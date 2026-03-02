Última hora sobre la Finalissima entre Argentina y España

El estallido de la guerra en Medio Oriente puso en jaque la organización de la Finalissima entre Argentina y España, que se disputaría en Qatar el próximo 27 de marzo. El país que recibió la última Copa del Mundo fue uno de los blancos de Irán en la oleada de ataques y la federación local suspendió todas las actividades hasta nuevo aviso.

Según informó el Diario AS, este lunes se iniciaron las conversaciones entre todos los involucrados para definir que pasará con el gran partido, que ya tenía entradas agotadas en el imponente estadio de Lusail, donde la Albiceleste alcanzó la gloria mundial hace tres años y meses.

Jordan v Morocco - FIFA Arab Cup 2025 Final | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

“Con respecto a la Finalísima programada para el 27 de marzo, la UEFA está monitorizando y evaluando cuidadosamente todos los desarrollos de la situación en cooperación con la CONMEBOL y el COL”, reza el comunicado de la UEFA.

A esta hora, al depender la organización del Comité Supremo qatarí y no de la federación local, el partido sigue en pie, aunque todas las partes involucradas están barajando opciones de sedes para llevar el partido en caso de que la situación bélica continúe o escale en Medio Oriente.

Argentina se clasificó tras ganarle la final de la Copa América a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami a mediados de 2024, mientras que España consiguió su pasaje en esa misma época del año venciendo a Inglaterra en la gran final de la Eurocopa celebrada en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania.

Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: Final | Buda Mendes/GettyImages

Tanto Luis de la Fuente como Lionel Scaloni habían expresado su entusiasmo por jugar este partido, y la realidad marca que sería un cruce entre dos de las máximas candidatas a hacerse de la Copa del Mundo el próximo verano. Los fanáticos están a la espera de la resolución, con el foco puesto, obviamente, en la seguridad.

