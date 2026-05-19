Todos los títulos conquistados por Pep Guardiola en el Manchester City

La conquista de una nueva Fa Cup con el Manchester City ante el Chelsea volvió a poner a Pep Guardiola en un podio reservado para pocos entrenadores en la historia del fútbol en Inglaterra.

Desde su llegada al banco de los Citizens en 2016, el técnico español no dejó de sumar trofeos y, hasta la fecha, ya alcanzó los 20 títulos con el club, una cifra que confirma el dominio absoluto que construyó en la última década.

Más allá de las estadísticas, el impacto de Guardiola transformó la identidad del City y también del fútbol inglés. Su estilo ofensivo, la presión y la obsesión por el control de la pelota marcaron una era en la Premier League, y los que empezó como un proyecto ambicioso terminó convirtiéndose en una dinastía del deporte.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Un dominio que cambió la Premier League

Durante años, la liga inglesa se caracterizó por el ritmo frenético y el juego directo. Guardiola irrumpió con una idea diferente e impuso el control de la pelota, presión constante y un sistema táctico que redefinió la manera de competir en Inglaterra.

Apenas dos temporadas después de asumir la conducción del equipo, el City rompió récords históricos y comenzó una hegemonía que tuvo como gran punto máximo la temporada 2022/23, cuando consiguió el triplete con Premier League, FA Cup y la tan deseada UEFA Champions League.

Ese título europeo terminó de cerrar una deuda pendiente para el club y elevó todavía más el legado del entrenador catalán.

🚨 Pep Guardiola has informed Manchester City that he will leave the club this summer.



Decision confirmed and official statement to follow as Pep will say goodbye to Man City fans very soon.



Only one name to replace Pep: Enzo Maresca. pic.twitter.com/D6pVvkhN5E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Todos los títulos de Guardiola en Manchester City

Competencia Temporadas Premier League 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 FA Cup 2018/19, 2022/23, 2025/26 EFL Cup / Carabao Cup 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2025/26 Community Shield 2018, 2019, 2024 UEFA Champions League 2022/23 UEFA Super Cup 2023 FIFA Club World Cup 2023

Con 41 títulos oficiales en apenas 18 años de carrera, Guardiola se consolidó como el segundo entrenador más ganador de todos los tiempos. Solamente lo supera Sir Alex Ferguson, quien alcanzó los 49 trofeos a lo largo de casi cuatro décadas.

Ahora, a sus 55 años, el técnico español sigue ampliando un legado que parece no tener techo; este hito lo ubica entre los entrenadores más influyentes y exitosos que tuvo el fútbol mundial y el Manchester City.

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