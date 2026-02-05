Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Casemiro, Paintsil, Eustáquio, Musa, James y más

Poco a poco se acerca el inicio de la temporada 2026 de la MLS, donde el Inter Miami, del argentino Lionel Messi, buscará defender su corona. Debido a esto, las altas y las bajas de los clubes está en constante movimiento.



Será el próximo 21 de febrero cuando arranque la nueva campaña, pero mientras tanto te dejamos las últimas noticias, movimientos y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

1. Obed Vargas, de la MLS al Atlético Madrid

Obed 𝑠𝑖𝑔𝑙𝑜 2️⃣1️⃣ Vargas pic.twitter.com/oeFKu23hWT — Atlético de Madrid (@Atleti) February 4, 2026

El mexicoamericano cumplió su sueño de jugar en Europa, luego de haberse negado a quedarse en la MLS y a las ofertas de clubes mexicanos como América y Tigres.



El mediocampista dejó al Seattle Sounderse para unirse a los Colchoneros, con quienes firmó hasta junio del 20230, para ser el sexto azteca en la historia de la institución española.



En un principio se decía que sería prestado a otra escuadra para poder agarrar experiencia, pero al final, el técnico argentino Diego Simeone dio el visto bueno para que se quede a pelar por un lugar.

2. Nico Ibáñez es del interés del New York Red Bulls

Nico Ibáñez | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista mexicano Fernando Esquivel reveló cuáles son los equipos que están tras los servicios del delantero argentino de Tigres, quien no entraría en planes del cuerpo técnico.



Hay dos clubes mexicanos que lo ven con buenos ojos, Atlas y San Luis, pero los taurinos también se asoman como un posible destino.

3. Tigres anunció el fichaje de César Araújo

😃💛 ¡César Araújo y la alegría de portar por primera vez los colores de 𝑳𝒂 𝑼! pic.twitter.com/EoBQLxfP4A — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 4, 2026

Por fin el equipo mexicano logró lo que tanto buscaba: un pivote.



Desde la semana pasada se supo que el uruguayo, que quedó libre tras su paso por el Orlando City SC, ya estaba listo para ponerse a disposición de la U de Nuevo León.



El contención consiguió un contrato por los siguientes tres años.

4. Jorge Ruvalcaba se convirtió en toro

Tras dejar atrás a los Pumas de México, el extremo izquierdo ya fue anunciado como nuevo refuerzo del New York Red Bulls.



El delantero se une a los neoyorquinos hasta la temporada 2030, con opción a extender por uno más.

5. Stephen Eustáquio llegaría a Los Ángeles FC

Stephen Eustáquio | Eurasia Sport Images/GettyImages

De acuerdo con el periodista turco Ekrem Konur, el canadiense no seguirá su carrera con el FC Porto de Portugal porque firmaría con LAFC.



El mediocampista y seleccionado de Canadá arribaría a la MLS en calidad de préstamo con opción de compra, con una cifra estimada en siete mde.

6. LA Galaxy rechazó ofertas por Joseph Paintsil

Joseph Paintsil | Kevork Djansezian/GettyImages

Ekrem Konur comunicó que el conjunto angelino declinó dos propuestas desde la Ligue 1 de Francia por el extremo, sin revelar los nombres.



Por otro lado, la fuente asegura que el Trabzonspor de Turquía está liderando la puja por el delantero ghanés, ya que su excompañero de equipo en el Racing Genk de Bélgica, el nigeriano Paul Onuachu, está impulsando el movimiento.

7. Peter Musa, en el radar de la Serie A

Peter Musa | STRINGER/GettyImages

Del mismo modo, Ekrem Konur notificó que el centro delantero del FC Dallas podría marcharse en este mismo verano porque es seguido de cerca por dos grandes del fútbol italiano como el Atalanta y la Lazio.



El croata podría ser transferido por más de 20 millones de dólares.

8. James Rodríguez está cerca del Minnesota United

James Rodríguez | Jordan Bank/GettyImages

Luego de culminar su aventura por México, el futuro del colombiano se mantenía en el aire y al parecer será en la MLS.



Distintos periodistas especializados en el mercado de fichajes informaron que el mediocampista está en negociaciones para unirse a los Loons, aparte que no ocuparía plaza de Jugador Designado y el acuerdo sería hasta el Mundial 2026.

9. Philadelphia Union, por cerrar a Agustin Anello

Agustin Anello | EITAN ABRAMOVICH/GettyImages

El periodista estadounidense Tom Bogert, junto al periodista argentino Uriel Iugt, notificaron que el extremo está en los últimos detalles para convertirse en refuerzo del equipo de Pensilvania.



El estadounidense de 23 años milita en el Boston River de Uruguay y sería transferido a cambio de dos millones de dólares.

