Últimas noticias de fichajes para la temporada 2025 de la MLS: Porter, Curtin, Brady, Palencia, Oregel y Pineda

La temporada 2025 de la MLS está en juego y el pasado jueves 21 de agosto llegó a su fin la segunda ventana de transferencias de la liga estadounidense, sin embargo, varios clubes siguen llevando a cabo sus altas y bajas oficiales con jugadores que quedaron libres, además ya comienzan los rumores sobre la siguiente campaña 2026.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia norteamericana:

1. New England Revolution despidió a Caleb Porter

.@NERevolution part ways with Caleb Porter.



Assistant coach Pablo Moreira will serve as interim head coach: https://t.co/1UDeDMnms0 pic.twitter.com/7g9bQjFKTk — Major League Soccer (@MLS) September 15, 2025

Arrancando esta semana, los Revs decidieron cortar el proceso del técnico, ya que el club está por quedar fuera de la postemporada por segunda campaña consecutiva, a cuatro partidos de culminar la fase regular.



El equipo dio a conocer que el uruguayo Pablo Moreira lo suplirá por el resto del torneo.

2. New England Revolution contactó a Jim Curtin

Jim Curtin | Jeff Dean/GettyImages

GIVEMESPORT informó que los Revs se pusieron en contacto con el dos veces Entrenador del Año de la MLS para poder llevarlo a dirigir el club.



Las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar, pero el estratega está dispuesto a aceptar el reto, siempre y cuando se trate de un proyecto serio.

3. DC United cortó a Ally Mackay

D.C. United has parted ways with General Manager Ally Mackay. We wish him all the best in the future.



Read More: https://t.co/iDaj2J9FbP pic.twitter.com/X9CrngPHRU — D.C. United (@dcunited) September 16, 2025

Este lunes se dio a conocer que el conjunto de Washington le dio las gracias a su gerente general, quien estuvo menos de dos temporadas.



La decisión se debe a que el club no logró llegar a la postemporada por sexta campaña consecutiva.

4. DC United ya tiene opciones para gerente general

Two possible CSO candidates for D.C. United, per sources:



- Erkut Sogut (who was hired by D.C. to help in coaching search that ended with Rene Weiler. Best known as an agent, representing Mesut Ozil & others)



- Santiago San Roman (currently w/ Toluca, previously Necaxa) pic.twitter.com/vWi6B2yoZG — Tom Bogert (@tombogert) September 16, 2025

De acuerdo con Tom Bogert, The Men in Black analizan dos candidatos para reemplazar a Ally Mackay.



Uno es el británico-alemán Erkut Sogut, contratado por el club para ayudar en la búsqueda de entrenador que culminó con el suizo René Weiler.



El otro es el mexicano Santiago San Román, actualmente director deportivo del Toluca de México.

5. Chicago Fire renovó a tres elementos

Not one, not two, but THREE Homegrowns staying in Chicago 👏 #cf97 pic.twitter.com/qbVTEcKmBJ — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) September 16, 2025

The Fire extendió la estadía del arquero Chris Brady, el centrocampista Sergio Oregel y el defensa Mauricio Pineda, comentó GIVEMESPORT.



Esta decisión se tomó como recompensa para los tres graduados de la academia por sus sobresalientes actuaciones en la temporada.



Los tres han sido clave para llevar al equipo a los Playoffs de esta campaña.

6. LAFC extendió el vínculo con Sergi Palencia

Here for more 🏆



📝 #LAFC and Sergi Palencia have agreed to a contract extension through 2028 with options for 2029 and 2030. — LAFC (@LAFC) September 16, 2025

Los Ángeles FC renovaron el contrato del lateral derecho español hasta el 2028 con opciones para el 2029 y 2030.



“Sergi representa la competitividad y el compromiso que valoramos en el LAFC. Su tenacidad, consistencia y fiabilidad en la cancha lo convierten en una pieza clave de nuestro equipo, mientras que su incansable empuje y dedicación al club marcan la pauta para sus compañeros”, afirmó el copresidente y gerente general del club Jhon Thorrington.