Todos los jerseys de la temporada 2026 de la MLS – rankeados

Este sábado 21 de febrero arranca una temporada más de la Major League Soccer, con el Inter Miami buscando el bicampeonato. Los equipos ya están listos para dar lo mejor de sí, todos luciendo sus nuevas equipaciones, las cuales fueron obras de la marca ADIDAS, pero como es costumbre, lo que para muchos puede ser una auténtica joya, para otros puede parecer una camiseta horrenda o simplemente ordinaria.



De cualquier forma, varias se vieron bastante originales gracias a sus colores y diseños, ya que utilizaron como referencia diferentes aspectos de cada ciudad e institución.



Vamos a conocer las playeras, rankeadas, desde el punto de vista de SI:

30. Houston Dynamo

Mientras la casaca de local siguió siendo la conocida anaranjada, la de visita se inspiró en el legado de la ciudad, es decir, la exploración espacial.



El diseño muestra una vista satelital de Houston expuesta a un mapa de calor que captura la energía de sus fanáticos.



Brillante, pero un diseño no tan vistoso.

29. Minnesota United

Celebrando 10 años de historia. 🩵



Celebrando 10 años de historia. 🩵

Los Loons experimentaron un poco y no se fueron con algo tradicional. Con una base azul marino oscuro con un patrón ondulado de alas atravesado por una banda diagonal negra que representa el río Misisipi, una reinterpretación de la banda del jersey inicial del club.



Asimismo, hay detalles en verde azulado intenso, rayas elásticas y puños que rinden homenaje a la “Camiseta Convergencia” visitante del 2025.

28. Philadelphia Union

250 años de historia americana, celebrados en el lugar donde todo comenzó. 📜



250 años de historia americana, celebrados en el lugar donde todo comenzó. 📜

Otra indumentaria visitante que sirve para llevar a cabo un homenaje. Eso se agradece. 'ADIDAS Union 2026', que nos regala un estampado inspirado en la ‘Declaración de Independencia’ con imágenes de los Padres Fundadores, texto histórico que incluye ‘4 de julio de 1776’ y diseños grabados en todo el cuerpo con azul marino, pero con el dorado resaltando en el centro y hombros.

27. Seattle Sounders

Celebrando el estado “Siempre Verde”. 🌲



Celebrando el estado "Siempre Verde". 🌲

El Delirio Verde no se rompió la cabeza para mantenerse fiel a su tradición, dando tributo a la ciudad Washington. Su característico verde brillante que sirve de base con detalles algo raros en azul oscuro y azul claro tanto en los hombros como en los puños de las mangas.

26. Vancouver Whitecaps

Para ir de visita, los Caps, subcampeones del fútbol estadounidense, optaron por mostrar en su diseño elementos que definen a la ciudad como el océano y la montaña.



La base es un azul marino, mientras franjas blancas lucen en los hombros, con detalles en las mangas y el cuello que le dan un toque diferente.

25. Sporting Kansas City

Un tributo al distrito del jazz. 🎺



Un tributo al distrito del jazz. 🎺

Un tributo al legendario distrito de jazz de Kansas City, donde la música, la cultura y la comunidad dieron forma al ritmo de dicha nación. Justamente en el cuello aparece la partitura de ‘Kansas City (Here I Come)’.



Base azul marino con motivos geométricos neón, presentando formas de rombos superpuestos en azul eléctrico y morado dando un toque futurista.

24. New York City FC

El espíritu de los 5 barrios. 🗽



El espíritu de los 5 barrios. 🗽

La ciudad neoyorquina ha sido testigo de cómo han convergido culturas, idiomas y tradiciones. Por ello, se presentó la indumentaria de visita llamada ‘All Nations’, homenaje a la ‘Gran Manzana’, capital del mundo.



Posee un fondo azul marino, que lo aleja de los uniformes pasados. A la vez, tiene patrones geométricos simétricos que cubren la parte de enfrente.

23. St. Louis City SC

Inspirado en la reina, Tina Turner. 🎤



Inspirado en la reina, Tina Turner. 🎤

ADIDAS lanzó una playera dorada que rinde homenaje a la cantante Tina Turner, quien fue apodada como la ‘Reina del Rock & Roll’.



Por tal motivo, se optó por el dorado, que recrea el característico amarillo energético del club en homenaje al icónico vestido amarillo de la vocalista, el cual utilizó durante el programa ‘The Ed Sullivan Show’ en 1970.

22. Real Salt Lake

De la cima a la cancha. 🏔️



De la cima a la cancha. 🏔️

Se debe resaltar que por primera vez los Monarcas presumirán un jersey de local con rayas de sus colores tradicionales: rojo, azul marino y dorado.



El color que predomina es el azul, con tres rayas horizontales rojas, mientras en las mangas y cuellos se colocó también el dorado para acompañar a los otros colores.



Honran a la cordillera Wasatch que sirve de telón de fondo al estadio del club y al león que lidera su manada.

