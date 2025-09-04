Últimas noticias de fichajes para la temporada 2025 de la MLS: Jailson, Navarro, Musa, Cremaschi, Pec, Lowe y más

La temporada 2025 de la MLS está en juego y el pasado jueves 21 de agosto llegó a su fin la segunda ventana de transferencias de la liga estadounidense, sin embargo, varios clubes siguen llevando a cabo sus altas y bajas oficiales con jugadores que quedaron libres.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia norteamericana:

1. Rayados negocia con Rafael Navarro

Rafael Navarro | Omar Vega/GettyImages

El club mexicano sigue apuntalando su plantilla y por eso está buscando hacerse con el fichaje del delantero brasileño del Colorado Rapids.



De acuerdo con el periodista mexicano Willie González, ya habría un acuerdo entre clubes, pero las pretensiones económicas del atacante son muy altas, así que por ese motivo no se ha podido cerrar la negociación.

2. Petar Musa es otra opción para Rayados

Petar Musa | Omar Vega/GettyImages

Del mismo modo, el conjunto regio tiene un plan B. Según ESPN, el delantero croata del FC Dallas también está en las opciones, sin embargo, hasta ahora no se ha reportado ninguna negociación con el club.

3. Benjamín Cremaschi dejó atrás al Inter Miami

✅ OFICIAL | El Parma anuncia el fichaje de Benjamin Cremaschi.



Llega cedido con una opción de compra de 4.5M€ desde el Inter Miami. pic.twitter.com/NPVnpAtEwE — Soy Calcio (@SoyCalcio_) September 2, 2025

El mediocampista, de nacionalidad estadounidense y argentina, fue cedido a préstamo al Parma de Italia.



De este modo, el seleccionado sub-20 de los Estados Unidos vivirá su primera experiencia en Europa tras haber estado con las Garzas.

4. LAFC anunció el fichaje de Jailson Siqueira

Jailson is Black & Gold.



📝 #LAFC has signed free agent midfielder Jailson through the remainder of the 2025 season with club options for 2026 and 2027. — LAFC (@LAFC) September 2, 2025

A través de sus redes sociales, Los Ángeles FC avisaron sobre la contratación del mediocampista, que llega en calidad de agente libre por el resto de la temporada 2025, con opciones del club para 2026 y 2027.



Con 29 años, el brasileño arriba desde el Celta de Vigo de España.

5. Charlotte FC se hizo con Baye Coulibaly

The next step in his Legacy! 🤝



The Club has added Crown Legacy FC midfielder Baye Coulibaly to the First Team roster. pic.twitter.com/LP6bhxssYZ — Charlotte FC (@CharlotteFC) September 3, 2025

Este miércoles, El Acuñado ha fichado al mediocampista del Crown Legacy FC, filial de la MLS Next Pro.



El internacional juvenil maliense de 19 años tiene contrato hasta el 2028 con opción para el 2029.

6. LA Galaxy rechazó una oferta por Gabriel Pec

Gabriel Pec | Ronald Martinez/GettyImages

Se dio a conocer que el actual campeón de la MLS dijo no a una propuesta del Olympique Lyon de Francia para hacerse con el extremo derecho brasileño. Los galos pusieron sobre la mesa alrededor de 16 millones de dólares, pero al tratarse de un referente, los Galácticos declinaron la oferta.

7. Damion Lowe llega al Houston Dynamo

We have signed Jamaican National Team defender Damion Lowe.



Welcome to Houston, Damion! — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) September 2, 2025

Este martes, el equipo anaranjado fichó al defensa central hasta el 2025 con opciones para el 2026 y 2027.



El veterano internacional jamaicano de 32 años arriba como agente libre tras haber estado con el Al-Okhdood de Arabia Saudita.

8. Minnesota United renovó el contrato de Anthony Markanich

🐜 is here to stay



The club has signed defender Anthony Markanich to a new contract through 2028, with a club option for 2029. pic.twitter.com/7NypFBCwGV — x - Minnesota United FC (@MNUFC) September 2, 2025

Los Loons extendieron el vínculo con el lateral izquierdo hasta el 2028 con opción para el 2029.



El defensor de 25 años ha jugado 35 cotejos en todas las competencias para los Bribones desde su arribo en el 2024.