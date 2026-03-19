Todos los jersey de la selección de los Estados Unidos en los Mundiales desde 1930 hasta el 2026 – rankeados

La selección de los Estados Unidos tuvo presencia en el primer Mundial de la historia, celebrado en Uruguay, ganando el tercer sitio. Desde ese entonces, el combinado norteamericano se ha ausentado de once ediciones, pero ha participado en otras nueve.



Y ahora, el Team USA será anfitrión por segunda vez en la historia, luego de haber recibido la fiesta internacional en 1994, aunque esta vez será compartida con Canadá y México. Desde aquella primera Copa del Mundo donde se instaló en las semifinales, nunca ha podido repetirlo, pero ahora, en este 2026, al estar apoyado por su público, se espera que pueda llegar lejos y repetir la hazaña. Tampoco se debe olvidar que en este 2026 el certamen contará con 48 participantes.



Para recordar con nostalgia lo hecho por Las Barras y Las Estrellas a lo largo de todos los Mundiales, en Sports Illustrated te dejamos todos los jersey que han portado en dicho torneo, rankeados.

21. Mundial Uruguay 1930

Estados Unidos fue una de las 13 selecciones invitadas a participar. El sueño llegó a su fin cuando cayó en las semifinales frente a Argentina.



Su uniforme era una sencilla camiseta blanca de algodón con cuello en V que incluía un escudo con las barras y las estrellas de su bandera.

20. Mundial Italia 1934

Para esta edición únicamente hubo una fase eliminatoria y los norteamericanos cayeron 7-1 frente a Italia en su primer y único duelo.



Esta vez optaron por una camiseta azul con el escudo en el centro.

19. Mundial Brasil 1950

Soccer - World Cup Brazil 1950 - Group Two - England v USA | EMPICS Sport - EMPICS/GettyImages

Tras la cancelación del campeonato debido a la Segunda Guerra Mundial, el torneo finalmente volvió.



El equipo estadounidense introdujo por primera vez un diseño propio, agregando a la camiseta las letras ‘USA’, así como una banda, cambiando a la vez el escudo al costado izquierdo del pecho.



Aquí se dio una de las sorpresas más grandes del certamen, ya que los norteamericanos vencieron a Inglaterra por la mínima de Joe Gaetjens.

18. Mundial Qatar 2022, primer uniforme

Tyler Adams y Christian Pulisic | John Todd/ISI Photos/GettyImages

A principio de la década de 2020 comenzaron a colocarse los escudos en el centro, algo que se volvió una tendencia. La verdad es que a los jugadores no les gustó este tipo de jersey.



Sumado a ello, el conjunto de la CONCACAF fue eliminado en octavos de final por los Países Bajos por marcador de 3-1.

17. Mundial Italia 1990, primer uniforme

Paul Caliguri (izquierda) realiza una entrada deslizante al defensa italiano Paolo Maldini (derecha) en la Copa Mundial de Italia 1990 | BOB PEARSON/GettyImages

Luego de 40 años de ausencia, Estados Unidos retorno a la fiesta más grande del fútbol, pero debido a lo apresurado que fue todo apostó por un diseño minimalista y los escudos centrales tanto en el primero como en el segundo jersey lucieron algo decepcionantes.



De tono blanco con short azul y algunas franjas azules en las partes bajas de las magas, así como en el cuello.

16. Mundial Italia 1990, segundo uniforme

Mientras la de local era blanca, la de visita fue azul, siendo también bastante sencilla. Con un diseño estándar de ADIDAS, el escudo central era casi ilegible y el tono azul no coincidía con el color de la bandera norteamericana.



A pesar de eso, la equipación mostraba un toque de modernidad al no llevar el número en la parte delantera, algo común en casi todos los combinados.

15. Mundial Qatar 2022, segundo uniforme

England v USA: Group B - FIFA World Cup Qatar 2022 | Visionhaus/GettyImages

Fue uno de los jersey menos populares entre los jugadores que conformaban el plantel estadounidense, sin embargo, sentó las bases para la originalidad y el impacto de las playeras de 2026. Por eso, hay que reconocerle su mérito. Empero, presentó un escudo central muy criticado y una plantilla de Nike que imitaba la de las otras selecciones participantes.

