Sports Illustrated Fútbol

Tottenham vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Spurs' y los 'Red Devils' chocan en un duelo directo por puestos europeos; ambos llegan empatados en puntos
Carlos García|
Tottenham Hotspur FC v Manchester United FC - Premier League
Tottenham Hotspur FC v Manchester United FC - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La Jornada 11 de la Premier League nos trae un clásico con sabor a Europa. El Tottenham recibe en Londres al Manchester United en un enfrentamiento crucial, ya que ambos equipos llegan a la cita empatados con 17 puntos en la clasificación.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tottenham vs Manchester United?

  • Ciudad: Londres, Inglaterra
  • Fecha: sábado 8 de noviembre
  • Horario: 08:30 (hora de EE.UU.), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España)
  • Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
Bryan Mbeumo
Nottingham Forest v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Tottenham vs Manchester United en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Transmisión Online

Estados Unidos

-

Peacock, Amazon Prime

México

-

Caliente TV

España

DAZN

DAZN, Amazon Prime

Últimos cinco partidos del Tottenham

Rival

Resultado

Competición

København

4-0 V

UEFA Champions League

Chelsea

0-1 D

Premier League

Newcastle

0-2 D

EFL Cup

Everton

3-0 V

Premier League

Mónaco

0-0 E

UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Nottingham Forest

2-2 E

Premier League

Brighton

4-2 V

Premier League

Liverpool

2-1 V

Premier League

Sunderland

2-0 V

Premier League

Brentford

1-3 D

Premier League

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Alex Pantling/GettyImages

Últimas noticias del Tottenham

El equipo de Thomas Frank llega con dos caras. A mitad de semana, lograron una contundente victoria 4-0 sobre el Copenhague en la Champions League, pero en su último partido de Premier League sufrieron una dolorosa derrota en el derbi contra el Chelsea (0-1).

Ubicados en el sexto puesto con 17 puntos, necesitan ganar para mantenerse en la élite.

Últimas noticias del Manchester United

Los Red Devils de Rúben Amorim vieron frenada su racha de tres victorias consecutivas en liga tras empatar 2-2 en su visita al Nottingham Forest.

Ese resultado los dejó en el octavo puesto, también con 17 puntos. Una victoria en Londres les permitiría superar a un rival directo en la lucha por los puestos europeos.

Bruno Fernandes
Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Posibles alineaciones

Tottenham

  • Portero: Guglielmo Vicario
  • Defensas: Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence
  • Centrocampistas: Joao Palhinha, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur
  • Delanteros: Mohammed Kudus, Randal Kolo Muani, Lucas Bergvall.

Manchester United

  • Portero: Senne Lammens
  • Defensas: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw
  • Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
  • Mediapuntas: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo
  • Delantero: Benjamin Sesko.

Pronóstico SI

Un duelo de pronóstico reservado. Ambos equipos tienen 17 puntos y han mostrado irregularidad. Tottenham perdió su último partido de liga en casa, mientras que el United rompió su racha ganadora. Se espera un partido muy parejo que podría definirse por detalles.

Tottenham 1-1 Manchester United

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol