“Tuvimos el balón, pero no estuvimos acertados ofensivamente”: Domènec Torrent tras la caída de Rayados ante Pumas

La gestión del español Domènec Torrent al frente de Monterrey en este Clausura 2026 no es lo que se esperaba, ya que luego de siete jornadas disputadas, el equipo se encuentra fuera de los puestos de Liguilla al estar ubicado en el noveno peldaño con diez unidades, producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas.

Para mala fortuna de los regios, una vez más fueron vencidos, esta vez por los Pumas en el Olímpico Universitario a través de un doblete del colombiano Álvaro Angulo, en la Fecha 7, aun cuando el estratega ibérico estuvo consciente de que tuvieron más posesión del esférico, mas no han sabido ser certeros al frente y reflejarlo en el marcador.



En conferencia de prensa, el exauxiliar del español Pep Guardiola no tuvo reparos en alabar el trabajo del técnico rival, Efraín Juárez, argumentando que no entiende las críticas que recibe de forma continua. Sumado a ello, Torrent aceptó que pueden dar mucho más y que de poco sirve tener la pelota si no son efectivos.



“Felicité a su técnico. No entiendo las quejas a Efraín. Me gusta mucho lo que he visto, enfrentamos a un equipo en forma. Es un equipo que juega de memoria, me encanta eso y lo he felicitado por eso. Es un equipo muy reconocible”, indicó.

“Debemos mejorar muchas cosas, somos conscientes, yo primero. Hay altibajos y es un equipo que hace dos meses disputó la semifinal y casi la final. Se nos marcharon dos jugadores, tres, entonces soy consciente que tenemos equipo para dar mucho más, pero hay que ser conscientes de que debemos ser mejores de visita”, confesó el timonel europeo.



“Hemos tenido 65 por ciento, con 25 disparos a portería, diez atajadas y el segundo es un corner. Tuvimos claro atacar con las bandas. Con la lesión de Fidel (Ambriz) pusimos otro delantero, en la segunda parte rematamos y no arriesgamos. Era buscar puntos, no eliminatoria y no fue suficiente. Tuvimos el balón, dos contra uno, pero no estuvimos acertados ofensivamente”, añadió.



Otro de los temas que tocó el ex del San Luis fue la sequía goleadora que lleva Rayados al registrar solo una anotación en los últimos tres cotejos.

“Hay que hacerlo mejor, la plantilla está diseñada para marcar goles y tener el balón, que lo tenemos, pero hay que tenerlo para atacar mejor. No me quejo de la actitud de los jugadores. No es de la actitud, pero no me puedo quejar de que no hayan buscado el resultado. No ha podido ser, nos hemos enfrentado a un muy buen equipo y lo único que podemos hacer es mejorar”, finalizó.