La guía de Turquía para el Mundial 2026: no será solo un viaje de turismo

La historia de Turquía en la Copa del Mundo es una de las más peculiares del fútbol. Antes de sellar su clasificación a 2026, al vencer a Kosovo en los playoffs de la UEFA, solo contaban con dos participaciones previas: 1954 y un sorprendente tercer puesto en 2002.

Su participación en Japón y Corea del Sur dejó al mundo preguntándose si había surgido una nueva potencia futbolística, solo para luego desaparecer del escenario global.

Esta vez el plantel no es simplemente un grupo de revelaciones. Con una mezcla de figuras experimentadas y dos jóvenes talentos (de los que hablaremos en breve), el equipo dirigido por Vincenzo Montella parece listo para dar que hablar en Norteamérica, especialmente considerando que les ha tocado un grupo relativamente accesible con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

El camino al Mundial

Resultados en las eliminatorias: 6 victorias, 1 empate, 1 derrota

Goles a favor / en contra: 19 / 12 (incluyendo los Playoffs)

Máximos goleadores: Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu (3)

Máximos asistentes: Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu (4)

El desempeño de Turquía en las Eliminatorias fue más sólido de lo que muestran los papeles. El equipo perdió solo una vez en el grupo E, con una aplastante derrota 6 a 0 de local ante España, pero se recuperó con un empate en el partido de vuelta y ganó los cuatro partidos restantes, dos veces ante Georgia y dos ante Bulgaria, para terminar finalmente segundos en su grupo.

Kosovo v Turkiye - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Los playoffs también resultaron más accesibles de lo que se ve en los resultados. Las ajustadas victorias de 1 a 0 ante Rumania y Kosovo no demuestran el control de Turquía en ambos partidos, en los que solo faltó precisión a la hora de anotar, algo en lo que deberán trabajar antes de cruzar el Atlántico hacia Norteamérica.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO AUSTRALIA 13/6 BC Place PARAGUAY 19/6 Levi's Stadium ESTADOS UNIDOS 25/6 SoFi Stadium

Entrenador: Vincenzo Montella

Kosovo v Turkiye - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Experiencia en copas del mundo: el debut.

Tiempo a cargo del equipo: desde 2023.

En el cargo desde septiembre de 2023, Turquía representa la primera experiencia de Vincenzo Montella como entrenador de una selección nacional, tras una larga carrera dirigiendo principalmente en clubes del fútbol italiano, entre ellos AC Milan, Fiorentina y Sampdoria.

Tuvo un comienzo destacado en el puesto, con cerca de un 60% de victorias y una notable flexibilidad táctica.

Además de llevar a Turquía a su primer Mundial en 24 años, Montella también lideró al equipo al ascenso a la Liga A de la UEFA Nations League.

¿Cómo juega Turquía?

Formación preferida: 4-2-3-1.

Estilo: basado en la posesión.

Fortalezas: mantener la posesión de la pelota, creatividad por los laterales

Debilidades: falta de un delantero de elite con experiencia en Copas del Mundo.

La Turquía de Montella juega con un estilo híbrido que refleja la composición de su plantel.

Habitualmente alineado en un 4-2-3-1, el equipo combina la creatividad de sus jóvenes atacantes con una sólida y madura disciplina defensiva. Sin la pelota, Turquía es compacta y laboriosa, con todos los jugadores dispuestos a retroceder y colaborar cuando están bajo presión.

Con posesión del balón, sin embargo, se convierte en un equipo muy distinto. Con Hakan Çalhanoğlu marcando el ritmo desde el mediocampo, el conjunto de Montella se siente cómodo controlando la pelota, jugando pacientemente en espacios reducidos antes de atacar en el momento justo.

Esos momentos suelen generarlos sus dos jóvenes figuras, Kenan Yıldız y Arda Güler, cuya creatividad e imprevisibilidad los convierten en las verdaderas estrellas de Turquía.

Los jugadores a seguir

Factor X: a sus 21 años, Arda Güler es el hombre principal del equipo turco. Ya sea que esté ubicado en el medio campo o por la banda, puede hacer magia de un momento a otro, colocando remates al ángulo o filtrando pases por las mejores defensas.

