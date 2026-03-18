Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Gandolfi, Klauss, Estupiñán, Funes Mori, Viñas, Navas, Gignac y Solari

En la Liga MX el mercado de transferencias culminó, pero en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, sin olvidar que algunos conjuntos ya piensan a futuro, así que se han desatado rumores sobre posibles traspasos en el verano.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del Clausura 2026:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Juárez renovó a Óscar Estupiñán

Gol tras gol se ganó el cariño de la frontera. 🫂⚽️



Hoy Juárez lo vuelve a elegir.

¡Seguimos JUNTOS hasta 2029!



📰Más información ⬇️https://t.co/CbLy4gIcqZ pic.twitter.com/qYmHUyG91E — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 16, 2026

Bravos ya se prepara para el futuro y sabe muy bien que el delantero ha cumplido con su papel de transformar goles.



Debido a eso, y a que en el mercado de fichajes pasado sonó para reforzar a otras escuadras, los fronterizos extendieron el vínculo con el colombiano por otros tres años, es decir, hasta junio del 2029.

2. André-Pierre Gignac cerraría su etapa con Tigres

André-Pierre Gignac | Jam Media/GettyImages

El francés ya ha dejado su nombre escrito con letras de oro al ser el máximo romperredes en la historia del club, poro ello, no habría reparo en que le ponga fin a su ciclo con el jersey universitario.



De acuerdo con el periodista Miguel Arizpe de Mediotiempo, este será el último semestre donde El Bomboro estará presente con la UANL, ya que no renovaría su vínculo, el cual acaba en junio de este año.

3. Javier Gandolfi, al rescate de León

Javier Gandolfi | NELSON ALMEIDA/GettyImages

El fin de semana, Ignacio Ambriz decidió dar un paso al costado de los Panzas Verdes tras los malos resultados cosechados.



Y aunque el nombre del uruguayo Robert Dante Siboldi sonó con fuerza como candidato al banquillo, al final, el argentino sería el elegido por la directiva esmeralda para enderezar el barco.



El periodista argentino César Luis Merlo informó que el campeón como futbolista con Xolos firmaría contrato hasta diciembre del 2026. El acuerdo ya estaría cerrado y el exdefensor viajaría en las próximas horas al Bajío para conocer al grupo y tener su primera práctica.

4. Keylor Navas rechazó primera oferta de Pumas

Keylor Navas | Hector Vivas/GettyImages

El periodista David Faitelson reveló que Universidad Nacional ya se acercó con el arquero para iniciar negociaciones de renovación, pero al mismo tiempo, este ya tiene otras opciones en dado caso que no se quiera mantener en México. Una de ellas, el Inter Miami de la MLS.



Según la fuente, las charlas entre el club y el tico arrancaron, pero el problema es que aparecieron otras ofertas con mayor poderío económico, debido a esto, declinó el primer acercamiento de los auriazules pese a que su deseo es mantenerse en México, pues no quedó complacido con el tema económico y el tiempo ofrecido en su nuevo contrato.

5. Esteban Solari es tentado desde Chile

Esteban Solari | Jam Media/GettyImages

Los Tuzos del Pachuca corren peligro de perder a su estratega, ya que de acuerdo con el periodista argentino Nahuel Ferreira, este interesa en el país andino.



El comunicador explicó que la Universidad de Chile está dispuesta a ofrecerle un contrato con cifras que compiten directamente con los salarios de México. No obstante, hasta ahora se desconoce si el argentino realmente estaría dispuesto a abandonar al cuadro de la Bella Airosa.

6. Joao Klauss, una vez más en el radar de León

Joao Klauss | Luiza Moraes/GettyImages

Diversas fuentes han especulado que el delantero argentino Rogelio Funes Mori no seguiría con los Panzas Verdes una vez que culmine el semestre.



Como reemplazo para el ataque, La Fiera buscaría una vez más al romperredes brasileño del Galaxy de Los Ángeles de la MLS, al cual ya había buscado hace unos meses, por lo que reactivarían las negociaciones, al menos así lo indicó Paco Montes de FOX Sports.



Eso sí, todo dependería del caso del centro delantero uruguayo Federico Viñas, quien regresaría de su préstamo con el Real Oviedo de España, el cual ya está destinado a descender en LaLiga.