14. Mundial Sudáfrica 2010, primer uniforme

Landon Donovan | Jeff Mitchell - FIFA/GettyImages

Para la primera aventura en suelo africano en la historia de la Copa del Mundo, Las Barras y Las Estrellas apostaron por una camiseta blanca sencilla con ribetes azules, además contaba con una discreta franja gris en la parte delantera que hubiera estado mucho mejor si hubiera sido de un azul marino u otro color más llamativo.



Al final de cuentas, se trata de un jersey nostálgico después de que Landon Donovan la portara para vencer a Argelia en los últimos instantes y aseguraran su pase a los octavos de final.

13. Mundial Francia 1998, segundo uniforme

FUSSBALL: WM FRANCE 98 Paris Prinzenpark, 15.06.98 | Mark Sandten/GettyImages

Tras haber lucido algunas de las mejores playeras del Mundial 1994 fabricadas por ADIDAS, el cambio a Nike trajo consigo cosas interesantes sobre cómo debería ser una camiseta de los Estados Unidos.



Su base fue un inusual rojo, además de un cuello azul y una fina raya que le daban un ligero toque de distinción, aunque esa misma raya hacía que el escudo, que estaba demasiado pequeño, luciera algo extraño.

12. Mundial Francia 1998, primer uniforme

David Regis, Usa V Iran, FIFA World Cup Finals 1998 Group F | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Este jersey era prácticamente una inversión de colores respecto al segundo, con la versión blanca luciendo una franja dividida en rojo y azul, aunque seguía presentando los mismos problemas con el tamaño y la ubicación del escudo. No estaba mal, pero tampoco fue muy memorable.

11. Mundial Estados Unidos 1994, primer uniforme

Brazil v United States - 1994 FIFA World Cup | J.Brett Whitesell/ISI Photos/GettyImages

La primera equipación que inspiró el uniforme local que se utilizará en el 2026. Lució las franjas de la bandera estadounidense, lo cual sin duda destacó al verse en los estadios de todo el país. Por lo tanto, se volvió histórica. Lamentablemente, el seleccionado sólo la utilizó una vez.



Lo malo, las franjas verticales onduladas resultaban un tanto chocantes, sobre todo teniendo en cuenta que se enfrentaron a la icónica playera amarilla y azul de Brasil en los octavos de final.

10. Mundial Corea-Japón 2022, segundo uniforme

FUSSBALL: WM 2002 in JAPAN und KOREA | Henri Szwarc/GettyImages

La marca detrás del jersey fue Nike, realizando un trabajo sencillo. No había rojo, sólo blanco como color secundario, ya que el principal fue el azul marino. Sin el logo, probablemente podría pertenecer a cualquier selección del certamen, mientras en Estados Unidos podría ser asociada a cualquier escuadra de instituto o universidad.



Era sobria, pero no distinguía a nadie ni resultaba emocionante.

9. Mundial Alemania 2006, primer uniforme

Clint Dempsey | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Algunos de los primeros momentos históricos de la era de Clint Dempsey y Landon Donovan se vieron con esta playera blanca, que presentaba una franja vertical roja y azul y un enorme escudo. La franja resaltaba el escudo, al igual que su tamaño y el contorno dorado.



Si el utilizado en 1994 aportó un toque de audacia estadounidense, este trajo la pura elegancia americana y fue una señal de que el equipo había llegado para quedarse en el panorama futbolístico mundial.

8. Mundial Alemania 2006, segundo uniforme

Landon Donovan | KARIM JAAFAR/GettyImages

No se trataba de una camiseta de fútbol ni de hockey, pero el azul marino con la gruesa franja roja era impresionante. Dicha franja centraba los enormes números, haciendo que el escudo, también de mayor tamaño, luciera genial. Tenía la esencia de los Estados Unidos y a la vez se veía moderna y elegante.

