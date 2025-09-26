Sports Illustrated Fútbol

Toronto vs Inter Miami: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico

El conjunto de las garzas jugará su partido 30 de la temporada 2025
Benjamín Guerra
La previa de Toronto vs Inter Miami en la MLS 2025
La previa de Toronto vs Inter Miami en la MLS 2025 | CHRIS ARJOON/GettyImages

El Inter Miami disputará su partido número 30 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer ante el Toronto FC, un enfrentamiento que será importante para el cuadro de Fort Lauderdale que busca ser líder de la Conferencia Este que además, todavía posibilidades matemáticas de ganar la Supporters' Shield 2025.

El cuadro de Javier Mascherano viene de haber derrotado 0-4 al NYC FC y quieren seguir escalando posiciones de cara al arranque de los playoffs.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso entre el tercero de la conferencia y el club canadiense que ya está eliminado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toronto vs Inter Miami?

  • Ciudad: Toronto
  • Estadio: BMO Field
  • Fecha: sábado 27 de septiembre
  • Horario: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (México), 22:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Toronto vs Inter Miami en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional.

Últimos 5 partidos de Toronto

Rival

Resultado

Competición

Columbus Crew

1-1 E

MLS

New England

1-1 E

MLS

Montréal

1-1 E

MLS

Atlanta United

0-0 E

MLS

Columbus Crew

1-1 E

MLS

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival

Resultado

Competición

NYC FC

0-4 V

MLS

DC United

3-2 V

MLS

Seattle

3-1 V

MLS

Charlotte

3-0 D

MLS

Seattle

3-0 D

Leagues Cup

Últimas noticias de Toronto

El conjunto canadiense viene de una racha de cinco partidos consecutivos empatando y ya están eliminados de la posibilidad de acudir a los playoffs.

Últimas noticias de Inter Miami

Sergio Busquets se retirará al final de la presente temporada, siendo los playoffs de la MLS los últimos partidos de su carrera profesional.

Desde que se unió al Inter Miami CF en 2023, Busquets ha sido fundamental en el crecimiento continuo del club, aportando su visión y calidad en el mediocampo, así como su experiencia y liderazgo, y desempeñando un papel en la obtención del Supporters' Shield y la Leagues Cup.

Posibles alineaciones de Toronto vs Inter Miami

Toronto: Luka Gavran; Sigurd Rosted, Kosi Thompson, Raoul Petretta; Richie Laryea, Jonathan Osorio, Alonso Coello, José Cifuentes; Djordje Mihailović, Derrick Etienne y Theodor Corbeanu.

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.

Pronóstico SI

Toronto 0-3 Inter Miami

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

