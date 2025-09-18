Todos los títulos que ha ganado en su historia el Inter Miami
El Inter de Miami es uno de los clubes más jóvenes en la historia del fútbol estadounidense. Fundado en 2018 y debutando oficialmente en la MLS en 2020, el equipo nació con una fuerte carga mediática debido a la figura de David Beckham, uno de sus principales propietarios, quien cumplió así su promesa de traer un club a la liga norteamericana tras su paso por el LA Galaxy.
Desde sus inicios, la franquicia estuvo marcada por la ambición, ya que no solo buscaba competir en la cancha, sino también posicionarse como un proyecto cultural y de entretenimiento en una ciudad tan diversa como lo es Miami.
Su punto de quiebre fue en el 2023 cuando llegó Lionel Messi a la institución, pero no venía solo, ya que lo acompañaron hombres como Sergio Busquets y Jordi Alba, además de Luis Suárez más adelante en el 2024, movimientos que transformaron la historia de Las Garzas para convertirse en un fenómeno global.
¿Cuántos títulos oficiales ha ganado el Inter de Miami?
Tal fue el boom de la llegada del astro argentino y de sus compañeros en el conjunto blaugrana, que ese mismo año consiguieron salir campeones de la Leagues Cup 2023, torneo en el que se unen los mejores equipos de la MLS con los de la Liga MX y ahí Messi fue campeón goleador con 10 anotaciones.
Si bien el título de la máxima categoría del futbol de los Estados Unidos no se les ha dado, se han quedado cerca en diversas ocasiones, es por eso que aquí dejamos los títulos que ha ganado el Inter de Miami en su corta pero bienaventurada historia.
MLS Supporters' Shield: 1 (2024)
Leagues Cup: 1 (2023)
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.