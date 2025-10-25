Todos los futbolistas colombianos con rostro escaneado del EA Sports FC 26
La nueva edición del EA Sports FC 26 sigue sorprendiendo con sus novedades a los usuarios y en esta ocasión ya se conocen los nombres de los futbolistas colombianos que tienen el rostro escaneado en el videojuego y podrás corroborarlo en el siguiente enlace.
A continuación, te mostramos la información de estos jugadores en la plataforma recordando que hay muchos jugadores colombianos en ligas donde EA Sports tiene las licencias para poder mostrarlos en el videojuego.
En la siguiente tabla te mostramos algunos de los mejores jugadores colombianos del juego donde la mayoría juegan en el extranjero.
Jugador
Cal. Gral.
Potencial
Edad
Posiciones
Luis Díaz
85
85
28
LM LW ST
Duván Zapata
82
82
34
ST
Davinson Sánchez
82
82
29
CB
Jhon Durán
79
86
21
ST
Johan Mojica
78
78
32
LB LM
Cucho Hernández
78
81
26
ST CAM
Juan Fernando Quintero
77
77
32
CAM RW CM
Yerry Mina
77
77
30
CB
Jefferson Lerma
77
77
30
CDM CM CB
Matheus Uribe
76
76
34
CM CDM
Jhon Lucumí
76
78
27
CB
Juan Guillermo Cuadrado
76
76
37
RM RB RW
Deiver Machado
76
76
31
LB LM
David Ospina
76
76
36
GK
Luis Muriel
76
76
34
ST CAM
Yáser Aspirilla
75
82
21
RM RW CAM
Miguel Borja
75
75
32
ST
Sebastián Villa
75
75
29
ST LM LW CAM
Juan David Cabal
74
79
24
LB CB LM
Frank Fabra
73
73
34
LB LM
Jorman Campuzano
73
73
29
CDM CM
Roger Martínez
73
73
31
ST LW CAM
Yerson Mosquera
72
78
24
CB
Felipe Román
72
72
29
RB RM
Devis Vásquez
72
75
27
GK
Jhon Solís
71
81
20
CDM CM
Michael Barrios
71
71
34
RM ST LM RW
Steven Alzate
71
74
24
CDM CM
Diego Chará
70
70
39
CDM CM CB
Andrés Ibargüen
70
70
33
LM LW
Ian Poveda
69
72
25
RM CAM RW
Omar Bertel
68
68
28
LB LM
Dairon Aspirilla
68
68
33
LM RM ST LW
