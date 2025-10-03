Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Martín Anselmi, Gonzalo Piovi, Efraín Juárez y James Rodríguez

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título, sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Martín Anselmi suena en Ciudad Universitaria

Martín Anselmi | Image Photo Agency/GettyImages

Con información del Diario Récord y de FOX Sports, se menciona que Efraín Juárez podría estar en peligro de perder su puesto. Pese a que la directiva felina confía plenamente en su canterano, los resultados no son los esperados hasta ahora.



Debido a ello, Pumas ya consultó al timonel argentino para conocer su sueldo, que es de 2.5 millones de dólares anuales. Sin embargo, el ex Celtic todavía tiene tiempo para enderezar el barco universitario.

2. Gonzalo Piovi renovó con Cruz Azul

PIOVI RENOVADO 🔥



Nuestro central firmó una ampliación de contrato para seguir defendiendo estos colores con la misma pasión y entrega que lo caracterizan.



¡Vamos por más, Gonza! 💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/Vdjm00RSJs — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 2, 2025

El defensa argentino estuvo a nada de salir de La Noria para enrolarse con el Inter Miami de la MLS, algo que le parecía atractivo porque jugaría a lado de su compatriota Lionel Messi.



Al final, todo se vino abajo de último momento y el zaguero se quedó en La Máquina, incluso extendió su vínculo hasta junio del 2028, lo cual dio a conocer el equipo a través de sus redes sociales.

3. La MLS estaría tentando a James Rodríguez

James Rodríguez | Jam Media/GettyImages

Se sabe que el colombiano no estaría del todo contento en León, así que acabando el 2025 podría hacer sus maletas para ver su próximo destino.



El portal SoyFiera compartió una entrevista con el periodista José Luis Alarcón de TRO Sports de Colombia, revelando que desde la liga estadounidense han buscado al mediocampista, algo que está analizando dependiendo lo que más le convenga.



“Sé que en la cabeza de James está el Mundial porque este puede ser el último en su carrera así como su despedida y sé que busca tener una buena consistencia física y mental y club León no le ofrece esa expectativa ya que él llegó con muchas ilusiones y ante la baja de ese torneo vinieron sensaciones no muy positivas aunque él es un profesional y (Eduardo) Berizzo supo trabajar con él, es muy diferente el tema de la sensaciones”, comentó el comunicador cafetalero.