21. Nashville SC

When Nashville makes noise, the world takes notice.



When Nashville makes noise, the world takes notice.

The Reverb Kit is here.

Bastante sencilla. Las Seis Cuerdas portarán su tradicional amarillo. Un homenaje al rugido electrizante de la afición, la pasión de los futbolistas y la música que recrea la ciudad.



Se logran distinguir unas líneas onduladas en otro tono amarillento más fuerte que la hacen sobresalir. Su principal característica fue el cuello redondo tricolor en azul claro, amarillo y azul marino, mismos colores que se pueden observar en las mangas.

20. Los Ángeles FC

Un pasado dorado, un presente vibrante.✨



Un pasado dorado, un presente vibrante.✨

Fieles a su estilo desde su fundación, LAFC utilizó los colores negro y dorado, aunque esta vez optaron por colocar un estilo art déco, inspirado en el Gran Vestíbulo del Estadio BMO.



Sin meterse en ningún problema, el nuevo jersey respeta la identidad inicial del club californiano.

19. LA Galaxy

El club se mantuvo fiel a su tradición y por eso quedó algo bastante elegante. Respetando los colores tradicionales como el azul marino y el amarillo, con el blanco con su base. La franja que atraviesa el centro tiene como fondo el azul marino que está encerrado en líneas amarillas.



Tanto el cuello como las mangas también lucen rayas azul marino y amarillo.

18. New York Red Bulls

Not just a jersey. It’s the fabric of our community. Rooted in culture, connection, and purpose.



Not just a jersey. It's the fabric of our community. Rooted in culture, connection, and purpose.

Los taurinos si quisieron verse innovadores, combinando de manera original el negro y rojo que los caracteriza.



La base es negra con gráficos de rayos rojos que se extiende por todo el jersey, creando un efecto de rayos, un patrón que se puede observar desde el pecho hasta la parte inferior, incluidas las mangas.

17. DC United

Negro y Rojo por siempre. 🖤❤️



Negro y Rojo por siempre. 🖤❤️

Tal como otros del listado, el club le hizo honor a su apodo de The Men in Black (Los Hombres de Negro) o los Black & Red (los Negro y Rojo).



La gran mayoría está ilustrada de color negro, con las mangas, cuellos y magas en rojo, aunque se debe resaltar que sobre el cuello y las mangas hay un ingenioso diseño a rayas rojas y negras con el texto ‘DC United’ flanqueado por tres estrellas al inicio y final.

16. FC Cincinnati

Fortaleza que los une. 💪



Fortaleza que los une. 💪

Cualquiera podría aceptarla como obsequio por su elegancia. La vestimenta de visita, la base es blanca con rayas geométricas naranjas, incorporando la combinación de naranja y azul marino, con puños contrastantes y un cuello redondo azul marino con ribete naranja.

15. San José Earthquakes

Honrando a las leyendas de la Bahía.



Honrando a las leyendas de la Bahía.

Inspirados en la banda de folk rock Grateful Dead, que surgió en Palo Alto, California, y que en 1965 dio un primer espectáculo en San José.



Sobre el color blanco podemos ver tonalidades de distintos azules y casi rosas, sin olvidar que en la parte superior está el negro.

14. FC Dallas

El ADN de Dallas.



El ADN de Dallas.

Las rayas se ven muy bien, por ello esto significó el esperado regreso del icónico diseño de los Hoops, gracias a su atrevido estampado a rayas rojas y azul marino, con algunas líneas blancas acompañando.



No cabe duda que estos tres colores hacen una buena sintonía para darle elegancia al jersey.

13. Chicago Fire

Simplemente elegante y tradicional. En su mayoría vemos el clásico color rojo con una banda blanca en el pecho.



Con este jersey, La Máquina Roja le hace un homenaje a la indumentaria que lució el club en el 2006. Queda claro que la afición podría remontarse 20 años atrás para darle un guiño nostálgico.

12. Columbus Crew SC

Fashion forward and forward focused ✨

Fashion forward and forward focused ✨

It's all about elegance for everyone.

Quizás la local no sea algo novedosa, pero respeta los colores tradicionales y eso se agradece.



El icónico amarillo brillante, lo que ayuda a reforzar de forma inmediata la identidad que ha definido al La Pandilla durante generaciones. Asimismo, el negro es el contraste apareciendo en las mangas, hombros y cuello.

11. New England Revolution

Un uniforme digno de fuegos artificiales. 🎆



Un uniforme digno de fuegos artificiales. 🎆

El listado lo lidera el conjunto de Boston, quien parece haber vuelto a los orígenes con diseños extravagantes y distintivos de los 90.



Los Revs afirman rendir homenaje a la fundación del país en 1776, aprovechando que será el 250º aniversario de los Estados Unidos.



Un fondo azul marino con un llamativo estampado gráfico rojo que se extiende por toda la parte delantera, además de líneas rojas angulares que parten del centro creando un efecto de rayos del sol.

