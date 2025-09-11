Todos los ganadores del premio MVP en la historia de la MLS

El premio al Jugador Más Valioso de la Major League Soccer, conocido como el Landon Donovan MVP Award desde 2015, se otorga anualmente al mejor futbolista de la temporada regular del campeonato norteamericano.

En 2024, Lionel Messi se convirtió en el MVP tras liderar a Inter Miami al Supporters’ Shield y establecer un récord de 74 puntos en la temporada regular, con 20 goles y 16 asistencias en solo 19 partidos disputados.

A continuación, en Sports Illustraded te dejamos la lista completa de los ganadores del premio desde su inicio en 1996 hasta 2024.

Lionel Messi con 20 goles y 16 asistencias en solo 19 partidos ganó el MVP 2024 | Simon M Bruty/GettyImages

La lista de los ganadores del MVP desde 1996 hasta 2024

Preki es el único jugador en la historia de la MLS que ha ganado el premio MVP en más de una ocasión (1997 y 2003) | Stephen Dunn/GettyImages

1996: Carlos Valderrama (Tampa Bay Mutiny)

1997: Preki (Kansas City Wizards)

1998: Marco Etcheverry (D.C. United)

1999: Jason Kreis (Dallas Burn)

2000: Tony Meola (Kansas City Wizards)

2001: Alex Pineda Chacón (Miami Fusion)

2002: Carlos Ruiz (Los Angeles Galaxy)

2003: Preki (Kansas City Wizards)

2004: Amado Guevara (MetroStars)

2005: Taylor Twellman (New England Revolution)

2006: Christian Gómez (D.C. United)

2007: Luciano Emílio (D.C. United)

2008: Guillermo Barros Schelotto (Columbus Crew)

2009: Landon Donovan (Los Angeles Galaxy)

2010: David Ferreira (FC Dallas)

2011: Dwayne De Rosario (D.C. United)

2012: Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes)

2013: Mike Magee (Chicago Fire)

2014: Robbie Keane (Los Angeles Galaxy)

2015: Sebastian Giovinco (Toronto FC)

2016: David Villa (New York City FC)

2017: Diego Valeri (Portland Timbers)

2018: Josef Martínez (Atlanta United FC)

2019: Carlos Vela (Los Angeles FC)

2020: Alejandro Pozuelo (Toronto FC)

2021: Carles Gil (New England Revolution)

2022: Hany Mukhtar (Nashville SC)

2023: Luciano Acosta (FC Cincinnati)