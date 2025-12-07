Torino vs. AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Uno de los duelos más atractivos de la jornada 14 de la Serie A de Italia será el cruce de este lunes entre un histórico como el Torino ante el AC Milan en el Mítico Olímpico de Turín.

Los Rossoneri llegan líderes junto al Napoli, mientras que los de Turín están fuera de la zona de clasificación a copas europeas y necesitan ganar para acercarse a ese tren y no pensar en el descenso a la Serie B tan temprano.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido de la Serie A

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs Lazio?

Ciudad: Milán, Italia

Fecha: lunes 8 de diciembre

Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Olímpico de Turín

¿Cómo se podrá ver el Torino vs. AC Milan en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU DAZN Paramount+ México Disney+ Disney+ España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del AC Milan

Rival Resultado Competición Lazio 1-0 D Coppa Italia Lazio 1-0 V Serie A Inter 1-0 V Serie A Virtus Entella 3-2 D Amistoso Parma 2-2 E Serie A

Últimos cinco partidos del Torino

Rival Resultado Competición Lecce 2-1 D Serie A Como 5-1 D Serie A Juventus 0-0 E Serie A Bologna 2-2 E Serie A Pisa 0-0 Serie A

Últimas noticias del Torino

US Lecce v Torino FC - Serie A | Maurizio Lagana/GettyImages

Torino busca levantarse de su derrota ante Lecce en el Comunale Via del Mare. En los duelos recientes, ha perdido 1 y empatado 3, con 4 goles marcados y con 9 en su arco. El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP). Sin lesionados de gravedad, afronta el partido con toda su plantilla.

Últimas noticias del AC Milan

SS Lazio v AC Milan - Coppa Italia | Danilo Di Giovanni/GettyImages

El AC Milan llega a este encuentro en estado de gracia, ya que viene de ganarle el Derby della Madonnina al Inter y mantenerse como líderes de la Serie A, a la espera de saber qué hace el Napoli, para compartir o no la punta de la tabla pero quiere olvidar rápido la eliminación ante la Lazio por la Coppa Italia en 8vos de final.

Está todo muy parejo en la liga italiana y los Rossoneri saben que no pueden confiarse con ningún rival, mucho menos contra un equipo tradicional como lo es el Torino.

Posibles alineaciones

AC Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori

Mediocampista: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers

Delanteros: Rafael Leão y Christian Pulisic.

Torino

Portero: Israel

Defensas: Pedersen, Taméze, Maripan, Coco, Nkounkou

Mediocampistas: Casadei, Asllani, Gineitis

Delanteros: Adams, Vlasic

Pronóstico SI

El AC Milan aprovechará el gran envión del liderato y la bronca por la eliminación en Coppa Italia y resolverá el partido.

Torino 1 - AC Milan 3