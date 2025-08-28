Últimas noticias de fichajes para la temporada 2025 de la MLS: Baluta, Chanot, Sancho, Fernandes, Jahkeele y Pratt

La temporada 2025 de la MLS está en juego y el pasado jueves 21 de agosto llegó a su fin la segunda ventana de transferencias de la liga estadounidense, sin embargo, varios clubes siguen llevando a cabo sus altas y bajas oficiales.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia norteamericana:

1. LAFC fichó a Alexandru Baluta

Alexandru Bǎluțǎ is Black & Gold.



📝 #LAFC signs free agent forward Alexandru Bǎluțǎ through the remainder of the 2025 season with an option for 2026. — LAFC (@LAFC) August 26, 2025

A través de las redes sociales y con un comunicado oficial, Los Ángeles FC dio a conocer la contratación del rumano para el resto de la temporada 2025 con opción de alargar hasta el 2026.



El delantero y seleccionado nacional por Rumania arriba en condición de libre tras haberse desligado del Steaua Bucarest.



“Alex llega con una vasta experiencia en las mejores ligas europeas y competiciones internacionales. Consideramos importante añadir otra opción de ataque a nuestro ya sólido grupo para reforzar nuestras posibilidades de ganar títulos este año. Las cualidades ofensivas y la versatilidad de Alex serán valiosas para nuestro equipo y fue alentador ver que está tan entusiasmado como nosotros con esta oportunidad”, declaró John Thorrington, director general del club.

2. Maxime Chanot puso fin a su carrera

Part of our History.



📝 Maxime Chanot retires from professional football, bringing an end to a distinguished career. — LAFC (@LAFC) August 27, 2025

Este miércoles, el internacional luxemburgués de 35 años decidió colgar los botines tras diez años de carrera en la MLS.



La mayoría de su tiempo en los Estados Unidos defendió la casaca del New York City FC, del 2016 al 2023, para luego pasar a Los Ángeles FC, su último club.



“Desde niño, soñé con ser futbolista profesional. Perseguí ese sueño con pasión y determinación. Nada fue fácil, pero estoy orgulloso de no haberme rendido nunca”, comentó el defensor.

3. Jadon Sancho iría a la MLS por amor

Jadon Sancho | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Un informe de la Gazzetta dello Sport reveló que la reciente relación del británico con la rapera estadounidense Saweetie podría llevarlo a jugar en los Estados Unidos.



El mismo informe indica que el traspaso del extremo izquierdo del Manchester United a la AS Roma de Italia se ha estancado, pese a tener todo acordado, ya que el futbolista no ha dado su aprobación final.



Por lo tanto, el atacante está considerando dejar Europa a los 25 años para fichar en la MLS, para así estar más cerca de su pareja. No obstante, aún tiene contrato con los Red Devils hasta el 2026.

4. Bruno Fernandes considera a la MLS para el 2026

Bruno Fernandes | Mike Hewitt/GettyImages

Según The Daily Mail, el centrocampista del Manchester United de Inglaterra está interesado en fichar por la MLS o la Liga Profesional Saudí el próximo año.



El internacional portugués de 30 años está dispuesto a quedarse una temporada más antes de la Copa del Mundo, pero luego estaría dispuesto a escuchar ofertas para dejar Old Trafford.



El mundialista lusitano ya rechazó una lucrativa transferencia al Al Hilal de Arabia Saudita este verano y tiene contrato hasta el 2027.

5. Villarreal está detrás de Jahkeele Marshall-Rutty

Jahkeele Marshall-Rutty | Steve Limentani/ISI Photos/GettyImages

De acuerdo con el periodista italiano Rudy Galetti, el Submarino Amarillo contempla al elemento del Charlotte FC porque quiere alguien polivalente capaz de jugar tanto en defensa como en ataque.



Con apenas 21 años, el canadiense juega cedido con El Acuñado hasta el próximo mes de diciembre, algo que buscaría aprovechar el equipo español antes de regresar a su club de origen, CF Montreal.



Al interior derecho se le expira el contrato en 2027, aunque todo apunta que podría salir antes debido al potencial visto por el Villarreal.

6. Owen Pratt firmará con el Chicago Fire

Per multiple sources: Goalkeeper Owen Pratt (08), one of the best prospects in LA Galaxy’s academy, will be joining Chicago Fire.



Pratt has struggled for playing time with LA Galaxy 2.



I don’t have all the details yet, but will be for the pro ranks and will start with Fire 2. pic.twitter.com/BSSieLilbL — USMNTProspects (@ProspectsUsmnt) August 27, 2025

MIR97 Media dio a conocer que el prometedor portero del LA Galaxy firmará con The Fire, aunque comenzará con el Chicago Fire II y se convertirá en canterano del primer equipo en el 2027.



Con 17 años, es una de las principales promesas de los Galácticos y un internacional juvenil muy valorado.



El traspaso podría darse en los próximos días y el guardameta firmará un contrato MLS Next Pro y un precontrato MLS con el cuadro rojo, que comenzará en la temporada 2027.