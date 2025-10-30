Sports Illustrated Fútbol

Tottenham vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Spurs' buscan sanar la herida de la copa en un derbi londinense ante unos 'Blues' que llegan enrachados
Carlos García
Chelsea FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League
Chelsea FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League | Julian Finney/GettyImages

La Jornada 10 de la Premier League nos regala uno de los derbis más esperados de Londres. El Tottenham, que busca mantenerse en la cima de la tabla, recibe en su estadio a un Chelsea que, si bien es irregular en liga, llega con la moral en alto tras avanzar en la cCopa a mitad de semana.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tottenham vs Chelsea?

  • Ciudad: Londres, Inglaterra
  • Fecha: sábado 1 de noviembre
  • Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
  • Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
Micky van de Ven
Everton v Tottenham Hotspur - Premier League | Carl Recine/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Tottenham vs Chelsea en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

-

Amazon Prime, Peacock

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN 1

DAZN

Últimos cinco partidos del Tottenham

Rival

Resultado

Competición

Newcastle

0-2 D

EFL Cup

Everton

3-0 V

Premier League

Mónaco

0-0 E

UEFA Champions League

Aston Villa

1-2 D

Premier League

Leeds

2-1 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival

Resultado

Competición

Wolves

4-3 V

EFL Cup

Sunderland

1-2 D

Premier League

Ajax

5-1 V

UEFA Champions League

Nottingham Forest

3-0 V

Premier League

Liverpool

1-2 D

Premier League

FBL-ENG-PR-CHELSEA-SUNDERLAND
FBL-ENG-PR-CHELSEA-SUNDERLAND | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Últimas noticias del Tottenham

Los Spurs, dirigidos por Thomas Frank, llegan a este derbi con la necesidad de cambiar el chip rápidamente. A mitad de semana sufrieron una dura eliminación en la EFL Cup al caer 2-0 ante el Newcastle.

Sin embargo, su realidad en la Premier League es distinta: ganaron 3-0 al Everton en la última fecha y se mantienen en la tercera posición de la tabla con 17 puntos, en plena lucha por los primeros puestos.

Últimas noticias del Chelsea

Los Blues de Enzo Maresca viven un momento de contrastes. A mitad de semana, lograron una victoria anímica espectacular al imponerse 4-3 al Wolves en un partidazo de la EFL Cup. No obstante, en la Premier League vienen de un tropiezo doloroso al perder 1-2 en casa contra el Sunderland.

Ubicados en la novena plaza con 14 puntos, una victoria en el derbi es crucial para meterse de lleno en la pelea por puestos europeos.

Enzo Fernandez, Nicolas Jackson
Chelsea FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Posibles alineaciones

Tottenham

  • Portero: Guglielmo Vicario
  • Defensas: Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence
  • Centrocampistas: Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur
  • Mediapuntas: Mohammed Kudus, Xavi Simons, Brennan Johnson
  • Delantero: Randal Kolo Muani.

Chelsea

  • Portero: Robert Sanchez
  • Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Josh-Ko Acheampong, Marc Cucurella
  • Centrocampistas: Enzo Fernandez, Moises Caicedo
  • Mediapuntas: Alejandro Garnacho, Joao Pedro, Pedro Neto
  • Delantero: Marc Guiu.

Pronóstico SI

Es un derbi londinense que llega con los papeles invertidos. Tottenham es el equipo sólido en liga, pero Chelsea llega con el envión anímico de la copa. Los Spurs son favoritos en casa y tienen un ataque más consolidado, pero los Blues tienen la calidad individual para hacer daño.

Tottenham 2-1 Chelsea

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

