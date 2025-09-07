Trent Alexander-Arnold comienza a carburar en el Real Madrid

Hasta hace apenas unas semanas, Trent Alexander-Arnold era uno de los fichajes que menos entusiasmo despertaba en el inicio de temporada del Real Madrid. Su adaptación parecía estancada, la competencia de Carvajal lo tenía contra las cuerdas y su impacto en el juego era discreto. Sin embargo, el 2-1 frente al Mallorca en el Santiago Bernabéu puede haber marcado un antes y un después en su etapa como madridista.

A Trent le empiezan a salir las cosas

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El partido dejó tres acciones que muestran la versión que el club y Xabi Alonso esperan del lateral inglés. La primera, su calidad ofensiva. Desde los primeros minutos, Trent demostró por qué llegó al Real Madrid: un pie privilegiado para generar peligro. Dos asistencias filtradas a la carrera de Kylian Mbappé terminaron en ocasiones claras, una en gol anulado por fuera de juego milimétrico y otra en un mano a mano. La sincronización aún no es perfecta, pero se vislumbra un arma letal para el futuro inmediato.

La segunda acción clave llegó en el minuto 61. En medio del desconcierto tras el gol anulado a Arda Güler, el Mallorca rozó el empate con un remate de Mateo Joseph. Allí apareció Trent, lanzándose con valentía para bloquear un disparo que era gol seguro. Una acción defensiva de valor incalculable, de esas en las que Carvajal ha construido su prestigio. Ese momento confirmó que el inglés puede ser también un salvavidas en defensa, no solo un generador de juego.

“El Bernabéu es sagrado”

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

La presión de jugar en el Real Madrid no es algo que le intimide. En una entrevista reciente con GQ, Trent fue claro: “El Bernabéu es sagrado y la camiseta del Madrid pesa, pero en el buen sentido: exige y hace dar más”. Desde su presentación como jugador blanco, dejó claro que buscaba esa responsabilidad. “Tengo ganas de sentir la presión del Madrid”, aseguró. Y poco a poco empieza a responder a esas palabras con hechos.

Aunque no arrastra un traspaso millonario, su alto salario y el esfuerzo económico del club por incorporarlo generan también exigencias internas. La afición y el vestuario esperan que esté a la altura del desafío.

Los retos que vienen

El triunfo ante el Mallorca fue un respiro, pero el verdadero examen empieza tras el parón internacional. El 16 de septiembre, el Madrid recibe al Olympique de Marsella en Champions, un torneo que medirá la verdadera dimensión de Trent. Después llegará el derbi contra el Atlético en el Metropolitano, y en noviembre una secuencia de duelos de máxima exigencia: Juventus, Clásico frente al Barça y la visita del Liverpool a Anfield, un regreso cargado de morbo y emoción para el lateral inglés.

El desafío de consolidarse

En un Real Madrid que ha elevado el listón con Xabi Alonso y donde figuras como Vinícius son el ejemplo de crecimiento y competitividad, Trent sabe que no basta con destellos. Necesita continuidad, personalidad y regularidad para ganarse la titularidad y callar a los críticos. El 2-1 al Mallorca fue un primer paso en la dirección correcta. Ahora, lo que se avecina será la verdadera prueba de fuego.