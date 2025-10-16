Sports Illustrated Fútbol

Todos los futbolistas de Estados Unidos que tienen el rostro escaneado para el EA Sports FC 26

71 jugadores estadounidenses tienen su cara escaneada en el videojuego
Benjamín Guerra|
Christian Pulisic es el capitán y referente de Estados Unidos
La nueva edición del EA Sports FC 26 sigue sorprendiendo con sus novedades a los usuarios y en esta ocasión se han filtrado los nombres de los futbolistas estadounidenses que tienen el rostro escaneado en el videojuego y podrás corroborarlo en el siguiente enlace.

A continuación, te mostramos la información de estos jugadores en la plataforma recordando que hay muchos jugadores norteamericanos en ligas donde EA Sports tiene las licencias para poder mostrarlos en el videojuego, incluida la Major League Soccer.

En la siguiente tabla te mostramos algunos de los mejores jugadores estadounidenses del juego donde la mayoría juegan en el extranjero.

Jugador

Cal. Gral.

Potencial

Edad

Posiciones

Club

Contrato

Christian Pulisic

84

84

26

RW RM CAM

AC Milan

2023-2027

Antonee Robinson

82

82

27

LB LM

Fulham

2020 ~ 2028

Johnny Cardoso

81

87

23

CDM CM

Atlético de Madrid

2025 ~ 2030

Tyler Adams

79

81

26

CDM CM

AFC Bournemouth

2023 ~ 2028

C. Carter-Vickers

79

82

27

CB

Celtic

2022 ~ 2029

Sergiño Dest

79

83

24

RB LB RM

PSV

2024 ~ 2028

Chris Richards

78

80

25

CB

Crystal Palace

2022 ~ 2027

Weston McKennie

78

79

26

CM CDM CAM

Juventus

2021 ~ 2026

Timothy Weah

77

78

25

RM RB LM

Olympique de Marsella

un 30, 2026

Folarin Balogun

77

82

23

ST CAM

AS Monaco

2023-2028

Gio Reyna

75

81

22

RM CAM LM RW

Borussia Monchengladbach

2025-2028

Darlington Nagbe

75

75

34

CM CDM

Columbus Crew

2019 ~ 2025

Walker Zimmerman

75

75

32

CB

NashvilleJosh Sargent

2020 ~ 2025

Josh Sargent

75

78

25

ST

Norwich City

2021 ~ 2028

Djordje Mihailovic

75

78

26

CAM CM

Toronto FC

2025 ~ 2028

Matt Turner

74

74

31

GK

New England

Jun 30, 2026

Brenden Aaronson

74

78

24

CAM RW CM

Leeds United

2022 ~ 2027

Joe Scally

74

78

22

RB CB LB RM

Borussia Monchengladbach

2021 ~ 2027

Auston Trusty

74

77

25

CB

Celtic

2024 ~ 2029

Cristian Roldan

74

74

30

CDM RM CM RW

Seattle Sounders

2015 ~ 2027

Yunus Musah

74

82

22

CM CDM RM CAM

Atalanta

Jun 30, 2026

Zack Steffen

73

73

30

GK

Colorado Rapids

2024 ~ 2026

Kevin Paredes

73

82

22

LW LM LB

Wolfsburgo

2022 ~ 2026

Julian Gressel

73

73

31

RM RW CM

Minnesota

2025 ~ 2026

Miles Robinson

73

75

28

CB

Cincinnati

2024 ~ 2025

Jordan Siebatcheu

73

73

29

ST

Tondela

Jun 30, 2026

Luca de la Torre

72

73

27

CM CAM LM

San Diego

Enero 1, 2026

Matt Miazga

72

72

29

CB

Cincinnati

2022 ~ 2025

John Brooks

72

72

42

CB

Hertha

2024 ~ 2026

Marlon Fossey

72

72

26

RB RM

Standard Lieja

2022-2027

Jesus Ferrerira

72

76

24

ST CAM

Seattle Sounders

2025 ~ 2027

Stefan Frei

72

72

39

GK

Seattle Sounders

2013 ~ 2025

Tim Ream

72

72

37

CB LB

Charlotte

2024-2026

Jordan Morris

72

72

30

ST LM LW

Seattle Sounders

2016 ~ 2027

Aaron Long

71

71

32

CB

LAFC

2023 ~ 2027

Timothy Tillman

71

71

26

CM CAM LW

LAFC

2023 ~ 2025

Reggie Cannon

71

72

27

RB CB RM

Colorado

2024 ~ 2027

Kellyn Acosta

71

71

29

CDM CM

Chicago

2024 ~ 2026

DeAndre Yedlin

71

71

31

RB RM CB RW

RSL

2025-2025

Cole Bassett

70

77

23

CAM CM CDM

Colorado

2018 ~ 2027

Emmanuel Sabbi

70

70

27

RW RM ST

Vancouver

2025 ~ 2027

Brandon Bye

70

70

29

RB RM

New England

2018 ~ 2025

Henry Kessler

70

73

27

CB

St. Louis

2024 ~ 2025

Tristan Blackmon

70

71

28

CB

Vancouver

2022 ~ 2027

Paul Arriola

69

69

30

RM RW LW

Seattle

2025 ~ 2027

George Bello

69

76

23

LB LM

LASK

2023 ~ 2027

Alejandro Bedoya

69

69

38

CM CDM CAM

Philadephia

2016 ~ 2025

Daniel Lovitz

68

68

33

LB CB LM

Nashville

2019 ~ 2025

Christian Ramirez

68

68

34

ST CAM CM

LA Galaxy

2025 ~ 2025

Benjamin Cremaschi

68

80

20

CM CAM RM

Parma

Jun 30, 2026

Sean Johnson

68

68

38

GK

Toronto

2023 ~ 2025

Lynden Gooch

68

68

29

RB LB LM RM

Huddersfield Town

2025 - 2028

Brian Gutiérrez

68

79

22

LM CM CAM LW

Chicago

2020 ~ 2028

Brad Guzan

68

68

40

GK

Atlanta

2017 ~ 2025

Nick Hagglund

68

68

32

CB

Cincinnati

2019 ~ 2027

Sebastian Berhalter

67

72

24

CM RM CDM RW

Vancouver

2022 ~ 2025

Tim Parker

67

67

32

CB

NYC FC

2025 ~ 2025

Jalen Neal

66

78

21

CB

Montréal

2025 ~ 2027

Chris Durkin

66

70

25

CM CDM RM

St. Louis

2023 ~ 2025

Andrew Farrell

66

66

33

CB

New England

2013 ~ 2025

Alfredo Morales

66

66

35

CM CDM CB

St. Louis

2025 ~ 2025

Sebastian Lletget

66

66

32

CM CDM CAM

Dallas

2022 ~ 2025

Daniel Steres

65

65

34

LB RB CB RM

Houston

2022 ~ 2025

Paxton Pomykal

65

70

25

CM CDM CAM

Dallas

2016 ~ 2026

Alex Bono

65

65

31

GK

New England

2024 ~ 2026

Timmy Chandler

64

64

35

RB RM

Eintracht Frankfurt

2014 ~ 2026

Teal Bunbury

64

64

35

ST LM RM LW

Nashville

2022 ~ 2025

Dom Dwyer

64

64

34

ST

Manfield Town

2025 ~ 2026

Omar González

63

63

36

CB

Chicago

2025 - 2025

Khiry Shelton

63

63

32

RB RW ST

SKC

2020 ~ 2025

Evan Bush

62

62

39

GK

Columbus Crew

2020 ~ 2025

La MLS está disponible en el EA Sports FC 26

La MLS está presente en EA Sports FC 26 con una gran cantidad de jugadores y clubes licenciados, liderados por Lionel Messi como el jugador mejor valorado.

El juego incluye estadios, uniformes y paquetes de transmisión auténticos de la temporada 2025/26. Los jugadores pueden experimentar la liga en varios modos, incluyendo el modo Carrera y en los momentos especiales como la "Gira Mundial MLS".

La liga cuenta con jugadores de alto nivel como Lionel Messi (86), Heung-Min Son (85) y Rodrigo De Paul (84), junto con una lista completa de los 26 mejores jugadores en la temporada.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

