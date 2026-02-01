Tottenham Hotspur vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

El Tottenham Hotspur Stadium se viste de gala este domingo para recibir el plato fuerte de la jornada. Los Spurs, sumidos en una preocupante racha en la Premier League pero con el ánimo levantado tras su éxito europeo, recibe al Manchester City.

Es un duelo de contrastes bajo la lluvia de Londres: el Tottenham de Thomas Frank navegan en la irrelevancia de la tabla (14º), sin ganar en Premier League en lo que va del 2026 y salvando los muebles apenas con empates agónicos.

Por el contrario, los Citizens de Guardiola llegan como una aplanadora, segundos en la clasificación y recortando distancias con el Arsenal tras vencer a los Wolves y pasearse ante el Galatasaray en Champions.

¿A qué hora se juega el Tottenham Hotspur vs Manchester City?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Tottenham Hotspur Stadium

: Tottenham Hotspur Stadium Fecha : domingo 1 de febrero

: domingo 1 de febrero Hora : 10:30 EE.UU (Este), 09:30 CDMX, 16:30 España

: 10:30 EE.UU (Este), 09:30 CDMX, 16:30 España Árbitro: Robert Jones

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Tottenham : 1 victoria

: 1 victoria Empate: 1

Manchester City : 3 victorias

: 3 victorias Dato destacado: Aunque el Tottenham ganó el duelo de la primera vuelta en agosto (2-0), el City ha conquistado el norte de Londres en sus últimas dos visitas ligueras.

Últimos 5 partidos

Tottenham Hotspur Manchester City Frankfurt 0-2 Tottenham

(28/01/26) Man City 2-0 Galatasaray

(28/01/26) Tottenham 2-2 Burnley

(24/01/26) Man City 2-0 Wolves

(24/01/26) Dortmund 0-2 Tottenham

(20/01/26) Bodø/Glimt 3-1 Man City

(20/01/26) Tottenham 1-2 West Ham

(17/01/26) Man City 2-0 Newcastle

(13/01/26) Aston Villa 2-1 Tottenham

(10/01/26) Man City 10-1 Exeter City

¿Cómo ver el Tottenham Hotspur vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos NBCSN, Peacock, SiriusXM FC México HBO Max España DAZN, DAZN 1, Movistar+

Últimas noticias del Tottenham Hotspur

El ambiente en el norte de Londres es tenso. Thomas Frank se juega el crédito partido a partido. La victoria 2-0 ante el Eintracht Frankfurt en Champions fue un bálsamo, pero la realidad liguera es cruda: tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco juegos.

La enfermería sigue llena: James Maddison, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski y Pedro Porro están fuera. Sin embargo, hay esperanza con el posible regreso de Micky van de Ven a la defensa. Dominic Solanke y Randal Kolo Muani (quien suena para la Juventus) liderarán el ataque buscando explotar la defensa improvisada del City.

Posible alineación de Tottenham (4-2-3-1): Guglielmo Vicario; Djed Spence, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie; João Palhinha, Conor Gallagher; Wilson Odobert, Xavi Simons, Randal Kolo Muani; Dominic Solanke.

Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Últimas noticias del Manchester City

El City huele el miedo del líder Arsenal y no quiere soltar la presa. Ubicados en segundo lugar con 46 puntos, llegan tras dos victorias seguidas de 2-0 (Wolves y Galatasaray); sin embargo, la victoria europea salió cara: Jérémy Doku se lesionó la pantorrilla y es baja.

Se une a la larga lista de ausencias defensivas: Rúben Dias, Joško Gvardiol y John Stones. La buena noticia es el regreso del indispensable Rodri tras su sanción europea, así como la vuelta de Antoine Semenyo y Marc Guéhi. Guardiola deberá improvisar atrás con jóvenes como Khusanov y O'Reilly.

Posible alineación de Manchester City (4-1-4-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes (o Lewis), Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Rodri; Rayan Cherki, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo; Erling Haaland.

Pronóstico SI Fútbol

A pesar de las bajas en defensa, el Manchester City tiene una inercia ganadora que el Tottenham, frágil y presionado, difícilmente podrá detener. La vuelta de Rodri equilibra al City, mientras que los Spurs suelen conceder demasiado atrás en casa (ratio de puntos muy bajo como local). Se espera un partido con goles, pero con los tres puntos viajando a Manchester.

Tottenham Hotspur 1-3 Manchester City