10. Denis Bouanga no sale de LAFC

Denis Bouanga | KHALED DESOUKI/GettyImages

Se había rumorado que el Fluminense de Brasil había hecho una oferta cercana a los 15 mdd por el delantero gabonés de Los Ángeles FC, sin embargo, Tom Bogert aclaró que hasta ahora no hay ningún acuerdo entre ambas partes, a pesar de que El Mengao sigue apretando fuerte para cerrar el fichaje del africano.

11. Zavier Gozo, con posibilidades de salida a Europa

Zavier Gozo | Sam Wasson/USSF/GettyImages

Todavía falta tiempo, pero en el próximo verano, el estadounidense podría dar el salto al Viejo Continente, así lo indicó Tom Bogert.



El delantero del Real Salt Lake y de la selección de Estados Unidos es del interés del Aston Villa de Inglaterra y del Atlético Madrid de España, quienes lideran la carrera para ficharlo.

12. Portland Timbers adquirió a Cole Bassett

Cole World 🌎



We have acquired midfielder @colebassett19 from Colorado Rapids.



Welcome to Soccer City, USA, Cole! 💚



📰: https://t.co/PcQvaFbLLs pic.twitter.com/vmo0YLGGyU — Portland Timbers (@TimbersFC) February 2, 2026

Los Leñadores se hicieron con la contratación del mediocampista de los Colorado Rapids, en una operación de 2.65 mdd más 950 mdd adicionales y una cláusula de venta.



Entre todos los jugadores del club, el centrocampista ocupa el quinto lugar en apariciones, el sexto en goles y contribuciones totales de goles, así como el noveno en asistencias y minutos jugados en la historia del club.

13. Kevin Denkey fue buscado en Europa

Kevin Denkey | Chris Carter/GettyImages

A través de sus redes sociales, Tom Bogert comunicó que el Real Betis de España estuvo entre los equipos que se acercaron al FC Cincinnati para ver el posible traspaso del delantero togolés, sin embargo, las conversaciones no progresaron.



El equipo de Ohio valora mucho al africano, por ello sólo consideraría ofertas superiores a los 20 mdd.

14. El Bayern Múnich quiere a Nimfasha Berchimas

Nimfasha Berchimas | Jurij Kodrun - FIFA/GettyImages

El delantero del Charlotte FC y de las categorías inferiores de los Estados Unidos podría unirse a uno de los clubes más grandes de Europa.



Tom Bogert reveló que el club alemán está en conversaciones avanzadas para fichar al estadounidense, aunque eso sería hasta el verano una vez que cumpla los 18 años.

15. Se cayó el arribo de Moussa Sylla al New York City

Moussa Sylla | Jan Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Desde el Schalke 04 de Alemania están molestos con los Pigeons, ya que todo estaba acordado para que el maliense fuera a la MLS.



Tom Bogert explicó que a pesar de que existía un contrato de Jugador Designado para el delantero, los neoyorquinos no han hecho comentarios sobre dejar todo congelado.

16. Dusan Stojinovic se queda en Polonia

Dusan Stojinovic | Eurasia Sport Images/GettyImages

Aun cuando estaba casi hecho que el esloveno se pondría la casaca del Orlando City SC, al final no jugará en la MLS porque no pasó los exámenes médicos. Tras esto, el defensa se mantendrá con el Jagiellonia Bialystok.

17. Wiktor Bogacz, a nada de irse del New York Red Bulls

Wiktor Bogacz | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Cracovia FC de Polonia está a detalles de cerrar la contratación del delantero polaco de los taurinos, así lo informó Tom Bogert.



Se trataría de un préstamo que incluiría una opción de compra.

18. Orlando City aún lucha por Iago Silva

Iago Silva | Eurasia Sport Images/GettyImages

Desde la semana pasada se supo que los Leones estaban en conversaciones para adquirir al brasileño que participó como capitán en el Mundial sub-20.



El zaguero central del Flamengo sería parte de la iniciativa sub-22.



Esta información fue compartida por el medio Ge Globo de Brasil.

19. ¿Carlos Casemiro a la MLS?

Carlos Casemiro | James Gill - Danehouse/GettyImages

Hace unas semanas el brasileño confesó que saldría el Manchester United de Inglaterra al acabar la actual temporada.



Debido a ello, de acuerdo con el Dialy Mail, LA Galaxy estaría explorando la posibilidad de fichar al pivote, quien quedará como agente libre, aunque también estaría apuntando hacia Arabia Saudita.

20. Lucas Assadi no llegará al Toronto FC

Lucas Assadi | JAVIER TORRES/GettyImages

Universidad de Chile no dejó salir al mediocentro ofensivo chileno a pesar de que fue buscado por el club canadiense.



“El Toronto FC de Canadá también presentó una oferta cercana a los dos millones de dólares. Todas estas propuestas fueron finalmente desestimadas por Azul Azul”, reveló Radio ADN de Chile.