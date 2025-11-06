Tottenham vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 11 de la Premier League nos trae un clásico con sabor a Europa. El Tottenham recibe en Londres al Manchester United en un enfrentamiento crucial, ya que ambos equipos llegan a la cita empatados con 17 puntos en la clasificación.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tottenham vs Manchester United?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Horario: 08:30 (hora de EE.UU.), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España)
- Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
¿Cómo se podrá ver el Tottenham vs Manchester United en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Transmisión Online
Estados Unidos
-
Peacock, Amazon Prime
México
-
Caliente TV
España
DAZN
DAZN, Amazon Prime
Últimos cinco partidos del Tottenham
Rival
Resultado
Competición
København
4-0 V
UEFA Champions League
Chelsea
0-1 D
Premier League
Newcastle
0-2 D
EFL Cup
Everton
3-0 V
Premier League
Mónaco
0-0 E
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Nottingham Forest
2-2 E
Premier League
Brighton
4-2 V
Premier League
Liverpool
2-1 V
Premier League
Sunderland
2-0 V
Premier League
Brentford
1-3 D
Premier League
Últimas noticias del Tottenham
El equipo de Thomas Frank llega con dos caras. A mitad de semana, lograron una contundente victoria 4-0 sobre el Copenhague en la Champions League, pero en su último partido de Premier League sufrieron una dolorosa derrota en el derbi contra el Chelsea (0-1).
Ubicados en el sexto puesto con 17 puntos, necesitan ganar para mantenerse en la élite.
Últimas noticias del Manchester United
Los Red Devils de Rúben Amorim vieron frenada su racha de tres victorias consecutivas en liga tras empatar 2-2 en su visita al Nottingham Forest.
Ese resultado los dejó en el octavo puesto, también con 17 puntos. Una victoria en Londres les permitiría superar a un rival directo en la lucha por los puestos europeos.
Posibles alineaciones
Tottenham
- Portero: Guglielmo Vicario
- Defensas: Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence
- Centrocampistas: Joao Palhinha, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur
- Delanteros: Mohammed Kudus, Randal Kolo Muani, Lucas Bergvall.
Manchester United
- Portero: Senne Lammens
- Defensas: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw
- Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
- Mediapuntas: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo
- Delantero: Benjamin Sesko.
Pronóstico SI
Un duelo de pronóstico reservado. Ambos equipos tienen 17 puntos y han mostrado irregularidad. Tottenham perdió su último partido de liga en casa, mientras que el United rompió su racha ganadora. Se espera un partido muy parejo que podría definirse por detalles.
Tottenham 1-1 Manchester United
