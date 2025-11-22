Tres maneras en que el Arsenal puede afrontar la ausencia de Gabriel Magalhaes

El Arsenal ha sufrido en repetidas ocasiones la mala suerte con las lesiones durante la era de Mikel Arteta, y la desgracia se sumó durante el parón internacional de noviembre con la lesión de Gabriel Magalhaes.



Una lesión en el muslo derecho sufrida durante la victoria amistosa de Brasil sobre Senegal, ha dejado al central de baja. Gabriel ha sido fundamental para el éxito del Arsenal esta temporada, tanto por su contribución defensiva como por su aportación ofensiva a balón parado.



Brazil v Senegal - International Friendly | Ryan Pierse/GettyImages

Aunque aún se desconoce la gravedad de su lesión, los primeros informes apuntan a que estará de baja entre uno y dos meses, lo que podría suponer un total de 15 partidos perdidos con el Arsenal. Una baja prolongada sería devastadora para la lucha por los títulos, que podrían depender de un buen cierre de temporada.



El Arsenal, uno de los grandes del norte de Londres, afronta tres partidos complicados tras el parón internacional: un encuentro contra su eterno rival, el Tottenham, seguido de duelos contra el Bayern Múnich y el Chelsea. Gabriel podría perderse varios partidos clave después de su visita a Stamford Bridge.



Aquí presentamos tres posibles sustitutos para el defensa estrella del Arsenal.



Cristhian Mosquera

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El reemplazo más obvio para Gabriel, quien ha sido titular en todos los partidos del Arsenal de la Premier League y la Champions League esta temporada, es Cristhian Mosquera. El fichaje de verano llegó procedente del Valencia precisamente para este tipo de situación y ya ha disputado 12 partidos con los Gunners esta temporada.



El español rindió de forma admirable cuando tuvo que entrar en acción para reemplazar a William Saliba al inicio de la temporada, ofreciendo actuaciones impresionantes contra el Liverpool, el Nottingham Forest y el Athletic Club; en dos de esos partidos mantuvo la portería a cero.



El talentoso jugador de 21 años ha demostrado su valía de inmediato y, si bien no romperá la sólida dupla formada por Saliba y Gabriel a corto plazo, se ha ganado la confianza de Arteta como su reemplazo ideal.



Puede que esté algo falto de ritmo tras haber tenido poca participación en las últimas semanas con los Gunners, pero ha demostrado que tiene la capacidad de reforzar la defensa del Arsenal cuando se le necesita.



Piero Hincapié

Burnley v Arsenal - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El otro fichaje defensivo del Arsenal ha tenido poca participación esta temporada. Una lesión impidió que Piero Hincapié causara un impacto inmediato a su llegada al fútbol inglés, limitándose a tan solo cinco apariciones en total.



El ecuatoriano representó a su país en dos ocasiones durante la fecha FIFA y ya ha jugado tanto de central como de lateral izquierdo con el equipo filial del Arsenal. Con años de experiencia en el Bayer Leverkusen, aunque principalmente jugando en una defensa de tres, Hincapié debería adaptarse sin problemas al once inicial de Arteta.



La ventaja de Hincapié reside en su zurda, una cualidad útil, si bien no esencial, al jugar en el lateral izquierdo. Su físico y garra también serán atributos valiosos contra los delanteros de élite en las próximas semanas.



Riccardo Calafiori

Fulham v Arsenal - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Al igual que Hincapié, Riccardo Calafiori puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo. Esta última posición es la que ha ocupado esta temporada, superando a Myles Lewis-Skelly en la jerarquía del equipo y siendo titular en los 11 partidos de la Premier League.



Calafiori es un central competente, pero cambiarlo de lateral izquierdo supone un riesgo. Desestabilizar aún más la defensa que tantos éxitos le ha dado al Arsenal esta temporada podría no ser una decisión acertada, especialmente considerando que hay otros candidatos que pueden ocupar el puesto de Gabriel.



Por supuesto, Lewis-Skelly ha demostrado ser un lateral izquierdo capaz y no tendría problema en regresar al once inicial de la Premier League para permitir que Calafiori juegue en el centro, pero podría ser un riesgo que Arteta debería evitar.



Para el partido contra el Tottenham, Calafiori también es duda por lesión, aunque debería jugar.

