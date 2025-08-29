Toulouse vs PSG: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Ligue 1
Si bien sumó de a tres en los dos partidos, el PSG no tuvo un inicio con grandes luces en la competencia local: el equipo de Luis Enrique está acostumbrado a golear en Francia y ganó sus dos primeros encuentros por la mínima, algo llamativo.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 3 de la Ligue 1.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toulouse vs PSG?
Ciudad: Toulouse, Francia
Fecha: Sábado 30 de agosto
Horario: 15:05 (este de Estados Unidos), 13:05 (México), 21:05 (España), 16:05 (Argentina).
Estadio: Stade de Toulouse
¿Cómo se podrá ver el Toulouse vs PSG en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por Fanatiz y BeIN Sports en Estados Unidos, por Caliente TV en México y en ESPN en el resto de Latinoamérica.
Últimos 5 partidos del Toulouse
Rival
Resultado
Competencia
Stade Brestois
2-0 V
Ligue 1
Niza
1-0 V
Ligue 1
Sevilla
1-1 E
Amistoso
Al-Nassr
2-1 D
Amistoso
RB Leipzig
7-0 D
Amistoso
Últimos 5 partidos del PSG
Rival
Resultado
Competencia
Angers
1-0 V
Ligue 1
Nantes
1-0 V
Ligue 1
Tottenham
2-2 (4-3 pen.) V
Supercopa de Europa
Chelsea
3-0 D
Mundial de Clubes - Final
Real Madrid
4-0 V
Mundial de Clubes - Semis
Últimas noticias del Toulouse
En la temporada pasada, los del sur de Francia lograron terminar en la mitad de la tabla con 42 puntos, cerrando así una campaña discreta. Con las ilusiones renovadas, ganaron sus primeros dos encuentros y buscarán un resultado que los posicione como candidatos a hacer ruido.
Últimas noticias del PSG
El actual campeón de la UEFA Champions League es el máximo candidato al título y arrancó su defensa de buena manera, aunque no brilló. Ahora, buscará ganar una vez más fuera de casa para afianzarse en lo más alto.
Posibles alineaciones
Toulouse
Portero: Guillaume Restes
Defensas: Mark McKenzie, Charlie Cresswell, Jaydee Canvot
Mediocampistas: Dayann Methalie, Cristian Cásseres, Mário Sauer, Djibril Sidibe
Delanteros: Yann Gboho, Frank Magri y Aron Dønnum.
PSG
Portero: Lucas Chevalier
Defensas: Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi
Mediocampistas: Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves
Delantero: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.
Pronóstico SI Fútbol
El campeón europeo se hará fuerte fuera de casa y logrará conseguir los tres puntos sin grandes inconvenientes.
Toulouse 0-2 PSG
Más noticias sobre las ligas de Europa
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo