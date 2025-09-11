Últimas noticias de fichajes para la temporada 2025 de la MLS: Ziyech, Ramiro, 'Chicho', Robinson y McKennie

La temporada 2025 de la MLS está en juego y el pasado jueves 21 de agosto llegó a su fin la segunda ventana de transferencias de la liga estadounidense, sin embargo, varios clubes siguen llevando a cabo sus altas y bajas oficiales con jugadores que quedaron libres.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia norteamericana:

1. Hakim Ziyech fue ofrecido en la MLS

Hakim Ziyech | Ahmad Mora/GettyImages

De acuerdo con el periodista Tom Bogert, el delantero marroquí, que se encuentra sin equipo, fue puesto en la mesa de diferentes conjuntos de la liga norteamericana, mas al final, no se avanzó en ninguna conversación.

2. Ramiro Enrique dejó muchos dólares al Orlando City

راميرو إنريكي وصل 😎🇦🇷 pic.twitter.com/fy3zMvODOi — نادي الخلود السعودي (@AlKholoodClub) September 8, 2025

Tom Bogert también dio a conocer que el delantero se marchó al Al-Kholood de Arabia Saudita a cambio 3.3 millones de dólares.



La transferencia del argentino abrió una plaza para la categoría sub-22 que los Leones podrán usar en invierno.

3. Pumas ofertó por Cristian ‘Chicho’ Arango

‘Chicho’ Arango | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que Universidad Nacional de la Liga MX presentó una oferta por el delantero colombiano del San José Earthquakes.



No obstante, debido a que el mercado de fichajes de la MLS ya cerró, El Terremoto no podría reemplazar al futbolista, por lo que su partida es prácticamente imposible.

4. Miles Robinson renovó su contrato con FC Cincinnati

The future of our backline secured. 🔶 🔷



FC Cincinnati have signed center back Miles Robinson to a contract extension through 2027. More details below. — FC Cincinnati (@fccincinnati) September 10, 2025

El Orange and Blue extendió el vínculo del defensa central hasta el 2027, con opción al 2028, anunció el club este mismo miércoles.



“Miles es un defensa dominante en nuestra liga. Ha sido fundamental para nuestro éxito en las últimas dos temporadas, además de ser un compañero, líder y representante excepcional del club. Estamos encantados de tener a Miles en Cincinnati para las próximas temporadas”, dijo Chris Albright, gerente general del club.

5. Weston McKennie podría arribar a la MLS

Weston McKennie | Jonathan Moscrop/GettyImages

A través del canal de YouTube del periodista italiano Fabrizio Romano, Matteo Moretto reveló que hay varias posibilidades de que el mediocentro de la Juventus de Italia regrese a su país natal para el verano del 2026, ya que está en conversaciones con varios conjuntos para llegar en una transferencia gratuita.



Precisamente en junio del 2026, el seleccionado de los Estados Unidos culmina su vínculo con la Vecchia Signora sin que haya muchas posibilidades de renovarlo.