Tottenham vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 11 de la Premier League nos trae un clásico con sabor a Europa. El Tottenham recibe en Londres al Manchester United en un enfrentamiento crucial, ya que ambos equipos llegan a la cita empatados con 17 puntos en la clasificación.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tottenham vs Manchester United?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Horario : 08:30 (hora de EE.UU.), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España)

: 08:30 (hora de EE.UU.), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España) Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Nottingham Forest v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Tottenham vs Manchester United en TV y streaming online?

País Canal de TV Transmisión Online Estados Unidos - Peacock, Amazon Prime México - Caliente TV España DAZN DAZN, Amazon Prime

Últimos cinco partidos del Tottenham

Rival Resultado Competición København 4-0 V UEFA Champions League Chelsea 0-1 D Premier League Newcastle 0-2 D EFL Cup Everton 3-0 V Premier League Mónaco 0-0 E UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Nottingham Forest 2-2 E Premier League Brighton 4-2 V Premier League Liverpool 2-1 V Premier League Sunderland 2-0 V Premier League Brentford 1-3 D Premier League

Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Alex Pantling/GettyImages

Últimas noticias del Tottenham

El equipo de Thomas Frank llega con dos caras. A mitad de semana, lograron una contundente victoria 4-0 sobre el Copenhague en la Champions League, pero en su último partido de Premier League sufrieron una dolorosa derrota en el derbi contra el Chelsea (0-1).

Ubicados en el sexto puesto con 17 puntos, necesitan ganar para mantenerse en la élite.

Últimas noticias del Manchester United

Los Red Devils de Rúben Amorim vieron frenada su racha de tres victorias consecutivas en liga tras empatar 2-2 en su visita al Nottingham Forest.

Ese resultado los dejó en el octavo puesto, también con 17 puntos. Una victoria en Londres les permitiría superar a un rival directo en la lucha por los puestos europeos.

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Posibles alineaciones

Tottenham

Portero : Guglielmo Vicario

: Guglielmo Vicario Defensas : Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence

: Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence Centrocampistas : Joao Palhinha, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur

: Joao Palhinha, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur Delanteros: Mohammed Kudus, Randal Kolo Muani, Lucas Bergvall.

Manchester United

Portero : Senne Lammens

: Senne Lammens Defensas : Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw

: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw Centrocampistas : Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo

: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo Mediapuntas : Matheus Cunha, Bryan Mbeumo

: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo Delantero: Benjamin Sesko.

Pronóstico SI

Un duelo de pronóstico reservado. Ambos equipos tienen 17 puntos y han mostrado irregularidad. Tottenham perdió su último partido de liga en casa, mientras que el United rompió su racha ganadora. Se espera un partido muy parejo que podría definirse por detalles.

Tottenham 1-1 Manchester United

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE