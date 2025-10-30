Tottenham vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 10 de la Premier League nos regala uno de los derbis más esperados de Londres. El Tottenham, que busca mantenerse en la cima de la tabla, recibe en su estadio a un Chelsea que, si bien es irregular en liga, llega con la moral en alto tras avanzar en la cCopa a mitad de semana.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tottenham vs Chelsea?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : sábado 1 de noviembre

: sábado 1 de noviembre Horario : 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España) Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Everton v Tottenham Hotspur - Premier League | Carl Recine/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Tottenham vs Chelsea en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - Amazon Prime, Peacock México TNT Sports HBO Max España DAZN 1 DAZN

Últimos cinco partidos del Tottenham

Rival Resultado Competición Newcastle 0-2 D EFL Cup Everton 3-0 V Premier League Mónaco 0-0 E UEFA Champions League Aston Villa 1-2 D Premier League Leeds 2-1 V Premier League

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Wolves 4-3 V EFL Cup Sunderland 1-2 D Premier League Ajax 5-1 V UEFA Champions League Nottingham Forest 3-0 V Premier League Liverpool 1-2 D Premier League

FBL-ENG-PR-CHELSEA-SUNDERLAND | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Últimas noticias del Tottenham

Los Spurs, dirigidos por Thomas Frank, llegan a este derbi con la necesidad de cambiar el chip rápidamente. A mitad de semana sufrieron una dura eliminación en la EFL Cup al caer 2-0 ante el Newcastle.

Sin embargo, su realidad en la Premier League es distinta: ganaron 3-0 al Everton en la última fecha y se mantienen en la tercera posición de la tabla con 17 puntos, en plena lucha por los primeros puestos.

Últimas noticias del Chelsea

Los Blues de Enzo Maresca viven un momento de contrastes. A mitad de semana, lograron una victoria anímica espectacular al imponerse 4-3 al Wolves en un partidazo de la EFL Cup. No obstante, en la Premier League vienen de un tropiezo doloroso al perder 1-2 en casa contra el Sunderland.

Ubicados en la novena plaza con 14 puntos, una victoria en el derbi es crucial para meterse de lleno en la pelea por puestos europeos.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Posibles alineaciones

Tottenham

Portero : Guglielmo Vicario

: Guglielmo Vicario Defensas : Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence

: Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence Centrocampistas : Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur

: Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur Mediapuntas : Mohammed Kudus, Xavi Simons, Brennan Johnson

: Mohammed Kudus, Xavi Simons, Brennan Johnson Delantero: Randal Kolo Muani.

Chelsea

Portero : Robert Sanchez

: Robert Sanchez Defensas : Reece James, Trevoh Chalobah, Josh-Ko Acheampong, Marc Cucurella

: Reece James, Trevoh Chalobah, Josh-Ko Acheampong, Marc Cucurella Centrocampistas : Enzo Fernandez, Moises Caicedo

: Enzo Fernandez, Moises Caicedo Mediapuntas : Alejandro Garnacho, Joao Pedro, Pedro Neto

: Alejandro Garnacho, Joao Pedro, Pedro Neto Delantero: Marc Guiu.

Pronóstico SI

Es un derbi londinense que llega con los papeles invertidos. Tottenham es el equipo sólido en liga, pero Chelsea llega con el envión anímico de la copa. Los Spurs son favoritos en casa y tienen un ataque más consolidado, pero los Blues tienen la calidad individual para hacer daño.

Tottenham 2-1 Chelsea

