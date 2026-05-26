Últimas noticias de fichajes Cruz Azul: el nuevo contrato de Joel Huiqui, la probable salida de Gudiño y más

Cruz Azul está de fiesta: el club cementero consiguió su décimo título de la Liga MX tras vencer a Pumas en la gran final del torneo Clausura 2026. Aunque apenas han pasado algunas horas tras conseguir el campeonato, han surgido varias noticias con respecto al cuadro celeste.

A continuación te presentamos las noticias más recientes de la Máquina de cara al torneo Apertura 2026.

Joel Huiqui continuará al frente del equipo

Previo a la final ante Pumas, el ingeniero Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, aseguró que la única manera en la que Joel Huiqui seguiría al frente del proyecto cementero sería si ganara el título.

Después de conseguir la décima copa con la Máquina, el presidente de la institución aseguró que Huiqui se mantendrá en su puesto para el Apertura 2026.

El técnico mexicano, quien hasta hace no mucho se encargaba de dirigir al equipo sub-21, firmaría su nuevo contrato esta misma semana. De acuerdo con un reporte del periodista César Caballero, Huiqui finalmente tendría "sueldo de primer equipo". Se especula que la duración del vínculo sería de dos años con opción a uno más.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Andrés Gudiño cambiaría de aires en el mercado de verano

Andrés Gudiño ha demostrado ser un portero más que confiable. El guardameta cubrió de gran manera el arco de la Máquina durante la ausencia de Kevin Mier. Sin embargo, una vez que el colombiano se recuperó de su lesión, el jugador mexicano fue relegado al banco de suplentes.

A sus 29 años, el futbolista busca ser titular en un equipo de la Liga MX. De acuerdo con los reportes más recientes, Gudiño estaría el el radar de dos equipos: Atlante y Tigres.

'Gudi' deberá pensar fríamente cuál será su siguiente paso. Con los 'Potros' podría ser fundamental en el esquema de Miguel Herrera, mientras que con los felinos sería suplente de Nahuel Guzmán, con esperanzas de ser el reemplazo del 'Patón' en el mediano plazo.

Cruz Azul v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Willer Ditta es llamado a la selección colombiana para el Mundial 2026

Otra buena noticias para Cruz Azul es que Willer Ditta fue convocado por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026 con la selección colombiana. El central de 28 años ha firmado una temporada increíble con los cementeros y fue pieza importante para levantar la décima.

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Quien no logró ingresar a la convocatoria mundialista fue Kevin Mier. Lorenzo prefirió apostar por Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero en el arco.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Ditta se sumará a Erik Lira como los dos jugadores de Cruz Azul que disputarán la justa mundialista este verano.