Tras la lesión de Luis Ángel Malagón, estos porteros lucharán por ir al Mundial 2026 con México

Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial de 2026. Este martes 10 de marzo, el guardameta mexicano salió lesionado durante el duelo de la Copa de Campeones de la Concacaf entre el Club América y el Philadelphia Union. El arquero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles y su recuperación tomaría al menos seis meses, por lo que su presencia en la próxima justa mundialista queda prácticamente descartada.

Malagón parecía tener asegurado un lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre para el Mundial, pese a su reciente baja de nivel. Aunque no estaba claro si sería titular en la justa, se esperaba que el guardameta de las Águilas del América fuera convocado junto a Eduardo “Tala” Rangel y Guillermo Ochoa.

Con esta lesión, el Vasco Aguirre tendrá que volver a evaluar sus opciones en la portería para cubrir el lugar que Malagón dejará vacante en la convocatoria. A continuación te presentamos las opciones que tendría la selección mexicana para cubrir esta baja.

5. Luis García

Toluca v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El arquero de Toluca atraviesa un gran momento en su club, aunque no es titular indiscutible y alterna la posición con Hugo González. Aun así, vive uno de los mejores momentos de su carrera y podría meterse en la lista mundialista a última hora.

4. Hugo González

Pumas UNAM v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El arquero de 35 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Antonio “Turco” Mohamed ha generado una fuerte competencia interna en Toluca entre González y Luis García, lo que se ha traducido en un alto nivel por parte de ambos guardametas. En ese contexto, no sería descabellado que Javier Aguirre lo considere tras la lesión de Luis Ángel Malagón.

3. Andrés Gudiño

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tras la lesión de Kevin Mier, el arquero de Cruz Azul se ha consolidado como titular y ha firmado una gran temporada. Sus destacadas actuaciones incluso han despertado el interés de la Selección Mexicana. Ante la baja de Luis Ángel Malagón, Gudiño podría sumarse a la competencia por un lugar en el arco del Tri.

2. Alex Padilla

Real Sociedad v Athletic Club - Copa Del Rey | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El joven guardameta del Athletic Club ya fue considerado por Javier Aguirre en convocatorias anteriores. Actualmente es el único portero mexicano que milita en Europa, aunque no cuenta con demasiada regularidad. Aun así, Padilla es un elemento que el Vasco conoce bien y que podría encajar sin problema en el rol de tercer arquero dentro de la selección.

1. Carlos Acevedo

Tijuana v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Carlos Acevedo podría perfilarse como la opción más lógica, considerando que Javier Aguirre lo ha convocado en las convocatorias más recientes, aunque todavía no le ha otorgado minutos. El guardameta cuenta con experiencia, pero no atraviesa su mejor momento, al igual que Santos Laguna. Acevedo pasó de ser uno de los porteros más confiables de la Liga MX a figurar entre los más goleados en los últimos torneos. Aun así, destaca por sus grandes reflejos y su capacidad bajo los tres palos, aunque su juego con los pies sigue siendo un aspecto a mejorar y tampoco sobresale en las salidas por alto.