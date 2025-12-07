Torino vs. AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Uno de los duelos más atractivos de la jornada 14 de la Serie A de Italia será el cruce de este lunes entre un histórico como el Torino ante el AC Milan en el Mítico Olímpico de Turín.
Los Rossoneri llegan líderes junto al Napoli, mientras que los de Turín están fuera de la zona de clasificación a copas europeas y necesitan ganar para acercarse a ese tren y no pensar en el descenso a la Serie B tan temprano.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido de la Serie A
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs Lazio?
Ciudad: Milán, Italia
Fecha: lunes 8 de diciembre
Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Olímpico de Turín
¿Cómo se podrá ver el Torino vs. AC Milan en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
DAZN
Paramount+
México
Disney+
Disney+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del AC Milan
Rival
Resultado
Competición
Lazio
1-0 D
Coppa Italia
Lazio
1-0 V
Serie A
Inter
1-0 V
Serie A
Virtus Entella
3-2 D
Amistoso
Parma
2-2 E
Serie A
Últimos cinco partidos del Torino
Rival
Resultado
Competición
Lecce
2-1 D
Serie A
Como
5-1 D
Serie A
Juventus
0-0 E
Serie A
Bologna
2-2 E
Serie A
Pisa
0-0
Serie A
Últimas noticias del Torino
Torino busca levantarse de su derrota ante Lecce en el Comunale Via del Mare. En los duelos recientes, ha perdido 1 y empatado 3, con 4 goles marcados y con 9 en su arco. El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP). Sin lesionados de gravedad, afronta el partido con toda su plantilla.
Últimas noticias del AC Milan
El AC Milan llega a este encuentro en estado de gracia, ya que viene de ganarle el Derby della Madonnina al Inter y mantenerse como líderes de la Serie A, a la espera de saber qué hace el Napoli, para compartir o no la punta de la tabla pero quiere olvidar rápido la eliminación ante la Lazio por la Coppa Italia en 8vos de final.
Está todo muy parejo en la liga italiana y los Rossoneri saben que no pueden confiarse con ningún rival, mucho menos contra un equipo tradicional como lo es el Torino.
Posibles alineaciones
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
Mediocampista: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers
Delanteros: Rafael Leão y Christian Pulisic.
Torino
Portero: Israel
Defensas: Pedersen, Taméze, Maripan, Coco, Nkounkou
Mediocampistas: Casadei, Asllani, Gineitis
Delanteros: Adams, Vlasic
Pronóstico SI
El AC Milan aprovechará el gran envión del liderato y la bronca por la eliminación en Coppa Italia y resolverá el partido.
Torino 1 - AC Milan 3
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.