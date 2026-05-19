Todos los títulos conquistados por Pep Guardiola en el Manchester City
La conquista de una nueva Fa Cup con el Manchester City ante el Chelsea volvió a poner a Pep Guardiola en un podio reservado para pocos entrenadores en la historia del fútbol en Inglaterra.
Desde su llegada al banco de los Citizens en 2016, el técnico español no dejó de sumar trofeos y, hasta la fecha, ya alcanzó los 20 títulos con el club, una cifra que confirma el dominio absoluto que construyó en la última década.
Más allá de las estadísticas, el impacto de Guardiola transformó la identidad del City y también del fútbol inglés. Su estilo ofensivo, la presión y la obsesión por el control de la pelota marcaron una era en la Premier League, y los que empezó como un proyecto ambicioso terminó convirtiéndose en una dinastía del deporte.
Un dominio que cambió la Premier League
Durante años, la liga inglesa se caracterizó por el ritmo frenético y el juego directo. Guardiola irrumpió con una idea diferente e impuso el control de la pelota, presión constante y un sistema táctico que redefinió la manera de competir en Inglaterra.
Apenas dos temporadas después de asumir la conducción del equipo, el City rompió récords históricos y comenzó una hegemonía que tuvo como gran punto máximo la temporada 2022/23, cuando consiguió el triplete con Premier League, FA Cup y la tan deseada UEFA Champions League.
Ese título europeo terminó de cerrar una deuda pendiente para el club y elevó todavía más el legado del entrenador catalán.
Todos los títulos de Guardiola en Manchester City
Competencia
Temporadas
Premier League
2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
FA Cup
2018/19, 2022/23, 2025/26
EFL Cup / Carabao Cup
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2025/26
Community Shield
2018, 2019, 2024
UEFA Champions League
2022/23
UEFA Super Cup
2023
FIFA Club World Cup
2023
Con 41 títulos oficiales en apenas 18 años de carrera, Guardiola se consolidó como el segundo entrenador más ganador de todos los tiempos. Solamente lo supera Sir Alex Ferguson, quien alcanzó los 49 trofeos a lo largo de casi cuatro décadas.
Ahora, a sus 55 años, el técnico español sigue ampliando un legado que parece no tener techo; este hito lo ubica entre los entrenadores más influyentes y exitosos que tuvo el fútbol mundial y el Manchester City.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MANCHESTER CITY
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.