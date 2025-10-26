Tras un gol anulado a Brunetta y un penal de Nahuel echado para atrás, Tigres no pasa del cero con Xolos

Este sábado en el Estadio Universitario, Tigres se enfrenta a Xolos, duelo importante para ambos conjuntos que aspiran a la fase final. Luego de los primeros 45 minutos, no se ha podido romper el cero, pues hubo un gol anulado al argentino Juan Brunetta y el árbitro Jorge Camacho echó para atrás un penal del arquero argentino Nahuel Guzmán sobre Gilberto Mora, tras revisar en el VAR.

Apenas a los dos minutos, los de casa habían sorprendido de la mano del mediocampista argentino, que recibió la pelota dentro del área para luego mandar a guardar el esférico con un remate sin mucha fuerza. Sin embargo, el VAR llamó al nazareno para revisar la acción y determinó que había falta previa de Brunetta, ya que al dar la media vuelta alzó demasiado el brazo golpeando en el rostro a Alejandro Gómez. Esto significaba el noveno tanto del sudamericano en el semestre, con lo que hubiera igualado en la tabla de goleo al brasileño Joao Pedro de San Luis y al argentino Germán Berterame de Rayados, aparte hubiera quedado a uno del líder portugués Paulinho Dias del Toluca.

Pese al dominio de los regios, los Canes Aztecas estuvieron cerca de tener una pena máxima a su favor cuando El Patón derribó al mundialista sub-20. Al minuto 26, se lanzó un centro hacia el área encontrando totalmente solo a Mora, pero el cancerbero alcanzó a contactarlo al intentar ir por la pelota, lo que no dudó el silbante en marcar como pena máxima. El VAR lo mandó a revisar y al final, Camacho argumentó que Nahuel contactó primero el balón, por lo que el choque con el juvenil fue una acción meramente futbolera y por ello, no había penal.

Previo al arranque del partido por la Jornada 15 de la Liga MX, se le hizo un reconocimiento a Javier Aquino y al francés André-Pierre Gignac por sus 400 partidos como Tigres, así como a Nahuel Guzmán, que cumplió 500 duelos con la casaca felina. Todos ellos, reconocidos como históricos de la institución en su época más ganadora.