10. Colorado Rapids

Celebrando 30 años de historia. 🏔️



Celebrando 30 años de historia. 🏔️

El color negro ocupa la mayor parte, pero lo curioso son las mangas y el cuello que tienen cuatro colores en rayas: morado, blanco, azul y amarillo.



Esta combinación rinde homenaje a la diversa historia tanto del club como del estado de Colorado.

9. Austin FC

🚨: Austin FC away kit for the 2026 season 🤠 #AustinFC

La indumentaria de visita fue bautizada como ‘The Rooted’ (Las Raíces), rindiendo homenaje a la conexión de la ciudad con la naturaleza.



Rayas verde menta y blanco para darle frescura que encaja bien con los temas del medio ambiente.

8. Orlando City

En la búsqueda del oro. ✨



En la búsqueda del oro. ✨

Los Leones portarán el color amarillo cuando tengan que salir de su inmueble. Se le denominó ‘Sunken Treasure’, es decir, ‘Tesoro Hundido’, inspirada en la legendaria costa de Florida y en la historia de la 'Flota del Tesoro' de 1715.



Los jugadores y afición lucirán una base amarilla vibrante combinada con logotipos morados, aparte lo más destacado es la sutil y realista cara de león en la parte delantera, que fue inspirada en el escudo del equipo.

7. Toronto FC

Un diseño digno del frío. ❄️



Un diseño digno del frío. ❄️

Una celebración al amor presentada como ‘Winter Armour’ (Armadura de Invierno). La base blanca representa la lluvia, el aguanieve y la nieve que los fanáticos del club enfrentan cada invierno, mientras que las seis líneas rojas representan a como los seguidores llevan a cabo el lema ‘Todos para uno’, a pesar de que no siempre haya buenos tiempos. Hermoso a simple vista.

6. CF Montréal

Un avant-goût de Prince Owusu et Samuel Piette dans notre nouveau maillot secondaire 😮‍💨



First look at Owusu and Piette in our new away jersey 👌



Un avant-goût de Prince Owusu et Samuel Piette dans notre nouveau maillot secondaire 😮‍💨

First look at Owusu and Piette in our new away jersey 👌

La casaca visitante es simplemente pulcra. Aunque no se parece en nada, el equipo canadiense afirma que esta playera está inspirada en aquella que portó la plantilla del 2015, que logró arribar hasta la final de la Copa Campeones de la CONCACAF.



Al fin y al cabo, sí que servirá de inspiración para los jugadores.

5. Inter Miami CF

El presagio de un futuro inolvidable.



El nuevo jersey de visita del campeón reinante @InterMiamiCF: https://t.co/p29fkGHgJK pic.twitter.com/upRuQWDR70 — MLS Español (@MLSes) February 11, 2026

El negro es sinónimo de elegancia, así que el actual campeón decidió verse así. Llevando prácticamente la contraria a su jersey de local, que se mantuvo como el ya conocido rosa con franjas, este negro se ve fresco, pues toda la base es así contrastando con el rosa que llevan los logotipos.



Apodada ‘Presagio’, tiene un cuello elegante con un toque urbano, complementado con franjas grises en los hombros, además de la estrella plateada que representa el histórico título del 2025, sin olvidar el logo de Royal Caribbean colocado en el centro.

4. Atlanta United

Recuerdos del ‘96. 🏅



Recuerdos del '96. 🏅

The Five Stripes sacó una camiseta linda para acudir a otros inmuebles. Este jersey tiene una base crema y elementos dorados y verdes, que está inspirada en el diseño de las medallas de los Juegos Olímpicos de 1996.

3. Portland Timbers

100 años en la Soccer City. 🪿



100 años en la Soccer City. 🪿

Los Leñadores se lucieron con la denominada ‘Civic Stadium’ para salir de visita. La marca decidió celebrar el centenario del Providence Park, un lugar emblemático para el fútbol y motivo de orgullo para la ciudad.



Con un diseño que teje patrones intrincados, la casaca usa una combinación especial de colores llamada ‘Ice Yellow’, un tono beige claro que sirve como base, con los detalles en un tono verde muy pálido apodado ‘Silver Green’.

2. San Diego FC

Construido con unidad, lleno de energía. 💥



Construido con unidad, lleno de energía. 💥

La franquicia que tiene poca existencia se lució con su jersey de visita llamada ‘Unidad sin precedentes’, la cual tiene como objetivo transmitir un mensaje de conexión, oportunidad e identidad compartida.



La base blanca acompañada de líneas onduladas anaranjadas y azules que le dan un toque energético y eléctrico, además que el azul aparece en hombres y mangas.

1. Charlotte FC

Por las Carolinas. Por la Corona. 👑



Por las Carolinas. Por la Corona. 👑

Con una base azul clara, combinada con mangas y paneles blancos en los hombros, la playera luce un aspecto fresco, pero reconocido.



Esta combinación de colores refuerza la identidad consolidada del Acuñado, que a la vez brinda un fuerte contraste visual en el campo.