Udinese vs Milan: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Serie A

La Serie A promete muchas emociones esta temporada. Y así lo está haciendo. Con tan solo tres fechas disputadas, hay paridad en la parte de arriba de la tabla y ninguno quiere dejar pasar la oportunidad de ser uno de los equipos que compita por el ansiado título.

Ese es el caso del Udinese y el Milan quienes solo los separa un punto, y buscarán estirar la ventaja en este enfrentamiento.

A continuación todo lo que tenes que saber.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Udinese vs Milan?

Ciudad: Udinese, Italia

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 14:44 horas (ET), 12: 45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Bluenergy Stadium

¿Cómo se podrá ver Udinese vs Milan en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN. En EEUU por Paramount +.

Últimos cinco partidos del Udinese

Rival Resultado Competición Pisa 1-0 V Serie A Inter 2-1 V Serie A Hellas Verona 1-1 E Serie A Calcio 2-0 V Copa Italia Werder Bremen 2-1 V Amistoso

Últimos cinco partidos del Milan

Rival Resultado Competición Bolonia 1-0 V Serie A Lecce 2-0 V Serie A Cremonsse 2-1 D Serie A Bari 2-0 V Copa Italia Chelsea 4-1 D Amistoso

Últimas noticas del Udinese

Pisa SC v Udinese Calcio - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

El Udinese tuvo un arranque soñado esta temporada. Sin haber conocido la derrota aún, se encuentra en el puesto tres y buscará seguir estirando esta buena racha ante un Milan que saldrá en busca de los tres puntos.

Últimas noticias del Milan

AC Milan v Bologna FC 1909 - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

Por el lado del Milan, su arranque fue un poco más irregular pero eso no le priva de estar peleando arriba en estas primeras tres fechas. Buscarán anteponerse con su jerarquía individual para ser uno de los candidatos del torneo.

Posibles alineaciones

Udinese: Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karistrom, Atta, Kamaro; Bravo, Davis.

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Estupiñan; Loftus-Cheek, Rabiot; Giménez.

Pronóstico SI

Udinese 1-0 Milan