7. Mundial Brasil 2014, primer uniforme

Jermaine Jones | ODD ANDERSEN/GettyImages

Si algo hizo especial a esta camiseta fue su cuello. Normalmente una playera blanca impecable no suele ganarse muchos elogios, mas el llamativo número en la parte delantera, el escudo de mayor tamaño y los sutiles detalles rojos la hicieron memorable.



Al mismo tiempo trae gratos recuerdos, sobre todo aquel golazo de larga distancia de Jermaine Jones frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la Fase de Grupos, donde igualaron 2-2.

6. Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026, segundo uniforme

Ricardo Pepi | Mitchell Leff/USSF/GettyImages

El Team USA se lució para el segundo mundial que recibirán en casa. Su segunda equipación luce un azul marino intenso con estrellas monocromáticas, lo que aporta un toque minimalista a lo que podría haber sido un diseño mucho más agresivo.



Si bien es posible que no alcance el nivel de icónica, presenta una estética elegante y contundente que ningún otro país puede igualar.



La realidad es que no fue tan impactante como la que portaron en 1994 que sirvió de inspiración.

5. Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026, primer uniforme

Diego Luna USMNT | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Nike dio en el clavo con el diseño principal para el conjunto local. Tras la escasa cultura estadounidense en la edición 2022, esta playera lo consigue a la perfección y las rayas horizontales ofrecen una experiencia visual mucho más armoniosa que las verticales de 1994.



Se espera que esta casaca deje una huella imborrable para recordarla con mayor cariño y volverla icónica.

4. Mundial Corea-Japón 2022, primer uniforme

FUSSBALL: WM 2002 in JAPAN und KOREA, MEX - USA 0:2 | Henri Szwarc/GettyImages

¿A quién no le encanta la moda de principios de los 2000 y su efecto? El ribete en la axila definió casi todos los equipos que Nike vistió, con el Team USA luciendo paneles laterales rojos y azules y un cuello con ribete rojo.



El escudo era grande, lo cual fue bueno, y las victorias contra Portugal y México en el camino a los cuartos de final también le dieron un gran impulso nostálgico.

3. Mundial Brasil 2014, segundo uniforme

John Brooks | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Esta equipación se sentía como una auténtica camiseta de los Estados Unidos que ninguna otra nación podría replicar y su estilo robusto destacó en medio de un torneo que decepcionó en parte por sus uniformes.



Si bien el rojo no funcionó del todo bien en pasadas ocasiones, esta vez tuvo una fuerte presencia.



Aunado a ello, se ganó el factor nostálgico gracias a John Brooks, que anotó un dramático gol de cabeza al minuto 86 para derrotar 2-1 a Ghana en el partido inaugural.

2. Mundial Sudáfrica 2010, segundo uniforme

Michael Bradley | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Esta playera adoptó el azul marino de la bandera norteamericana y añadió una franja en color blanco que había estado ausente durante varios años.



La banda, un elemento clásico de finales de la década del 2000, cobró protagonismo cuando el LA Galaxy la popularizó tras fichar al inglés David Beckham en un acuerdo que cambiaría para siempre el fútbol estadounidense.

1. Mundial Estados Unidos 1994, primer uniforme

Alexis Lalas | David Cannon/GettyImages

¡El primer lugar es unánime porque el jersey es tan icónico! El segundo uniforme fue tan bueno que ADIDAS la ha relanzado antes del torneo 2026, aunque el diseño renovado no pudo incluir el escudo de la selección, dado que el fabricante alemán ya no es el proveedor oficial del equipo.



El estilo de mezclilla lavada con ribetes rojos destaca como el look más americano que el Team USA haya tenido jamás, mientras que los shorts rojos, sumado a los llamativos peinados de mediados de los 90, ayudaron a elevar su lugar dentro de la cultura deportiva del país.



Sin duda alguna y por un amplio margen, esta se erige como la mejor casaca de Estados Unidos para una Copa del Mundo, la cual portó el inolvidable e inconfundible Alexis Lalas.