas, se mantuvieron todas las licencias previamente adquiridas.
Es por esto que la Liga Profesional Argentina sí aparecerá en el videojuego y ahí podremos ver a 30 equipos de aquel país que podrán ser elegidos por ti para tu Modo Carrera o simplemente para derrotar a tus amigos en una reta casual.
En esta edición River Plate lidera a los mejores equipos de la liga argentina con 76 de promedio, le sigue Boca Juniors con 75, para después darle paso a Racing Club con 74 puntos y Estudiantes de la Plata y Vélez Sarsfield con 74.
Jugador
Cal. Gral.
Potencial
Edad
Posiciones
Lautaro Martínez
88
88
27
ST
Julián Álvarez
87
90
25
ST
Alexis Mac Allister
87
88
26
CM, CDM
Lionel Messi
86
86
38
RW, ST, CAM, RM
Paulo Dybala
86
86
31
CAM, ST
Emiliano Martínez
85
85
32
GK
Enzo Fernández
84
87
24
CM, CDM, CAM
Exequiel Palacios
84
85
26
CM, CDM
Rodrigo De Paul
84
84
31
CM, CDM, RM, CAM
Gerónimo Rulli
82
82
33
GK
Cristian Romero
82
84
27
CB
Ángel Di María
82
82
37
RW, RM, CAM
Nicolás Otamendi
82
82
37
CB
Giovani Lo Celso
82
82
29
CAM, CM, CDM
Leonardo Balerdi
81
84
26
CB
Mauro Icardi
81
81
32
ST
Lisandro Martínez
81
82
27
CB
Giuliano Simeone
81
86
22
RM, ST, LM, RW
Valentin Castellanos
80
81
26
ST
Facundo Medina
79
83
26
CB, LB, LM
Adrián Martínez
79
79
32
ST
Nico Paz
79
89
20
CAM, CM
Augusto Batalla
79
80
29
GK
Paulo Gazzaniga
79
79
33
GK
Juan Foyth
79
80
27
CB, RB
Juan Musso
79
79
31
GK
Alan Varela
79
85
23
CDM, CM
Nicolás Domínguez
79
80
27
CDM, CM
Rodrigo Rey
78
78
34
GK
Nico Gonzalez
78
78
27
RM, LM, LW, RW
Santiago Ascacíbar
78
78
28
CDM, CM
Nicolás Tagliafico
78
78
32
LB, LM
Franco Armani
78
78
38
GK
Marcos Acuña
78
78
33
LB, LM
Leandro Paredes
78
78
31
CM, CDM
Nahuel Molina
78
79
27
RB, RM
Pablo Maffeo
78
78
27
RB, RM
Marcos Senesi
78
78
28
CB
Matías Soulé
78
85
22
CAM, RM, CM
Emiliano Buendía
77
77
28
CAM, LM, RM, CM
Guido Rodríguez
77
77
31
CDM, CM
Conan Ledesma
77
77
32
GK
Éver Banega
77
77
37
CM, CDM, CAM
Franco Mastantuono
77
88
17
CAM, RM, RW, ST
Agustín Marchesín
77
77
37
GK
Alejandro Garnacho
77
84
21
CAM, LW, LM, CM
Gonzalo Montiel
77
77
28
RM, RB
Iván Marcone
76
76
35
CDM, CM, CB
Roberto Pereyra
76
76
34
CM, CAM
Nahuel Tenaglia
76
76
29
RB, CB
Santiago Castro
76
84
20
ST
Lucas Martínez
76
76
29
CB
Fabricio Bustos
76
76
29
RB, RM
Valentín Barco
76
84
20
CM, LM, LB, LW
Facundo Colidio
76
79
25
ST, LW, CAM
Ignacio Malcorra
76
76
37
CAM, CM, CDM
Nehuén Pérez
76
81
25
CB
Matías Dituro
75
75
38
GK
Germán Pezzella
75
75
34
CB
Pol Fernández
75
75
33
CM, CDM, RM
Cristian Espinoza
75
75
30
RM, RW
Marcos Rojo
75
75
35
CB
Matías Zaracho
75
76
27
CM, CAM, RW
Facundo Buonanotte
75
82
20
RM, CAM, RW
Ignacio Fernández
75
75
35
CM, CAM
Giovanni Simeone
75
75
29
ST
Milton Casco
74
74
37
LB, RB, LM
Guido Carrillo
74
74
34
ST
Claudio Echeverri
74
86
19
CAM, CM, LW
Manuel Lanzini
74
74
32
CAM, CM
Sergio Romero
74
74
38
GK
Gonzalo Martínez
74
74
32
LW, RW, CAM, LM
Alan Velasco
74
82
22
LM, LW, CAM
Franco Vázquez
74
74
36
ST, CAM
Chimy Ávila
74
74
31
RM, ST, RW
Leandro González
74
74
33
CB
Exequiel Zeballos
74
81
23
RM, RW, LW
Ezequiel Ponce
73
73
28
ST
Julián Carranza
73
77
25
ST
Luciano Vietto
73
73
31
ST, CAM, RW
Franco Cervi
73
73
31
LM, LW
Lucas Boyé
73
73
29
ST, CAM
Nicolás Freire
73
73
31
CB
Nicolás Figal
73
73
31
CB, RB
Cristian Medina
73
79
23
CM, CAM, LM
Lucas Robertone
72
72
28
CM, CDM
Lucas Alario
72
72
32
ST
Maxi Moralez
72
72
38
CAM, CM, CDM
Mauricio Martínez
72
72
32
CDM, CM, CB
Nery Domínguez
72
72
35
CB, CDM
Emanuel Aguilera
71
71
36
CB
Darío Benedetto
71
71
35
ST
Lucas González
71
76
25
CM, CDM, CAM
Alexis Soto
71
71
31
LB, CB
Alejo Veliz
71
80
21
ST
Leandro Chichizola
71
71
35
GK
Óscar Trejo
71
71
37
CAM, CM
Pablo Ruiz
70
73
26
CM, CDM
Julián López
70
73
25
CDM, CM, CB
Juan Ramírez
70
70
32
CM, LM, CAM
Erik Godoy
70
70
31
CB
Ignacio Pussetto
70
70
29
ST
Francisco Pizzini
70
70
31
RM, LM, RW
David Barbona
70
70
30
CAM, RM, CDM
Ramiro Funes Mori
70
70
34
CB
Nicolás Orsini
70
70
30
ST, RW, CAM
Augusto Solari
70
70
33
RM, RB, RW
Luis Vázquez
69
74
24
ST
Julián Malatini
69
76
24
CB, RB
Ezequiel Muñoz
69
69
34
CB
Javier García
69
69
38
GK
Facundo Roncaglia
69
69
38
CB, RB
Milton Valenzuela
68
69
26
LB, LM
Franco Escobar
68
68
30
LB, RB, LM
Axel Werner
68
70
29
GK
Eric Remedi
68
68
30
CDM, CM
Iván Pillud
67
67
39
RB, CB
Tomás Pérez
65
79
19
CDM, CM