Kosovo v Turkiye - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Revelación: si buscamos en el diccionario la definición de “bajo la lupa”, Barış Alper Yılmaz aparecerá primero. Si logra repetir en la selección sus actuaciones con el Galatasaray, su valoración puede dispararse rápidamente.

La equipación que usará el conjunto turco

Equipación de Turquía para la Copa del Mundo | Nik

Un diseño inspirado en el mármol toma protagonismo en el vestuario titular de Turquía para el 2026, con una importante bandera centrada encima del logo de Nike.



La camiseta suplente, mantiene un diseño limpio con una base blanca, detalles en dorado y una franja roja a lo largo del pecho también con un patrón estilo mármol.

Posible alineación titular

Posible XI de Turquía | FootballUser

Aunque a veces hace algunos ajustes, los 11 titulares de Vincenzo Montella se mantuvieron bastante estables en los últimos meses.

Uğurcan Çakır es el arquero titular indiscutido, mientras que en defensa, el experimentado Merih Demiral forma dupla con Abdülkerim Bardakcı, aunque Ozan Kabak también es una alternativa fuerte. El capitán y mediocampista Hakan Çalhanoğlu maneja los tiempos del equipo, generalmente acompañado por el combativo İsmail Yüksek, el yin perfecto para su yang.

En el último tercio es donde el equipo realmente promete. Arda Güler y Kenan Yıldız, dos de los jóvenes atacantes más talentosos del fútbol mundial, aportan creatividad y son capaces de sorprender con jugadas mágicas en cualquier momento.



Kerem Aktürkoğlu es quien probablemente lidere el ataque. Si bien es una opción sólida, no es naturalmente un delantero. El puesto de 9 sigue siendo la mayor debilidad de Turquía: un goleador de élite es lo que podría llevar a este equipo al siguiente nivel.

Estado de forma actual

Como ya se mencionó, los resultados de los playoffs disputados en marzo por Turquía (dos victorias 1 a 0) lo hacen parecer más ajustado de lo que realmente fue. Mirar los remates al arco ayuda a entenderlo: solo dos acertados de 16 contra Rumania y tres de 12 contra Kosovo. En pocas palabras, al equipo de Montella le faltó precisión de cara al gol.

Sin embargo, en la defensa, las cosas funcionan diferente. Dos vallas invictas y solo dos tiros al arco recibidos en ambos partidos. Turquía mantiene lejos de su área el peligro, una habilidad muy útil para cuando empiece el torneo.

¿Qué podemos esperar de la afición turca?

Los hinchas del futbol local en Turquía son muy apasionados y esa energía también se ve reflejada en la selección nacional.

Kosovo v Türkiye - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Armando Babani - UEFA/GettyImages

Luego de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo, miles de personas salieron a las calles de Estambul y otras ciudades de todo el país, agitando banderas, encendiendo bengalas, cantando a todo pulmón y haciendo sonar bocinas a modo de festejo.

La misma atmósfera electrizante sin lugar a dudas llegará a las tribunas de Norteamérica de la mano de la hinchada turca con ruido, color y muchas caras pintadas.

Lo que el país espera

Dado el grupo que les tocó (Australia, Paraguay y Estados Unidos) y la calidad de su plantel, particularmente Çalhanoğlu, Güler y Yıldız, los hinchas turcos estarán decepcionados si el equipo no logra superar la fase de grupos e incluso si no terminan primeros..

En realidad, muchos esperan que lleguen aún más lejos. Sin embargo, luego de una ausencia tan larga en Copas del Mundo, la falta de experiencia en el mayor escenario del futbol significa que aún todo puede pasar.

Y finalmente ...

Con quién no se quieren enfrentar : España.

: España. Característica que define a Turquía : 2, es el número de partidos que Turquía perdió desde el inicio del 2025.

: 2, es el número de partidos que Turquía perdió desde el inicio del 2025. Si las cosas van mal: será por la falta de un goleador.

será por la falta de un goleador. ¿Qué dirán todos si Turquía queda afuera muy rápido? Un equipo con tanto talento debería haber llegado más lejos.