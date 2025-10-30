Tottenham vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 10 de la Premier League nos regala uno de los derbis más esperados de Londres. El Tottenham, que busca mantenerse en la cima de la tabla, recibe en su estadio a un Chelsea que, si bien es irregular en liga, llega con la moral en alto tras avanzar en la cCopa a mitad de semana.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tottenham vs Chelsea?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: sábado 1 de noviembre
- Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
¿Cómo se podrá ver el Tottenham vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
Amazon Prime, Peacock
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN 1
DAZN
Últimos cinco partidos del Tottenham
Rival
Resultado
Competición
Newcastle
0-2 D
EFL Cup
Everton
3-0 V
Premier League
Mónaco
0-0 E
UEFA Champions League
Aston Villa
1-2 D
Premier League
Leeds
2-1 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Wolves
4-3 V
EFL Cup
Sunderland
1-2 D
Premier League
Ajax
5-1 V
UEFA Champions League
Nottingham Forest
3-0 V
Premier League
Liverpool
1-2 D
Premier League
Últimas noticias del Tottenham
Los Spurs, dirigidos por Thomas Frank, llegan a este derbi con la necesidad de cambiar el chip rápidamente. A mitad de semana sufrieron una dura eliminación en la EFL Cup al caer 2-0 ante el Newcastle.
Sin embargo, su realidad en la Premier League es distinta: ganaron 3-0 al Everton en la última fecha y se mantienen en la tercera posición de la tabla con 17 puntos, en plena lucha por los primeros puestos.
Últimas noticias del Chelsea
Los Blues de Enzo Maresca viven un momento de contrastes. A mitad de semana, lograron una victoria anímica espectacular al imponerse 4-3 al Wolves en un partidazo de la EFL Cup. No obstante, en la Premier League vienen de un tropiezo doloroso al perder 1-2 en casa contra el Sunderland.
Ubicados en la novena plaza con 14 puntos, una victoria en el derbi es crucial para meterse de lleno en la pelea por puestos europeos.
Posibles alineaciones
Tottenham
- Portero: Guglielmo Vicario
- Defensas: Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence
- Centrocampistas: Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur
- Mediapuntas: Mohammed Kudus, Xavi Simons, Brennan Johnson
- Delantero: Randal Kolo Muani.
Chelsea
- Portero: Robert Sanchez
- Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Josh-Ko Acheampong, Marc Cucurella
- Centrocampistas: Enzo Fernandez, Moises Caicedo
- Mediapuntas: Alejandro Garnacho, Joao Pedro, Pedro Neto
- Delantero: Marc Guiu.
Pronóstico SI
Es un derbi londinense que llega con los papeles invertidos. Tottenham es el equipo sólido en liga, pero Chelsea llega con el envión anímico de la copa. Los Spurs son favoritos en casa y tienen un ataque más consolidado, pero los Blues tienen la calidad individual para hacer daño.
Tottenham 2-1 Chelsea
