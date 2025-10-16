Todos los futbolistas de Estados Unidos que tienen el rostro escaneado para el EA Sports FC 26

La nueva edición del EA Sports FC 26 sigue sorprendiendo con sus novedades a los usuarios y en esta ocasión se han filtrado los nombres de los futbolistas estadounidenses que tienen el rostro escaneado en el videojuego y podrás corroborarlo en el siguiente enlace.

A continuación, te mostramos la información de estos jugadores en la plataforma recordando que hay muchos jugadores norteamericanos en ligas donde EA Sports tiene las licencias para poder mostrarlos en el videojuego, incluida la Major League Soccer.

En la siguiente tabla te mostramos algunos de los mejores jugadores estadounidenses del juego donde la mayoría juegan en el extranjero.

Jugador Cal. Gral. Potencial Edad Posiciones Club Contrato Christian Pulisic 84 84 26 RW RM CAM AC Milan 2023-2027 Antonee Robinson 82 82 27 LB LM Fulham 2020 ~ 2028 Johnny Cardoso 81 87 23 CDM CM Atlético de Madrid 2025 ~ 2030 Tyler Adams 79 81 26 CDM CM AFC Bournemouth 2023 ~ 2028 C. Carter-Vickers 79 82 27 CB Celtic 2022 ~ 2029 Sergiño Dest 79 83 24 RB LB RM PSV 2024 ~ 2028 Chris Richards 78 80 25 CB Crystal Palace 2022 ~ 2027 Weston McKennie 78 79 26 CM CDM CAM Juventus 2021 ~ 2026 Timothy Weah 77 78 25 RM RB LM Olympique de Marsella un 30, 2026 Folarin Balogun 77 82 23 ST CAM AS Monaco 2023-2028 Gio Reyna 75 81 22 RM CAM LM RW Borussia Monchengladbach 2025-2028 Darlington Nagbe 75 75 34 CM CDM Columbus Crew 2019 ~ 2025 Walker Zimmerman 75 75 32 CB NashvilleJosh Sargent 2020 ~ 2025 Josh Sargent 75 78 25 ST Norwich City 2021 ~ 2028 Djordje Mihailovic 75 78 26 CAM CM Toronto FC 2025 ~ 2028 Matt Turner 74 74 31 GK New England Jun 30, 2026 Brenden Aaronson 74 78 24 CAM RW CM Leeds United 2022 ~ 2027 Joe Scally 74 78 22 RB CB LB RM Borussia Monchengladbach 2021 ~ 2027 Auston Trusty 74 77 25 CB Celtic 2024 ~ 2029 Cristian Roldan 74 74 30 CDM RM CM RW Seattle Sounders 2015 ~ 2027 Yunus Musah 74 82 22 CM CDM RM CAM Atalanta Jun 30, 2026 Zack Steffen 73 73 30 GK Colorado Rapids 2024 ~ 2026 Kevin Paredes 73 82 22 LW LM LB Wolfsburgo 2022 ~ 2026 Julian Gressel 73 73 31 RM RW CM Minnesota 2025 ~ 2026 Miles Robinson 73 75 28 CB Cincinnati 2024 ~ 2025 Jordan Siebatcheu 73 73 29 ST Tondela Jun 30, 2026 Luca de la Torre 72 73 27 CM CAM LM San Diego Enero 1, 2026 Matt Miazga 72 72 29 CB Cincinnati 2022 ~ 2025 John Brooks 72 72 42 CB Hertha 2024 ~ 2026 Marlon Fossey 72 72 26 RB RM Standard Lieja 2022-2027 Jesus Ferrerira 72 76 24 ST CAM Seattle Sounders 2025 ~ 2027 Stefan Frei 72 72 39 GK Seattle Sounders 