Tottenham vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal sigue liderando la cima de la Premier League, pero no puede descuidarse y dejar ir puntos, ya que en el pasado ha sufrido dicha agonía de dejar escapar el título por no saber cerrar de gran forma la temporada. Los pupilos del español Mikel Arteta quieren ponerle fin a esa sequía de no ganar la liga local desde la campaña 2003-2004.



Este domingo 22 de febrero, el rival en turno de los Gunners será el Tottenham Hotspur, al cual visitarán para el derbi del Norte de Londres. Los Spurs perdieron 1-2 la fecha pasada ante el Newcastle United, quedando en el peldaño 16 con 29 puntos y aunque por ahora se aleja de los puestos de descenso, no puede darse el lujo de caer en sus próximos encuentros, ya que podría ser alcanzado por el Nottingham Forest o el West Ham United.



Con respecto a los Artilleros, la jornada anterior igualaron 2-2 con el Wolverhampton Wanderers en el Molineux Stadium, tras los tantos de Bukayo Saka y el ecuatoriano Piero Hincapié. A pesar de sólo sumar una unidad, siguen en lo más alto con sus 58 puntos, sacando cinco al Manchester City.

¿A qué hora se juega el Tottenham vs Arsenal?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Fecha: domingo, 22 de febrero

Hora: 11:30 h (EEUU ET), 10:30 h (México), 17:30 h (España)

Árbitro: Peter Bankes

VAR:

Historial de enfrentamientos directos entre el Tottenham y el Arsenal

Tottenham: 1

Empate: 0

Arsenal: 4

Último partido entre ambos: 23/11/25 – Arsenal 4-1 Tottenham – Premier League

Últimos 5 partidos

Tottenham Arsenal Tottenham 1-2 Newcastle 10/2/26 Wolverhampton 2-2 Arsenal 18/2/26 Manchester United 2-0 Tottenham 7/2/26 Arsenal 4-0 Wigan Athletic 15/2/26 Tottenham 2-2 Manchester City 1/2/26 Brentford 1-1 Arsenal 12/2/26 Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham 28/1/26 Arsenal 3-0 Sunderland 7/2/26 Burnley 2-2 Tottenham 24/1/26 Arsenal 1-0 Chelsea 3/2/26

¿Cómo ver el Tottenham vs Arsenal por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos USA Network, Telemundo, SiriusXM FC México HBO Max España DAZN, DAZN1, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Últimas noticias del Tottenham Hotspur

De acuerdo con GiveMeSport, los Spurs están siguiendo de cerca al centrocampista de la AS Roma de Italia, Lorenzo Pellegrini. Según la fuente, el club del norte de Londres podría buscar el fichaje si el entrenador croata Igor Tudor permanece a cargo más allá de la campaña actual. El estratega estaría encantado de entrenarlo.



Al mediocampista italiano le quedan menos de cinco meses de contrato con La Loba y podría marcharse como agente libre al final de la temporada, aunque no se descarta que lo renueven.

Lorenzo Pellegrini | Ivan Romano/GettyImages

La posible alineación del Tottenham (4-3-3): Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Radu Dragusin, Archie Gray; Pape Matar Sarr, Yves Bossouma, Conor Gallagher; Xavi Simmons, Dominic Solanke, Wilson Odobert.

Últimas noticias del Arsenal

Mikel Arteta ha enfatizado que el equipo debe dejar que sus actuaciones hablen por sí solas, aparte son conscientes de que enfrentarse al Tottenham será un desafío importante.



En declaraciones a Arsenal Media, el timonel declaró: “Creo que tenemos que superar el dolor y es necesario superarlo, mirándonos al espejo y entendiendo lo que el partido requiere ahora, y la siguiente acción es el domingo. Eso es todo. Todo lo que digamos hoy está bien, pero tenemos que guardarnos todo eso para demostrarlo el domingo. Eso es lo que tenemos que hacer”.



De nueva cuenta, los Gunners no contarían con el español Mikel Merino, el alemán Kai Havertz y el capitán noruego Martin Odegaard.

Mikel Arteta | PAUL ELLIS/GettyImages

La posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber; Declan Rice, Bukayo Saka, Martín Zubimendi; Gabriel Martinelli, Noni Madueke, Viktor Gyökeres.

Pronóstico SI Fútbol

Pese a estar en su inmueble, el Tottenham no parte como favorito para llevarse el derbi del Norte de Londres. Con tres partidos consecutivos sin poder conocer la victoria, los Spurs han demostrado poca eficiencia en la defensiva, así que el Arsenal podría sacar los tres puntos, aunque sería un choque complicado.

Tottenham 1-2 Arsenal