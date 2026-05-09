Toronto vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami CF viajará a Canadá para disputar la correspondiente Jornada 12 de la Major League Soccer frente al Toronto FC donde buscarán recuperar terreno en la Conferencia Este tras el doloroso descalabro del pasado fin de semana en casa.

El conjunto de las Garzas viene de un fuerte revés ante los Leones por 3-4, luego de ir ganando por 3-0 su acérrio rival los remontó a domicilio para llevarse el triunfo y dejarlos exhibidos frente a su afición.

De esa manera, les compartimos la información más importante sobre este compromiso de Conferencia Este entre el lugar octavo y tercero de la clasificación.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro de Florida no busca quien se las hizo si no quien la pague, luego de caer en casa el pasado fin de semana ante sus vecinos de una manera sorprendente dejando escapar tres goles de ventaja. El equipo de Guillermo Hoyos debe aprovechar que se les dan los enfrentamientos ante los canadienses y volver a sumar de a tres.

Por lo tanto, creemos que los visitantes pueden conseguir el triunfo sin mayores inconvenientes ya que necesitan recuperar la confianza tras el tropiezo reciente.

Toronto 1-3 Inter Miami

¿A qué hora se juega el Toronto vs Inter Miami?

Ciudad : Toronto, Canadá

: Toronto, Canadá Estadio : BMO Field

: BMO Field Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora: 13:00 EE.UU. (Este), 11:00 MX, 18:00 ESP

El BMO Field será sede del partido | Vaughn Ridley/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Toronto y Inter Miami (cinco partidos)

Toronto : 0

: 0 Empate : 2

: 2 Inter Miami: 3

Último partido entre ambos: 27/09/25 - Toronto 1-1 Inter Miami - MLS 2025

Últimos 5 partidos

Toronto Inter Miami Toronto 1-3 Atlético Ottawa 07/05/26 Inter Miami 3-4 Orlando City 02/05/26 Toronto 1-1 San Jose 02/05/26 Inter Miami 1-1 New England 25/04/26 Toronto 1-2 Atlanta United 25/04/26 RSL 0-2 Inter Miami 23/04/26 Toronto 3-3 Philadelphia 18/04/26 Colorado 2-3 Inter Miami 18/04/26 Toronto 1-1 Cincinnati 11/04/26 Inter Miami 2-2 NY Red Bulls 11/04/26

¿Cómo ver el Toronto vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Toronto

El Atlético Ottawa, dirigido por el entrenador azteca Diego Mejía, eliminó 3-1 a Toronto FC en el Canadian Championship, torneo que otorga un boleto a la Concacaf Champions Cup.

El conjunto de la Canadian Premier League remontó en la segunda mitad en el BMO Field, gracias al triplete de Ballou Tabla, para dejar fuera al equipo más ganador en la historia del torneo y avanzar a los cuartos de final del certamen.

Posible alineación de Toronto (4-3-3): Luka Gavran; Kobe Franklin, Zane Monlouis, Lazar Stefanović, Markus Cimermancic; Alonso Coello Camarero, Dániel Sallói, Jonathan Osorio; Malik Henry, Emilio Aristizábal, Raheem Edwards.

Últimas noticias de Inter Miami

The Messi effect, painted pink 💗



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Tras el partido del sábado pasado ante Orlando City, el capitán Leo Messi alcanzó un hito en su carrera, ya que el atacante argentino llegó a las 100 apariciones con el Inter Miami, convirtiéndose en el octavo jugador en la historia del club en lograr esta hazaña.

Cabe destacar que también se ha consolidado como el máximo goleador y asistente histórico del conjunto rosado, con un total de 86 goles y 55 asistencias en los 100 partidos disputados en todas las competiciones hasta la fecha.

Posible alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Micael; Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.