2013 ~ 2025 Tim Ream 72 72 37 CB LB Charlotte 2024-2026 Jordan Morris 72 72 30 ST LM LW Seattle Sounders 2016 ~ 2027 Aaron Long 71 71 32 CB LAFC 2023 ~ 2027 Timothy Tillman 71 71 26 CM CAM LW LAFC 2023 ~ 2025 Reggie Cannon 71 72 27 RB CB RM Colorado 2024 ~ 2027 Kellyn Acosta 71 71 29 CDM CM Chicago 2024 ~ 2026 DeAndre Yedlin 71 71 31 RB RM CB RW RSL 2025-2025 Cole Bassett 70 77 23 CAM CM CDM Colorado 2018 ~ 2027 Emmanuel Sabbi 70 70 27 RW RM ST Vancouver 2025 ~ 2027 Brandon Bye 70 70 29 RB RM New England 2018 ~ 2025 Henry Kessler 70 73 27 CB St. Louis 2024 ~ 2025 Tristan Blackmon 70 71 28 CB Vancouver 2022 ~ 2027 Paul Arriola 69 69 30 RM RW LW Seattle 2025 ~ 2027 George Bello 69 76 23 LB LM LASK 2023 ~ 2027 Alejandro Bedoya 69 69 38 CM CDM CAM Philadephia 2016 ~ 2025 Daniel Lovitz 68 68 33 LB CB LM Nashville 2019 ~ 2025 Christian Ramirez 68 68 34 ST CAM CM LA Galaxy 2025 ~ 2025 Benjamin Cremaschi 68 80 20 CM CAM RM Parma Jun 30, 2026 Sean Johnson 68 68 38 GK Toronto 2023 ~ 2025 Lynden Gooch 68 68 29 RB LB LM RM Huddersfield Town 2025 - 2028 Brian Gutiérrez 68 79 22 LM CM CAM LW Chicago 2020 ~ 2028 Brad Guzan 68 68 40 GK Atlanta 2017 ~ 2025 Nick Hagglund 68 68 32 CB Cincinnati 2019 ~ 2027 Sebastian Berhalter 67 72 24 CM RM CDM RW Vancouver 2022 ~ 2025 Tim Parker 67 67 32 CB NYC FC 2025 ~ 2025 Jalen Neal 66 78 21 CB Montréal 2025 ~ 2027 Chris Durkin 66 70 25 CM CDM RM St. Louis 2023 ~ 2025 Andrew Farrell 66 66 33 CB New England 2013 ~ 2025 Alfredo Morales 66 66 35 CM CDM CB St. Louis 2025 ~ 2025 Sebastian Lletget 66 66 32 CM CDM CAM Dallas 2022 ~ 2025 Daniel Steres 65 65 34 LB RB CB RM Houston 2022 ~ 2025 Paxton Pomykal 65 70 25 CM CDM CAM Dallas 2016 ~ 2026 Alex Bono 65 65 31 GK New England 2024 ~ 2026 Timmy Chandler 64 64 35 RB RM Eintracht Frankfurt 2014 ~ 2026 Teal Bunbury 64 64 35 ST LM RM LW Nashville 2022 ~ 2025 Dom Dwyer 64 64 34 ST Manfield Town 2025 ~ 2026 Omar González 63 63 36 CB Chicago 2025 - 2025 Khiry Shelton 63 63 32 RB RW ST SKC 2020 ~ 2025 Evan Bush 62 62 39 GK Columbus Crew 2020 ~ 2025

La MLS está disponible en el EA Sports FC 26

La MLS está presente en EA Sports FC 26 con una gran cantidad de jugadores y clubes licenciados, liderados por Lionel Messi como el jugador mejor valorado.

El juego incluye estadios, uniformes y paquetes de transmisión auténticos de la temporada 2025/26. Los jugadores pueden experimentar la liga en varios modos, incluyendo el modo Carrera y en los momentos especiales como la "Gira Mundial MLS".

La liga cuenta con jugadores de alto nivel como Lionel Messi (86), Heung-Min Son (85) y Rodrigo De Paul (84), junto con una lista completa de los 26 mejores jugadores en la temporada.

