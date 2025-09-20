Sports Illustrated Fútbol

Tras la expulsión de Casemiro, Manchester United jugará el segundo tiempo contra el Chelsea con 10 jugadores

El mediocmapista brasileño recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó en desventaja a los Red Devils
Manchester United v Chelsea - Premier League
El Manchester United está viviendo unos 45 minutos de ensueño ya que al medio tiempo está derrotando dos goles por cero al Chelsea en esta Jornada 5 de la Premier League 2025/26, partido en el que se esperaba todo menos un resultado como el que está gestándose hasta el momento.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para los dirigidos por Rubén Amorin, ya que justo antes de terminar el primer tiempo, Casemiro se fue expulsado luego de una serie de jaloneos sobre Andrey Santos, en una jugada por demás infantil para un futbolista de su categoría.

Al minuto 17 ya había recibido su primer tarjeta amarilla luego de golpear a Enzo Fernández en la pierna derecha, situación que consideró el colegiado como una falta con exceso de fuerza y fue antes de irse a los vestuarios que de nueva cuenta en una pelota en medio campo, el brasileño llegó por detrás y derribó a su rival para ganarse el segundo cartón preventivo.

Amorim movió sus piezas para la segunda mitad buscando que la expulsión del volante brasileño no tuviera un impacto fatal. El estratega del Manchester United sacrificó al delantero Benjamin Sesko para darle entrada al mediocampista uruguayo Manuel Ugarte.

Los Blues se habían quedado con 10 jugadores apenas al minuto 5, después de que el guardameta Robert Sánchez viera la tarjeta roja directa.

