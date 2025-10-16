Todos los futbolistas de Estados Unidos que tienen el rostro escaneado para el EA Sports FC 26
La nueva edición del EA Sports FC 26 sigue sorprendiendo con sus novedades a los usuarios y en esta ocasión se han filtrado los nombres de los futbolistas estadounidenses que tienen el rostro escaneado en el videojuego y podrás corroborarlo en el siguiente enlace.
A continuación, te mostramos la información de estos jugadores en la plataforma recordando que hay muchos jugadores norteamericanos en ligas donde EA Sports tiene las licencias para poder mostrarlos en el videojuego, incluida la Major League Soccer.
En la siguiente tabla te mostramos algunos de los mejores jugadores estadounidenses del juego donde la mayoría juegan en el extranjero.
Jugador
Cal. Gral.
Potencial
Edad
Posiciones
Club
Contrato
Christian Pulisic
84
84
26
RW RM CAM
AC Milan
2023-2027
Antonee Robinson
82
82
27
LB LM
Fulham
2020 ~ 2028
Johnny Cardoso
81
87
23
CDM CM
Atlético de Madrid
2025 ~ 2030
Tyler Adams
79
81
26
CDM CM
AFC Bournemouth
2023 ~ 2028
C. Carter-Vickers
79
82
27
CB
Celtic
2022 ~ 2029
Sergiño Dest
79
83
24
RB LB RM
PSV
2024 ~ 2028
Chris Richards
78
80
25
CB
Crystal Palace
2022 ~ 2027
Weston McKennie
78
79
26
CM CDM CAM
Juventus
2021 ~ 2026
Timothy Weah
77
78
25
RM RB LM
Olympique de Marsella
un 30, 2026
Folarin Balogun
77
82
23
ST CAM
AS Monaco
2023-2028
Gio Reyna
75
81
22
RM CAM LM RW
Borussia Monchengladbach
2025-2028
Darlington Nagbe
75
75
34
CM CDM
Columbus Crew
2019 ~ 2025
Walker Zimmerman
75
75
32
CB
NashvilleJosh Sargent
2020 ~ 2025
Josh Sargent
75
78
25
ST
Norwich City
2021 ~ 2028
Djordje Mihailovic
75
78
26
CAM CM
Toronto FC
2025 ~ 2028
Matt Turner
74
74
31
GK
New England
Jun 30, 2026
Brenden Aaronson
74
78
24
CAM RW CM
Leeds United
2022 ~ 2027
Joe Scally
74
78
22
RB CB LB RM
Borussia Monchengladbach
2021 ~ 2027
Auston Trusty
74
77
25
CB
Celtic
2024 ~ 2029
Cristian Roldan
74
74
30
CDM RM CM RW
Seattle Sounders
2015 ~ 2027
Yunus Musah
74
82
22
CM CDM RM CAM
Atalanta
Jun 30, 2026
Zack Steffen
73
73
30
GK
Colorado Rapids
2024 ~ 2026
Kevin Paredes
73
82
22
LW LM LB
Wolfsburgo
2022 ~ 2026
Julian Gressel
73
73
31
RM RW CM
Minnesota
2025 ~ 2026
Miles Robinson
73
75
28
CB
Cincinnati
2024 ~ 2025
Jordan Siebatcheu
73
73
29
ST
Tondela
Jun 30, 2026
Luca de la Torre
72
73
27
CM CAM LM
San Diego
Enero 1, 2026
Matt Miazga
72
72
29
CB
Cincinnati
2022 ~ 2025
John Brooks
72
72
42
CB
Hertha
2024 ~ 2026
Marlon Fossey
72
72
26
RB RM
Standard Lieja
2022-2027
Jesus Ferrerira
72
76
24
ST CAM
Seattle Sounders
2025 ~ 2027
Stefan Frei
72
72
39
GK
Seattle Sounders
2013 ~ 2025
Tim Ream
72
72
37
CB LB
Charlotte
2024-2026
Jordan Morris
72
72
30
ST LM LW
Seattle Sounders
2016 ~ 2027
Aaron Long
71
71
32
CB
LAFC
2023 ~ 2027
Timothy Tillman
71
71
26
CM CAM LW
LAFC
2023 ~ 2025
Reggie Cannon
71
72
27
RB CB RM
Colorado
2024 ~ 2027
Kellyn Acosta
71
71
29
CDM CM
Chicago
2024 ~ 2026
DeAndre Yedlin
71
71
31
RB RM CB RW
RSL
2025-2025
Cole Bassett
70
77
23
CAM CM CDM
Colorado
2018 ~ 2027
Emmanuel Sabbi
70
70
27
RW RM ST
Vancouver
2025 ~ 2027
Brandon Bye
70
70
29
RB RM
New England
2018 ~ 2025
Henry Kessler
70
73
27
CB
St. Louis
2024 ~ 2025
Tristan Blackmon
70
71
28
CB
Vancouver
2022 ~ 2027
Paul Arriola
69
69
30
RM RW LW
Seattle
2025 ~ 2027
George Bello
69
76
23
LB LM
LASK
2023 ~ 2027
Alejandro Bedoya
69
69
38
CM CDM CAM
Philadephia
2016 ~ 2025
Daniel Lovitz
68
68
33
LB CB LM
Nashville
2019 ~ 2025
Christian Ramirez
68
68
34
ST CAM CM
LA Galaxy
2025 ~ 2025
Benjamin Cremaschi
68
80
20
CM CAM RM
Parma
Jun 30, 2026
Sean Johnson
68
68
38
GK
Toronto
2023 ~ 2025
Lynden Gooch
68
68
29
RB LB LM RM
Huddersfield Town
2025 - 2028
Brian Gutiérrez
68
79
22
LM CM CAM LW
Chicago
2020 ~ 2028
Brad Guzan
68
68
40
GK
Atlanta
2017 ~ 2025
Nick Hagglund
68
68
32
CB
Cincinnati
2019 ~ 2027
Sebastian Berhalter
67
72
24
CM RM CDM RW
Vancouver
2022 ~ 2025
Tim Parker
67
67
32
CB
NYC FC
2025 ~ 2025
Jalen Neal
66
78
21
CB
Montréal
2025 ~ 2027
Chris Durkin
66
70
25
CM CDM RM
St. Louis
2023 ~ 2025
Andrew Farrell
66
66
33
CB
New England
2013 ~ 2025
Alfredo Morales
66
66
35
CM CDM CB
St. Louis
2025 ~ 2025
Sebastian Lletget
66
66
32
CM CDM CAM
Dallas
2022 ~ 2025
Daniel Steres
65
65
34
LB RB CB RM
Houston
2022 ~ 2025
Paxton Pomykal
65
70
25
CM CDM CAM
Dallas
2016 ~ 2026
Alex Bono
65
65
31
GK
New England
2024 ~ 2026
Timmy Chandler
64
64
35
RB RM
Eintracht Frankfurt
2014 ~ 2026
Teal Bunbury
64
64
35
ST LM RM LW
Nashville
2022 ~ 2025
Dom Dwyer
64
64
34
ST
Manfield Town
2025 ~ 2026
Omar González
63
63
36
CB
Chicago
2025 - 2025
Khiry Shelton
63
63
32
RB RW ST
SKC
2020 ~ 2025
Evan Bush
62
62
39
GK
Columbus Crew
2020 ~ 2025
La MLS está disponible en el EA Sports FC 26
La MLS está presente en EA Sports FC 26 con una gran cantidad de jugadores y clubes licenciados, liderados por Lionel Messi como el jugador mejor valorado.
El juego incluye estadios, uniformes y paquetes de transmisión auténticos de la temporada 2025/26. Los jugadores pueden experimentar la liga en varios modos, incluyendo el modo Carrera y en los momentos especiales como la "Gira Mundial MLS".
La liga cuenta con jugadores de alto nivel como Lionel Messi (86), Heung-Min Son (85) y Rodrigo De Paul (84), junto con una lista completa de los 26 mejores jugadores en la temporada.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.