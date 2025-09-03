Últimas noticias de fichajes para el A2025 de Liga MX: Nájera, Quispe, Andrada, Rigoni, Dória, Ochoa, Frías y más

Está por jugarse la séptima jornada del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y el Fútbol de Estufa continúa, así que varios clubes siguen anunciando sus altas y bajas oficiales.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del A2025:

1. Emiliano Rigoni se marchó de León

O São Paulo acertou nesta terça-feira (02) o retorno do atacante Emiliano Rigoni. O argentino de 32 anos de idade, que estava no Club León, do México, assinou contrato até 31 de dezembro de 2025, com metas estipuladas para renovação automática até 31 de dezembro de 2026.… pic.twitter.com/RUKW32bE9r — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 2, 2025

El extremo derecho dejó atrás a La Fiera para aventurarse en Brasil, luego de rescindir su contrato.



El centrocampista había llegado al Bajío apenas este año, pero ya fue anunciado como nuevo refuerzo del Sao Paulo de Brasil, tal como lo había adelantado el periodista argentino César Luis Merlo.

2. Guillermo Ochoa es vinculado con el Querétaro

Guillermo Ochoa | Eurasia Sport Images/GettyImages

A través de FOX Sports Radio, el periodista Gustavo Mendoza reveló que el veterano arquero está en negociaciones con Gallos Blancos, luego que se cayera su posible fichaje con el Burgos FC de la Segunda División de España, aunque también comentó que hay otro interesado en México.



“Guillermo Ochoa está en negociaciones con los Gallos Blancos de Querétaro, están analizando y buscando la manera de que el portero sea su refuerzo para lo que resta del actual torneo y el siguiente semestre, que es previo al Mundial 2026. Sería un contrato especial el que están buscando hacerle. Ochoa fue ofrecido a los Gallos que ahora son propiedad del grupo estadounidense y son quienes están analizando la situación para ver si contratan a Guillermo. Se acerca su regreso al fútbol mexicano. Dice el entorno de Memo Ochoa que hay otra oferta del fútbol mexicano. Las condiciones de su contrato son muy diferentes. Ya no hay contrataciones en las ligas élite, los contratos millonarios de Ochoa ya no lo son, la prioridad para él es jugar donde pueda para aspirar a ese sexto Mundial”, confirmó el cronista.

3. Piero Quispe se une al Sydney FC

Piero Quispe is Sky Blue 🇵🇪🔷 pic.twitter.com/325iNsBBAI — Sydney FC (@SydneyFC) September 2, 2025

A través de sus redes sociales, Pumas despidió al peruano, deseándole éxito en sus siguientes proyectos.



El mediocentro se une al conjunto de Australia en condición de préstamo por un año, liberando así una plaza de extranjero para que Universidad Nacional vaya por otro fichaje internacional.

4. Adonis Frías fue anunciado por Santos FC

¡BIENVENIDO, ADONIS FRÍAS! 🐳



Adonis Frías é o novo zagueiro do Santos FC. O atleta de 27 anos foi contratado junto ao León, do México, com vínculo até 31 de dezembro de 2028! pic.twitter.com/3gkoTcVQfm — Santos FC (@SantosFC) September 2, 2025

A primeras horas de este martes se había comentado que el fichaje del defensor de León con el cuadro brasileño se había caído.



No obstante, al final, lograron arreglarse y El Peixe contará con el argentino, que deja atrás al Bajío.



El zaguero firmó contrato hasta diciembre del 2028.

5. Matheus Dória se queda en Atlas

Matheus Dória | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Debido a que el fichaje de Adonis Frías se estaba tambaleando, el Santos FC buscaba otra opción y ahí entraba el zaguero central de los Rojinegros, que ya tenía las maletas listas para irse de México, pero ahora continuará en la Madriguera.

6. Esteban Andrada se despidió de Rayados

Éxito en tus próximos proyectos, Esteban Andrada.



Juntos conseguimos una @TheChampions, y ahora te deseamos lo mejor #EnLaVidaYEnLaCancha.⚽️ 🙌 pic.twitter.com/1eyhLPemVZ — Rayados (@Rayados) September 1, 2025

Pese a que se le vinculó con el Al-Najma de Arabia Saudita, al final, el nuevo destino del arquero argentino será España, ya que se unirá al Real Zaragoza de la Segunda División, en calidad de préstamo por un año con obligación de compra si se cumplen determinados objetivos, notificó César Merlo.



La Sabandija mandó un mensaje a través de su cuenta de Instagram para despedirse de Rayados de Monterrey y su afición, aparte aceptó marcharse molesto con la directiva debido a que no le avisaron con tiempo que no entraba en planes.

7. Ronaldo Nájera se va a prueba con Atlético Madrid B

Ronaldo Nájera | Leopoldo Smith/GettyImages

El talentoso juvenil del Atlético San Luis fue fichado por los Colchoneros mediante el convenio con el club potosino, comentó César Merlo.



El mediocentro ofensivo formado en Tigres se va cedido por una temporada al cuadro B con opción de compra, esperando ganarse un lugar.

8. Alemao Zurawsky fue presentado por el Rayo Vallecano

Tal como se había comentado, la aventura del brasileño de ascendencia polaca con Pachuca llegó a su fin, siendo apenas poco más de un mes.



Este lunes, los Tuzos lo despidieron a través de sus redes sociales y posteriormente, el centro delantero fue anunciado como fichaje por el cuadro blanquirrojo desde su página web.

9. Robert Ergas jugará en Chipre

Robert Ergas | Jam Media/GettyImages

Tras haber quedado desligado de Pumas, el lateral izquierdo encontró un nuevo destino.



El uruguayo se pone a disposición del Aris Limassol y una vez que pase todas las pruebas médicas firmará un contrato de dos años, con opción de extender a uno más.

10. Nueva opción para Cruz Azul: Breel Embolo

Breel Embolo | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Azteca Deportes dio a conocer que La Máquina explora la posibilidad de ir por el fichaje del delantero suizo de origen camerunés del AS Mónaco de Francia, el cual sería el reemplazo de Ángel Sepúlveda.



No obstante, ahora que se reportó que El Cuate sólo estará algunas semanas fuera, posiblemente quede en rumor.