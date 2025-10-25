Sports Illustrated Fútbol

Todos los futbolistas colombianos con rostro escaneado del EA Sports FC 26

33 jugadores colombianos tienen su cara escaneada en el videojuego
Benjamín Guerra|
Luis Díaz es uno de los referentes de Colombia en la actualidad
Luis Díaz es uno de los referentes de Colombia en la actualidad | Hector Vivas/GettyImages

La nueva edición del EA Sports FC 26 sigue sorprendiendo con sus novedades a los usuarios y en esta ocasión ya se conocen los nombres de los futbolistas colombianos que tienen el rostro escaneado en el videojuego y podrás corroborarlo en el siguiente enlace.

A continuación, te mostramos la información de estos jugadores en la plataforma recordando que hay muchos jugadores colombianos en ligas donde EA Sports tiene las licencias para poder mostrarlos en el videojuego.

En la siguiente tabla te mostramos algunos de los mejores jugadores colombianos del juego donde la mayoría juegan en el extranjero.

Jugador

Cal. Gral.

Potencial

Edad

Posiciones

Luis Díaz

85

85

28

LM LW ST

Duván Zapata

82

82

34

ST

Davinson Sánchez

82

82

29

CB

Jhon Durán

79

86

21

ST

Johan Mojica

78

78

32

LB LM

Cucho Hernández

78

81

26

ST CAM

Juan Fernando Quintero

77

77

32

CAM RW CM

Yerry Mina

77

77

30

CB

Jefferson Lerma

77

77

30

CDM CM CB

Matheus Uribe

76

76

34

CM CDM

Jhon Lucumí

76

78

27

CB

Juan Guillermo Cuadrado

76

76

37

RM RB RW

Deiver Machado

76

76

31

LB LM

David Ospina

76

76

36

GK

Luis Muriel

76

76

34

ST CAM

Yáser Aspirilla

75

82

21

RM RW CAM

Miguel Borja

75

75

32

ST

Sebastián Villa

75

75

29

ST LM LW CAM

Juan David Cabal

74

79

24

LB CB LM

Frank Fabra

73

73

34

LB LM

Jorman Campuzano

73

73

29

CDM CM

Roger Martínez

73

73

31

ST LW CAM

Yerson Mosquera

72

78

24

CB

Felipe Román

72

72

29

RB RM

Devis Vásquez

72

75

27

GK

Jhon Solís

71

81

20

CDM CM

Michael Barrios

71

71

34

RM ST LM RW

Steven Alzate

71

74

24

CDM CM

Diego Chará

70

70

39

CDM CM CB

Andrés Ibargüen

70

70

33

LM LW

Ian Poveda

69

72

25

RM CAM RW

Omar Bertel

68

68

28

LB LM

Dairon Aspirilla

68

68

33

LM RM ST LW

Published | Modified

BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

