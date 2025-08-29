Toulouse vs PSG: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Ligue 1

Si bien sumó de a tres en los dos partidos, el PSG no tuvo un inicio con grandes luces en la competencia local: el equipo de Luis Enrique está acostumbrado a golear en Francia y ganó sus dos primeros encuentros por la mínima, algo llamativo.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 3 de la Ligue 1.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toulouse vs PSG?

Ciudad: Toulouse, Francia

Fecha: Sábado 30 de agosto

Horario: 15:05 (este de Estados Unidos), 13:05 (México), 21:05 (España), 16:05 (Argentina).

Estadio: Stade de Toulouse

¿Cómo se podrá ver el Toulouse vs PSG en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por Fanatiz y BeIN Sports en Estados Unidos, por Caliente TV en México y en ESPN en el resto de Latinoamérica.

Últimos 5 partidos del Toulouse

Rival Resultado Competencia Stade Brestois 2-0 V Ligue 1 Niza 1-0 V Ligue 1 Sevilla 1-1 E Amistoso Al-Nassr 2-1 D Amistoso RB Leipzig 7-0 D Amistoso

Últimos 5 partidos del PSG

Rival Resultado Competencia Angers 1-0 V Ligue 1 Nantes 1-0 V Ligue 1 Tottenham 2-2 (4-3 pen.) V Supercopa de Europa Chelsea 3-0 D Mundial de Clubes - Final Real Madrid 4-0 V Mundial de Clubes - Semis

Últimas noticias del Toulouse

FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-BREST | VALENTINE CHAPUIS/GettyImages

En la temporada pasada, los del sur de Francia lograron terminar en la mitad de la tabla con 42 puntos, cerrando así una campaña discreta. Con las ilusiones renovadas, ganaron sus primeros dos encuentros y buscarán un resultado que los posicione como candidatos a hacer ruido.

Últimas noticias del PSG

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-ANGERS | FRANCK FIFE/GettyImages

El actual campeón de la UEFA Champions League es el máximo candidato al título y arrancó su defensa de buena manera, aunque no brilló. Ahora, buscará ganar una vez más fuera de casa para afianzarse en lo más alto.

Posibles alineaciones

Toulouse

Portero: Guillaume Restes

Defensas: Mark McKenzie, Charlie Cresswell, Jaydee Canvot

Mediocampistas: Dayann Methalie, Cristian Cásseres, Mário Sauer, Djibril Sidibe

Delanteros: Yann Gboho, Frank Magri y Aron Dønnum.

PSG

Portero: Lucas Chevalier

Defensas: Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi

Mediocampistas: Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves

Delantero: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Pronóstico SI Fútbol

El campeón europeo se hará fuerte fuera de casa y logrará conseguir los tres puntos sin grandes inconvenientes.

Toulouse 0-2 PSG

