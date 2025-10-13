Todos los futbolistas mexicanos que están en el EA Sports FC 25

Con el estreno de EA Sports FC 25, miles de jugadores en México ya se prueban en una renovada edición del juego de fútbol más popular en el mundo; sin embargo, ya son tres años sin la Liga MX presente y empieza a ser una costumbre no ver a todos los futbolistas mexicanos.

Afortunadamente, hay varias formas para seguir estando cerca de los cracks aztecas en el videojuego, pues aún quedan aquellos que juegan en ligas del extranjero y también para aquellos que son seleccionados nacionales.

Para poder ubicarlos mejor y tenerlos bien presentes, a continuación enlistamos a todos los jugadores mexicanos que aparecen en esta edición del EA FC 25, ordenados por su overall rating para saber quién es el mejor calificado al inicio de este año.

Todos los jugadores mexicanos que aparecen en el EA Sports FC 25

1. Edson Álvarez - 81

Edson Álvarez jugó la UEFA Europa League 2025/26 | Ahmad Mora/GettyImages

En primer lugar se encuentra Edson Álvarez (MC), con el mejor rating actual, siendo el único que supera el 80, pero con un potencial máximo de 83.



Estuvo en el West Ham United de la Premier League, valuado en 28.5 millones de euros, y pasó al Fenerbahce de Turquía.

2. Santiago Giménez - 79

Santiago Giménez juega para el AC Milan | Marco Canoniero/GettyImages

Atrás de Edson aparece Santiago Giménez (ST), quien tiene un rating de 79 pero con potencial máximo de 84. Se desempeñó en el Feyenoord de la Eredivisie antes de pasar al AC Milan y tiene un valor de 27 millones de euros, con apenas 24 años de edad.

3. Luis Chávez - 79

Luis Chávez vistió la camiseta de México contra Costa Rica en la Gold Cup 2025 | Ian Maule/GettyImages

Luis Chávez (MC) es el tercer mexicano que encontramos en EA FC 25 con mejor rating; sin embargo, ya está en su máximo potencial y, al estar en el Dynamo de Moscú, no aparece en su equipo, por lo que lo podemos encontrar como agente libre y seleccionado nacional.

4. Erick Sánchez - 78

Erick Sánchez estuvo presente en la Concacaf Champions Cup 2024 | Manuel Velasquez/GettyImages

Erick Sánchez (MC) también es agente libre en el EA FC 25, pues el Club América no aparece en esta edición, así como todos los equipos de la Liga MX. Tiene un potencial de 83 y es una gran opción en el modo carrera.

5. Hirving Lozano - 78

Hirving Lozano pasó a la MLS | Orlando Ramirez/GettyImages

Hirving Lozano (ED) sí aparece con su antiguo club, en el PSV Eindhoven y tiene un rating de 78, por lo que con 28 años, ya está en su máximo potencial. Está valuado en 14 millones de euros y cabe recordar que en enero pasó a la Major League Soccer.



6. Julián Quiñones - 78

Julián Quiñones marcó en el Torneo Clausura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Con un valor de 16.5 millones de euros, Julián Quiñones (ST) sigue en el orden con un rating de 78 y un potencial de 79. El jugador de 27 años aparece en la Liga Saudí, con el Al Qadsiah y es otro de los jugadores más importantes de México en el EA FC 25.

7. Héctor Herrera - 78

Héctor Herrera jugó en la MLS antes de ir al Torneo Apertura 2025 de la Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con 34 años, Héctor Herrera (MC) sigue siendo uno de los mejores mexicanos en el EA FC 25, donde aparece en el Houston Dynamo de la MLS, con un valor de 6.5 millones de euros.

8. Alexis Vega - 77

Alexis Vega jugó en el Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Alexis Vega (EI) es otro de los mexicanos que aparecen como agentes libres, al no estar el Toluca en el juego. Es seleccionado nacional y tiene una proyección de 78, pese a solo tener 26 años.

9. Orbelín Pineda - 77

Orbelín Pineda fue convicado para el amistoso México vs. Japón | Omar Vega/GettyImages

Orbelín Pineda (MCO) aparece con un rating de 77 y está en su máximo potencial. El jugador de 28 años aparece con el AEK Athens y está valuado en 10.5 millones de dólares.

10. Carlos Acevedo - 77

La aparición de Carlos Acevedo es una sorpresa | Jam Media/GettyImages

Una de las grandes sorpresas es Carlos Acevedo (PO), quien aparece por haber sido seleccionado nacional y que tiene un rating de 77, con máximo potencial en 78. Aparece como agente libre y es una buena opción en el modo carrera para la portería.

11. Roberto Alvarado - 77

Roberto Alvarado estuvo en el duelo final entre México y Estados Unidos de la Gold Cup 2025 | Aric Becker/ISI Photos/USSF/GettyImages

Empatado en el rating con los nombres anteriores aparece Roberto Alvarado (MD), quien posee un potencial de 78 a pesar de solo tener 25 años y aparece como jugador libre, ya que tampoco salen las Chivas en el EA FC 25.

El resto de los jugadores mexicanos que aparecen en el EA FC 25:



Carlos Rodríguez (MCO) - 76 | Agente Libre

(MCO) - 76 | Agente Libre Uriel Antuna (MD) - 76 | Agente Libre

(MD) - 76 | Agente Libre César Huerta (EI) - 75 | Agente Libre

(EI) - 75 | Agente Libre Jordi Cortizo (MC) - 75 | Agente Libre

(MC) - 75 | Agente Libre Luis Romo (MC) - 75 | Agente Lubre

(MC) - 75 | Agente Lubre Guillermo Ochoa (PO) - 75 | AVS

(PO) - 75 | AVS Julio González (PO) - 75 | Agente Libre

(PO) - 75 | Agente Libre Raúl Jiménez (ST) - 74 | Fulham

(ST) - 74 | Fulham César Montes (DFC) - 74 | Agente Libre

(DFC) - 74 | Agente Libre Israel Reyes (DFC) - 74 | Agente Libre

Guillermo Ochoa aparece en EA Sports FC 25 con el AVS de Portugal y 75 de rating | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

Guillermo Martínez (ST) - 74 | Agente Libre

(ST) - 74 | Agente Libre Johan Vásquez (DFC) - 74 | Genoa

(DFC) - 74 | Genoa Julián Araujo (LD) - 74 | Bournemouth

(LD) - 74 | Bournemouth Gerardo Arteaga (LI) - 74 | Agente Libre

(LI) - 74 | Agente Libre Jorge Sánchez (LD) - 73 | Agente Libre

(LD) - 73 | Agente Libre Rodrigo Huescas (LD) - 72 | Kobenhavn

(LD) - 72 | Kobenhavn Raúl Rangel (PO) - 72 | Agente Libre

(PO) - 72 | Agente Libre Brian García (LD) - 72 | Agente Libre

(LD) - 72 | Agente Libre Chiquete Orozco (DFC) - 72 | Agente Libre

(DFC) - 72 | Agente Libre Alan Pulido (ST) - 72 | Sporting Kansas City

Rodrigo Huescas es uno de los jugadores con mayor potencial (82) de México en el EA FC 25 | Omar Vega/GettyImages

Marcelo Flores (EI) - 71 | Agente Libre

(EI) - 71 | Agente Libre Omar Campos (LI) - 71 | Los Angeles FC

(LI) - 71 | Los Angeles FC Rodolfo Pizarro (MI) - 70 | AEK Athens

(MI) - 70 | AEK Athens Bryan González (MI) - 69 | Agente Libre

(MI) - 69 | Agente Libre Miguel Tapias (DFC) - 69 | Minnesota United

(DFC) - 69 | Minnesota United Luca Martínez (ST) - 66 | Rosario Central

(ST) - 66 | Rosario Central Obed Vargas (MC) - 65 | Seattle Sounders

(MC) - 65 | Seattle Sounders Antonio Portales (DFC) - 65 | Dundee

(DFC) - 65 | Dundee Daniel Ríos (ST) - 65 | Atlanta United

(ST) - 65 | Atlanta United Jesús Godínez (ST) - 65 | Nantong Zhiyun

Luca Martínez Dupuy es otro de los jugadores mexicanos que aparece en su club, Rosario Central, en EA FC 25 | Luciano Bisbal/GettyImages