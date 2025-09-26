Toronto vs Inter Miami: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico
El Inter Miami disputará su partido número 30 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el Toronto FC, un enfrentamiento que será importante para el cuadro de Fort Lauderdale que busca ser líder de la Conferencia Este que además, todavía posibilidades matemáticas de ganar la Supporters' Shield 2025.
El cuadro de Javier Mascherano viene de haber derrotado 0-4 al NYC FC y quieren seguir escalando posiciones de cara al arranque de los playoffs.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso entre el tercero de la conferencia y el club canadiense que ya está eliminado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toronto vs Inter Miami?
- Ciudad: Toronto
- Estadio: BMO Field
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Horario: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (México), 22:30 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Toronto vs Inter Miami en TV y streaming?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.
Últimos 5 partidos de Toronto
Rival
Resultado
Competición
Columbus Crew
1-1 E
MLS
New England
1-1 E
MLS
Montréal
1-1 E
MLS
Atlanta United
0-0 E
MLS
Columbus Crew
1-1 E
MLS
Últimos 5 partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
NYC FC
0-4 V
MLS
DC United
3-2 V
MLS
Seattle
3-1 V
MLS
Charlotte
3-0 D
MLS
Seattle
3-0 D
Leagues Cup
Últimas noticias de Toronto
El conjunto canadiense viene de una racha de cinco partidos consecutivos empatando y ya están eliminados de la posibilidad de acudir a los playoffs.
Últimas noticias de Inter Miami
Sergio Busquets se retirará al final de la presente temporada, siendo los playoffs de la MLS los últimos partidos de su carrera profesional.
Desde que se unió al Inter Miami CF en 2023, Busquets ha sido fundamental en el crecimiento continuo del club, aportando su visión y calidad en el mediocampo, así como su experiencia y liderazgo, y desempeñando un papel en la obtención del Supporters' Shield y la Leagues Cup.
Posibles alineaciones de Toronto vs Inter Miami
Toronto: Luka Gavran; Sigurd Rosted, Kosi Thompson, Raoul Petretta; Richie Laryea, Jonathan Osorio, Alonso Coello, José Cifuentes; Djordje Mihailović, Derrick Etienne y Theodor Corbeanu.
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.
Pronóstico SI
Toronto 0-3 Inter Miami
